Čerstvě vylíhlá kachňátka zapadla do kanálu, kde je našli kolemjdoucí. Jelikož jejich matka se pro ně nevrátila, odnesli je do záchranné stanice Archa v Liberci.

V liberecké Arše se zrodilo neobvyklé přátelství. | Video: Archa Liberec

Malá kachňata není možné vypustit samotné na vodu, protože si do určitého věku promazávají peří z mazové žlázy své matky. Bez ní by se tedy utopila. Navíc není možné je vypustit ani k cizí kachně, ta by je odmítla.