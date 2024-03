Některé bylinky můžeme svým čtyřnohým kamarádům směle nabídnout, u jiných bychom si měli dát dobrý pozor. Jasným příkladem je obyčejná majoránka. Patří k základním bylinkám každé hospodyňky, pro psy však může být při pozření většího množství jedovatá. V takových případech je dobré vědět, co dělat, když se pes majoránkou otráví.

Některé byliny mohou psům při pozření způsobovat velké zdravotní komplikace. | Foto: Shutterstock

Chutě našich čtyřnohých kamarádů jsou různé. Zatímco někteří psi by nevzali mrkev nebo okurku do tlamy, jiní se denně pasou na trávníku a nepohrdnou ani ovocem či zeleninou. K některým bylinkám by však váš pes rozhodně neměl mít přístup. Mezi ně patří i majoránka.

Nechat vašeho chlupatého mazlíčka, aby ochutnal oblíbenou bylinku, kterou mnoho lidí lidí přidává (nejen) do polévek, rozhodně není dobrý nápad. Patří totiž mezi rostliny, které jsou pro psy jedovaté. V případě pozření je pak vhodné vyvolat zvracení jedním z doporučovaných postupů.

Proč je majoránka pro psy toxická

Velké množství majoránky psům může uškodit v mnoha ohledech. „Obsahuje toxické sloučeniny, které mohou způsobit sníženou srdeční frekvenci, nízkou hladinu cukru v krvi i záchvaty. Pozření rovněž může vést k podráždění žaludku a následnému zvracení či průjmům,“ varuje web Can Dogs Eat It (Mohou to psi jíst?), který se zaměřuje na psí jídelníček. Server zmiňuje také riziko podráždění dýchacích cest a snížení srážlivosti krve.



Většina případů intoxikace majoránkou u psů mívá mírný průběh. Důsledkem obvykle bývá lehké zvracení. Některé případy ovšem mohou být závažnější.

„Tato bylina obsahuje řadu fytochemických sloučenin, které mohou být pro psa nebezpečné. Závažnost otravy obvykle závisí nejen na tom, kolik majoránky požil, ale i na jeho váze,“ tvrdí chovatelský magazín Hepper.

Květiny a rostliny, které jsou pro psy jedovaté:

Jaké množství majoránky je jedovaté

Toxicitu majoránky v souvislosti se psy zmiňuje i Americká asociace pro prevenci krutosti na zvířatech ASPCA.

„Majoránka je pro psy i kočky toxická. Vyvolává u nich mimo jiné zvracení a průjmy. Pokud máte podezření, že váš mazlíček mohl požít potenciálně toxickou látku, kontaktujte co nejdříve místního veterináře,“ doporučuje organizace.

Konkrétní množství, které musí pes sníst, aby u něj došlo k otravě, není jasně stanoveno. „Neexistuje žádný současný výzkum, který by našel bezpečný limit množství majoránky, které může pes konzumovat, aniž by vykazoval známky toxicity,“ vysvětluje Hepper.

Pokud chcete případné otravě svého psa předejít, měli byste se přidávání majoránky do jeho stravy úplně vyhnout. Ostražitost se vyplatí i v případě pěstování bylinky v dosahu vašeho mazlíčka. A to i přesto, že jste jej nikdy neviděli jakékoliv rostliny ochutnávat.

Jedovaté versus přínosné bylinky

Při zařazování bylinek do psí stravy je obecně důležité být dostatečně obezřetný. Některé bylinky jsou pro psa za dodržení optimálního dávkování podle odborného veterinářského webu Preventive Vet dokonce přínosné.

Patří mezi ně například bazalka (protizánětlivé a uklidňující účinky), heřmánek (při kožních problémech, na úzkostné stavy), koriandr (zmírňuje zažívací obtíže), kopr (pomáhá při plynatosti) či oregano (při respiračních problémech). I v těchto případech je však nutné dodržovat doporučené množství. V opačném případě může dojít ke zvracení či průjmu.

Pak jsou tu ale bylinky, které mohou psům způsobit řadu nepříjemností. Jednou z nich je zmíněná majoránka, ale toxických bylinek je mnohem více. Mezi ty, které by pes neměl pozřít, patří podle ASPCA také:

Pažitka – způsobuje zvracení, anémii, krev v moči, celkovou slabost i lapání po dechu.

– způsobuje zvracení, anémii, krev v moči, celkovou slabost i lapání po dechu. Česnek – toxický nejen pro psy, ale i pro kočky a koně.

– toxický nejen pro psy, ale i pro kočky a koně. Libeček – těkavé oleje mohou způsobit zvýšené močení a průjmy.

– těkavé oleje mohou způsobit zvýšené močení a průjmy. Máta – při nadměrném množství může vyvolat zvracení a průjmy.

– při nadměrném množství může vyvolat zvracení a průjmy. Petržel – nadměrná konzumace může vést k dermatitidě a zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření.

– nadměrná konzumace může vést k dermatitidě a zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření. Rebarbora – pozření může končit až selháním ledvin. Vyvolává třes a nadměrné slinění.

Zahrada a naše okolí obecně je plné rostlin a potravin, které jsou pro psy toxické. Pozřít je může může nejen na zahrádce, ale i kdykoli během procházky. V nestřeženém okamžiku si může pochutnat i na vysypaném odpadkovém koši, ve kterém není nouze o prošlé či plesnivé potraviny. Pro všechny tyto případy je dobré vědět, jak mu pomoci.

Jak u psa vyvolat zvracení

Každý majitel psa by měl umět u svého mazlíčka vyvolat zvracení. Můžete mu tím totiž leckdy zachránit život. Někdy však vyvolávání zvracení může naopak vše zhoršit. Je tedy potřeba znát, jak se v kterém případě zachovat.

Jak se chovat, když pes pozře cizorodou látku?

„Podomácku lze k vyvolání zvracení u psa použít jedlou sodu či hořčici na kořen jazyka. Nejvíce doporučovaným přípravkem k vyvolání zvracení je tříprocentní roztok peroxidu vodíku naředěný vodou v poměru 1:1. Psovi jej nalijte přímo do tlamy. Zvracení by se mělo dostavit do několika málo minut,“ radí server PetExpert.

Pokud již zvíře samo zvracelo, pozřelo látku dráždící sliznice nebo od pozření uplynuly více než 2 hodiny, zvracení nevyvolávejte. V případě podezření raději vždy navštivte svého veterinárního lékaře.

Totéž učiňte i v případě, že psovi uvízlo v krku cizorodé těleso či dokonce něco ostrého (žiletka, kůstka) a pes se je snaží bez úspěchu opakovaně vyzvracet. V takovém případě hrozí vážné poranění a návštěva veterináře by měla být neodkladná.