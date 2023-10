Smutný příběh, který se nepíše snadno. V květnu tohoto roku se otec labutí rodiny na Domažlicku hrdě postavil vlaku, aby bránil partnerku i několik mláďat. Střet s ním odnesl těžkým zraněním, na jehož následky po pár dnech uhynul. Rodina byla poté vypuštěna na Klabavskou přehradu a vše se zdálo zalité sluncem. Jako rána z čistého nebe přišla zpráva od Karla Makoně z DESOPU Plzeň, že uhynula i jeho partnerka.

Záchrana labutí na Domažlicku. | Foto: se svolením ZSŽ Plzeň

„V pondělí 25. září krátce po poledni mi telefonoval kolega Kamil Forst, kterému hlásila řidička jedoucí z Plzně do Prahy nečekaný nález uhynulé labutě na dálničním mostu přes řeku Klabavu nedaleko Rokycan,“ začíná smutné vyprávění Karel Makoň.

Podle záznamu z kamer dálniční správy přistála labuť zcela nečekaně na silničním mostě, přičemž během několika málo vteřin ji v hustém provozu srazilo bílé SUV.

Než Makoň na místo dorazil, byla již labuť z rychlostního pruhu odstraněna a umístěna v kafilerním boxu na správě silnic a dálnic. „Sundal jsem si z ní ornitologický kroužek, a tak trochu se strachem a napětím se doma podíval do centrální evidence Kroužkovací stanice Národního muzea Praha. Má předtucha se bohužel potvrdila," vysvětlil Makoň.

Labuť zabitá na dálničním mostě přes řeku Klabavu u Rokycan je podle ornitologického kroužku vdova po samci, který se 20. května postavil jedoucímu vlaku na kolejích u Trhanova na Domažlicku. Samici, tenkrát se šesti labuťátky, následně po úhynu samce DESOP vypustil na Klabavskou přehradu pod dálniční most.

„Není to ani dva týdny, co jsme pak samici se čtyřmi velkými mláďaty odečetli a okroužkovali na Klabavě a měli radost, že alespoň část této rodiny přežila a funguje. Podle všeho to vypadá, že samice učila svá mláďata létat a udělala nad Klabavskou přehradou kolečko tak nešťastně, že se dostala do rychlostního dálničního pruhu na Prahu. Každopádně i ona se musela postavit rychle jedoucím autům a úplně stejně jako její samec, následkům poranění podlehla," dodal zkušený ornitolog. Zbylá mláďata už jsou podle něj velká, aby přežila. Alespoň ona by tak mohla na Klabavské přehradě v klidu dorůst a naučit se létat.