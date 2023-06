Nejhledanější pes v republice je zase doma. Nálezci Marwa odměnu odmítli

Po třech týdnech smutku a nepřetržitého pátrání se rodina Pavla Tichopádka z Uherského Hradiště může opět radovat. Jejich ztracený pes Marw je už doma. Do hledání zaběhlého šestiletého bostonského teriéra se zapojilo neuvěřitelné množství lidí. Někteří přátelé Tichopádkových vyráželi každý den do terénu, zprávu o ztraceném psovi na Facebooku sdílela dokonce i zpěvačka Lucie Bílá. Nakonec se to podařilo. Díky úsilí rodiny a pomoci pozorných lidí už je Marw zase u lidí, kteří ho milují. je pohublý, ale spokojený.

Ztracený bostonský teriér Marw po třech týdnech opět v náručí svého pána. | Foto: se souhlasem Pavla Tichopádka