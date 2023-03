Maďarský krátkosrstý ohař je u pejskařů čím dál tím oblíbenější. Tohle temperamentní plemeno ale rozhodně není gaučák, který by s páníčkem hodiny spokojeně sledoval nekonečné seriály. Z názvu plemene by se sice mohlo zdát, že nejvíce těchto psích krasavců potkáte v Maďarsku, není tomu ale tak. K velmocem v jejich chovu patří právě Česká republika společně s USA a Velkou Británií.

Vizsla, jak se také maďarský ohař nazývá, je zdravé plemeno, které není příliš zatíženo nemocemi | Foto: Shutterstock

Maďarští ohaři, nazývaní často jen „maďaři“, jsou nádherní psi, kteří jsou ideální pro aktivní lidi. Není nezbytně nutné věnovat se s nimi loveckému výcviku, psím sportům nebo sbírat ocenění na výstavách, byť právě tohle je jejich silná stránka. Roste i jejich popularita jako oblíbeného rodinného psa.

Je ale třeba mít na paměti, že tito psi patří mezi nejrychlejší plemena. Dokáží běhat rychlostí až 60 kilometrů za hodinu a svoji energii a temperament nějak musí vybít. A jistě není žádoucí, aby se tak dělo na vaší nové sedačce nebo botách.

Aktivním plemenům psů je třeba zaměstnat hlavu, aby se nezačali nudit. Je řada aktivit, které maďarský ohař ocení a pokud se budou střídat, bude nadšený. Když se budete jeden den věnovat jeho výcviku, další den ho vezmete na procházku a pak s ním třeba vyrazíte na kolo, bude i ohaře bavit se s vámi další den jen tak povalovat na gauči. I tak energické zvíře jako je maďarský ohař totiž potřebuje odpočívat.

Štěně maďarského ohaře při výcviku hrou:

Maďarský krátkosrstý ohař Fox, kterému budou v červnu dva roky, převrátil Martině Hyrošové život naruby. I když jí mnozí rozmlouvali, aby si jako svého prvního psa zvolila právě tohle plemeno, je moc ráda, že neposlechla. Je z myslivecké rodiny a tak dobře věděla, že se o „maďarech“ říká, že nikdy nedospějí a že existuje i hanlivé rčení pes „maďar“ = magor.

„Je pravda, že ze začátku trvalo, než jsem rozdýchala ten jeho neuvěřitelný temperament. Je velmi bystrý, dokáže vás překvapit, ale dělá to s láskou. Miluje totiž všechny a všechno. A hlavně své páníčky. Je jak suchý zip, pořád na vás nalepený a radostně vás vítá, i když vyjdete jen doma ze záchodu,“ popisuje své zkušenosti Martina Hyrošová.

Přece byste neměli to srdce mě odsud vyhnat…Zdroj: se souhlasem Martiny Hyrošové

Fox by si chtěl pořád hrát, takže když má hračku a parťáka, který se mu věnuje, vrtí ocasem a je štěstím bez sebe.

Nenechte ho, aby se nudil

Pro zaneprázdněnou rodinu, která na psa nebude mít moc času, ale maďarský ohař vhodný není. Představa, že bude váš pes šťastný, když bude běhat sám po zahradě u domu, byť by byla sebevětší, vezme brzy za své.

Maďarský ohař potřebuje být s lidmi, jinak se bude nudit. Když je delší dobu sám, může trpět úzkostí, být frustrovaný a chovat se destruktivně. Po návratu domů byste svou zahradu nemuseli tak úplně poznávat… Pokud ale psovi denně zajistíte dostatek pohybu a aktivit, kterými zaměstnáte nejen tělo ale i jeho mozek, můžete ho bez problému chovat i v bytě. Bude dobrým společníkem a parťákem i pro vaše děti.

Štěně maďarského ohaře při výcviku:

Pokud byste se psem chodili pouze běhat, byl by sice tělesně ve skvělé kondici, ale na rozdíl od sebe byste ho neunavili. Hledal by jiný způsob, jak se zabavit. Dobrá je i jistá nepravidelnost. Aby vás nechal váš pes třeba o víkendu vyspat a neskákal vám po hlavě, protože je naučený chodit každý den ven v 6.30. Důležité je aktivity střídat a nezapomenout naučit psa odpočívat.

Pomáhali v lovu maďarským kočovníkům

Maďarský krátkosrstý ohař je podle webu spokojenypes.cz pravděpodobně potomkem loveckých psů, používaných kočovnými Maďary před více než tisíci lety k lovu pernaté a drobné zvěře. Tehdy docházelo k náhodnému křížení s místními psy. První zmínky o plemeni pocházejí ze 14. století.

„S cíleným chovem se začalo na konci 19. a počátku 20 století. Výsledkem šlechtění byl všestranný lovecký pes, skvělý na stopě a s přátelskou povahou. Oficiálního uznání se plemeni dostalo v roce 1936,“ uvádí web.

Je skvělý na souši i ve vodě

Maďarský krátkosrstý ohař je znám pod jménem vizsla nebo se mu také přezdívá „krátkosrstý maďar“. Své uplatnění našel především jako všestranný lovecký pes se skvělými instinkty, který své lovecké schopnosti uplatňuje nejen na souši, ale i ve vodě.

Krmení malých štěňátek:

Výborný je ale i jako účastník různých psích sportů jako jsou flyball, dogtrekking, agility, frisbee nebo poslušnost. Díky své vysoké inteligenci se dobře cvičí. Rád se učí nové věci, ale protože má citlivou povahu, je třeba používat pozitivní motivaci namísto trestů a křiku.

Jak ho poznáte?



Krátká hustá srst bez podsady v barvě zlaté, rezavé až měděné, je hlavním poznávacím znakem maďarského krátkosrstého ohaře. Je to středně velký lovecký pes s vypracovanými svaly, který má kohoutkovou výšku 53-64 cm a v dospělosti dosahuje váhy až 30 kilogramů.



Ocas se směrem ke špičce zužuje a může být kupírovaný, i když dnes už se od toho dost ustupuje, protože v sousedních zemích je to už v mnoha případech zakázané. Nohy jsou štíhlé, rovné s dobře vyvinutými svaly. Plemeno má kohoutkovou výšku 53-64 cm, v dospělosti dosahuje váhy až 30 kg a dožívá se 12 – 15 let.

Jak uvádí web webfordog.cz, Vizsla, jak se také maďarský ohař nazývá, je zdravé plemeno, které není příliš zatíženo nemocemi. „Nejčastěji se objevují problémy s pohybovým aparátem. Konkrétně se jedná o dysplazii kyčelního kloubu, která se vyšetřuje i při uchovnění. Vybírejte si vždy takové štěně, které má zdravé rodiče. Jeho rodokmen zkontrolujte i do hloubky,“ nabádají odborníci.

Plemeno obnovili z pouhých dvanácti jedinců

O plemeni maďarských krátkosrstých ohařů uvedla pro podcast pejskarium řadu zajímavostí dlouholetá chovatelka a rozhodčí exteriéru i výkonu Lucie Svobodová. Vyprávěla například, že tohle plemeno bylo po první světové válce obnoveno z pouhých dvanácti jedinců.

„Úloha ohaře byla pomáhat k individuálnímu lovu na drobnou zvěř, bažanta, zajíce. Vystavení je typická vlastnost ohaře – metabolická reakce organizmu. Pes ztuhne a označí tak koncentraci pachu. Měl by zvěř dopracovat, vyhnat a pak pes střelenou nebo postřelenou zvěř dohledá a přinese. Nesmí ji chytit a zabít,“ popsala, jak se má chovat lovecký pes.

Za posledních dvanáct let popularita maďarských ohařů u nás vzrostla neskutečným způsobem a zareagoval na to podle slov Lucie Svobodová bohužel také trh. Bezpapírových vrhů se víc a víc a je tu i několik množíren.

„U bezpapírového psa nemůžete nikdy vědět, že je to určitě maďar a riziko povahových vlastností je ještě mnohem větší, než je zdravotní riziko. U psů z množírny je samozřejmě i to riziko zdravotní,“ varuje.

Nervová labilita

Povahové vlastnosti jsou u maďarských ohařů velmi důležité. Problém tohoto plemene může být v nervové labilitě, která by mohla přecházet do roviny bázlivosti nebo agresivity.

Pozor si musíte dát i na „herecké schopnosti“ svého psa. Neskočit na to, že je váš pes smutný a proto hned všeho necháte a budete se mu věnovat. Jakmile mu na to jednou skočíte, bude to na vás příště zkoušet znovu.

Jak na výcvik

Martina Hyrošová se svým Foxem chodila do psí školky, zaplatila si trenérský kurs a dobré rady získává i na diskuzních fórech chovatelů. „V něčem mi to pomohlo. Třeba když se na procházce naplno projeví jeho lovecký pud a uteče za zvěří, tak když se vrátí, musíte ho pochválit, ne trestat. Osvědčilo se mi také, že se mu při procházkách snažím často schovávat. Je na mě fixovaný, takže teď si hlídá on mě, ne já jeho,“ vypráví Martina Hyrošová.

Potvrzuje i zkušenosti jiných chovatelů, že maďarští ohaři jsou křehcí a nemá smysl je trestat. Funguje ale pozitivní motivace.

Pořídit si maďarského ohaře by Martina Hyrošová začátečníkům nerozmlouvala. Jen se prý musí připravit na nejhorší a pak zjistí, že získali skvělého parťáka. Ten její je už neodmyslitelnou součástí rodiny. „Můj partner říkal, že mu pes nesmí do baráku. No a vidíte, teď s námi spí v posteli,“ směje se Martina.