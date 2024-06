Mnoho lidí ji ze strachu hubí. Černá podlouhlá larva, která je asi půl centimetru dlouhá, na první pohled vypadá jako malý aligátor. Po bocích má oranžové skvrny či proužky a na tělíčku malé chloupky nebo ostny. Najdete ji prakticky na každé rostlině, kterou ale místo toho, aby ji ničila, chrání. Požírá totiž parazitující mšice. Jednoho dne se z ní vylíhne dospělec, kterého každý pozná podle červených krovek se sedmi tečkami.

Černá podlouhlá larva vzbuzuje v některých lidech strach. Přitom je v zahradě užitečná. | Foto: Shutterstock

Těžko hledat člověka, který by tvrdil, že mezi odpudivý hmyz řadí i berušku neboli slunéčko sedmitečné. Naopak. Beruška patří se svými leskle červenými krovkami a sedmi černými tečkami mezi hmyz, který mají v oblibě jak děti, tak dospělí.

Když se jich ale zeptáte, jestli ví, jak vypadá larva tohoto užitečného hmyzu, často zakroutí hlavou a pokrčí rameny. A právě to je důvod, proč mnoho berušek přijde o život ještě předtím, než začnou chránit naši zahradu před mšicemi a dalším škodlivým hmyzem.

Larva berušky není zdaleka tak roztomilá jako její dospělec a lidé ji někdy ze strachu o úrodu likvidují, aniž by se jí zeptali: „Do nebíčka nebo do peklíčka?“

Co je to za podivnou larvu?

I přesto, že lze dnes na internetu vyhledat prakticky cokoliv, diskuzní fóra se neustále plní dotazy na jednu konkrétní larvu. Ta se vyskytuje v zahradách po stovkách. „V zahradách máme obrovské množství těchto larev. U mne hlavně na třešních a višni. Jsou jich tisíce,“ obává se škůdce jeden z diskutujících na webu Poraďte.

Bojuje s mšicemi. Slunéčko sedmitečné má ale asijského nepřítele

Brzy se však od ostatních dozvídá, že se nejedná o nic jiného než o larvální stádium berušky neboli slunéčka sedmitečného. Jak ale larva tohoto původního požírače mšic konkrétně vypadá? A jak ji odlišit od larvy invazivního slunéčka východního? Čím jsou obě užitečné, byť jedno má i nepřehlédnutelné mouchy?

Slunéčko východní má na rozdíl od slunéčka sedmitečného ostny a místo oranžových teček rovnou pruhy.Zdroj: Shutterstock

Jak vypadá larva berušky

Slunéček žije po celém světě více než 5000 druhů. A ačkoliv jsou v posledním životním stádiu považovány spíš za roztomilé užitečné broučky, jejich černo-červené či černo-oranžové, přibližně půl centimetru velké, larvy vzbuzují strach a odpor.

„Než se berušky vyvinou v dospělce s jasně červeným lesklým tělem posetým černými tečkami, prodělají larvální stádium. Během této doby vypadají jako malí černí aligátoři, kteří mohou působit pro někoho až děsivě,“ tvrdí o larvách slunéček zahraniční hobby magazín The Spruce.

Malé černé mušky zaplaví domácnost a ničí pokojovky. Pomůže jednoduchý trik

Nenechte se však lehce strašidelným vzhledem larválního stádia berušek zmást. Pro člověka nejsou nebezpečné; nekoušou ani neštípou. Proto, než se jich snažit zbavit, raději udělejte vše pro to, aby u vás zůstaly. A naopak se nejlépe jejich počty ještě navyšovaly. Navíc si můžete být jisti, že se během pár týdnů promění v krásné dospělé berušky. Například české slunéčko sedmitečné projde celým vývojem během šesti týdnů.



Nahrává se anketa ...

Hýčkejte si berušky už od vajíček

Všimnout si, že váš strom či rostlina budou v brzkých dnech chráněny jedním z nejužitečnějších hmyzích predátorů, přitom můžete už ve chvíli, kdy objevíte ze spodu listů drobná vajíčka.

Slunéčko sedmitečné je naším původním druhem. Požírá mšice a chrání tím rostliny.Zdroj: Shutterstock

„Jedna beruška může naklást až 300 vajíček, ze kterých se líhnou během 2 až 10 dní larvy. Vajíčka jsou žlutá, podlouhlá a nakladená ve shlucích u kolonie mšic; to aby měly larvy zdroj potravy hned po vylíhnutí,“ mluví o ranné fázi vývoje slunéček sedmitečných University of California Agriculture and Natural Resources.

Během svého životního cyklu projde slunéčko hned čtyřmi stádii. Nejprve se objeví v podobě vajíčka, následně se vyvine v larvu, poté se zakuklí, a nakonec se vylíhne v dospělého jedince.

Ze života berušky:

Zdroj: Youtube

Proč je slunéčko sedmitečné užitečné

Slunéčko sedmitečné (ale i všechna ostatní slunéčka) je užitečná ihned po vylíhnutí z vajíčka. Larvy se začnou okamžitě živit mšicemi, v čemž pokračují zhruba další měsíc, než vstoupí do stádia kukly. Po 7 až 15 dnech - již jako dospělí jedinci - pokračují v pojídání mšic zhruba po dobu jednoho roku.

„Denně je pak beruška schopná spořádat až 50 mšic. Ve většině případů však z místa, kde se vylíhla, do 48 hodin odlétá,“ doplňuje kalifornská univerzita. Za celý svůj život slunéčko dohromady spořádá až 4000 mšic, přičemž v larválním stádiu je to zhruba 600.

Jak zabránit hmyzu, aby vlétl do bytu? Umístěte do okna oblíbenou bylinku

Pokud nejsou na blízku žádné mšice, najde si slunéčko jinou cestu, jak být užitečné. Nepohrdne totiž ani sviluškami, třásněnkami nebo molicemi, které rovněž ohrožují zdraví rostlin.

Slunéčko sedmitečné versus východní

Kromě slunéčka sedmitečného u nás najdeme i slunéčko východní. To je ještě odolnější, výkonnější a spořádá dokonce ještě více mšic. Má to ale háček. A ne drobný.

„Slunéčko východní je nepatrně větší než naše známé slunéčko sedmitečné. Zbarvení krovek této formy je světle oranžové až načervenalé s větším počtem malých černých teček (nejvíce devíti na jedné krovce) srovnaných ve čtyřech příčných řadách. Vzácnější jsou formy s černým základním zbarvením krovek,“ hovoří o východních beruškách web Najdi je, který se věnuje monitoringu rozšířených invazních druhů v České republice.

Poznáte je přitom už v okamžiku, kdy se vylíhnou z vajíčka. Zatímco larva slunéčka sedmitečného je podlouhlá a hladká s jemnými černými chloupky, larva slunéčka východního má černé zbarvení s červenými či oranžovými pruhy a trny po stranách prvních pěti článků zadečku. Působí proto, jako kdyby měla ostny.

Slunéčko východní se vyskytuje v různých odstínech s různým počtem teček. Původní slunéčko sedmitečné pomalu vytlačuje.Zdroj: Shutterstock

I přesto, že jsou všechna slunéčka skvělými požírači mšic, jedno jim přece lze vytknout. A to je počet teček jakkoliv odlišný od čísla 7. Od roku 2006, kdy byl výskyt slunéčka východního poprvé monitorován, se totiž během tří let stal v našem kraji dominantním druhem.

Nevýhodou je, že postupně likviduje nejen mšice, ale i naše původní slunéčko sedmitečné. Kdykoliv se s ním totiž dostane do konfliktu, v souboji vyhraje.

Navíc při nedostatku potravy požírá slunéčko východní i vajíčka jiného užitečného hmyzu. Mimo to saje sladkou šťávu, kterou produkují rostliny. Živočišný druh, který zpočátku sloužil jako ochrana rostlin před parazitujícími mšicemi, tak při zkonzumování všech mšic prakticky nastoupí na jejich místo a začne škodit rostlině sám.

Zaujaly vás informaco o larvách oblíbené berušky? Přečtěte si i další články z hmyzí říše v nabídce níže.