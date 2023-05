/FOTO, STREAM/ Už jen dvě mláďata zůstala v péči Uršuly a Ulricha, čapího páru hnízdícího na komíně automobilové školy v Ústí nad Orlicí - Hylvátech. Třetí potomek se nyní nachází v Záchranné stanici zvířat Pasíčka na Chrudimsku s velmi závažným onemocněním a prognóza nevypadá dobře.

Mláděti zasaženému infekcí byla okamžitě nasazena antibiotika. Samo se nenakrmí. | Foto: Záchranná stanice Pasíčka

Na dusící se čápě upozornili lidé, kteří na kameře firmy Tlapnet sledují hnízdění čapí rodinky. Díky jejich bedlivosti dostal Milan Oppa ze záchranné stanice informaci o zdravotním problému a okamžitě vyjet na místo. Nahoru se dostal díky plošině, kterou přistavili místní hasiči. „Čápata ležela v hnízdě, kolem komína kroužil jeden z rodičů. Když jsme snášeli čápě dolů, už byl opět na hnízdě,“ popsal Oppa průběh snesení nemocného ptáka na zem.

V dýchacích cestách čapíka se nenašel cizí předmět, který by mu v dýchání bránil. Po vyšetření včetně rentgenu se však prokázala silná infekce vzdušných vaků a dýchacích cest. „Okamžitě mu byla nasazena antibiotika, dostává výživu, je třeba ho krmit. Prognóza mláděte bohužel není dobrá. I když to chvíli vypadá, že se zdravotní stav lepší, může kdykoliv nastat fatální zhoršení,“ uvedl Milan Oppa.

Dýchací soustava ptáků je nejvýkonnější ze všech obratlovců. Celková aktivní plocha ptačích plic je až o 20 procent větší, než u savců. Také intenzita dýchání je mnohem vyšší. Plíce při dýchání nemění objem, ventilace je umožněna systémem vzdušných vaků. A ty má čápě z Hylvát zasažené silnou infekcí. Každopádně se mu dostává silné podpory lidí, kteří hnízdění rodinky Uršuly a Ulricha sledují už několik let.

„Snad to malý zvládne, držíme mu pěsti, je to zlatíčko,“ to je jen malý výčet vzkazů, které se objevily ve facebookové diskuzi. Zároveň ale panuje obava, aby se infekcí nenakazili i další dva sourozenci, ještě jim nejsou ani dva měsíce. V červnu loňského roku podlehla podobným příznakům dvě čápata v Bohuslavicích u Trutnova.

Sledovat hylvátské čapí hnízdo můžete on-line zde:

Zdroj: Youtube

Veterinářka u jednoho z nich provedla pitvu a potvrdilo se, že uhynul na následky napadení plísní rodu Aspergillus. Jde o takzvanou aspergilózu. Tato choroba je způsobena plísněmi rostoucími v podestýlce na hnízdě. Jsou na ní citlivá především ptačí mláďata se sníženou imunitou, dospělé zdravé jedince příliš neohrožuje. Plísně se množí ve vlhkém a teplém prostředí.

Čapí hnízdo v Hylvátech provázela smůla i v loňském roce, kdy se koncem července jedno ze čtyř čápat zachytilo křídlem o optický kabel. Také se ocitlo v péči Záchranné stanice Pasíčka. „Mělo pochroumané křídlo, ale uzdravilo se a v září mohlo být vypuštěno zpátky do přírody,“ informoval Milan Oppa.

Nešťastně dopadlo hnízdění Uršuly a Ulricha v roce 2021. Kvůli nepříznivému počasí v druhé polovině května postupně uhynula všechna čtyři čápata - utopila se v kaluži vody a výkalů. Rodiče tak v srpnu odletěli do teplých krajin sami.

Záchranná stanice Pasíčka v Boru u Skutče se dlouhá léta věnuje záchraně čápů. Minulý týden získala celorepublikové prvenství v projektu ČSOB pomáhá regionům a díky získaným finančním prostředkům bude moci vyměnit síť na velké voliéře pro zraněné čápy.

"Používá se pro rehabilitaci ptáků po zranění, aby mohli být vypuštěni zpět do volné přírody a vést plnohodnotný život. Voliéra slouží přes patnáct let, dala zázemí spoustě čápů, čápic a čápat. Poskytla azyl čápům se zlomeným zobákem, křídlem či mláďatům, kteří přišli o rodiče. Síť která ji kryje a je napnutá na lanech, se již stářím rozpadá a je třeba ji vyměnit. Děkujeme všem, kteří nám poslali své hlasy," vzkázal hlasujícím vedoucí stanice Josef Cach.