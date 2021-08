Když v roce 2019 zemřel slavný módní návrhář Karl Lagerfeld, kromě truchlení fashion světa se zvedaly i zvídavé dotazy, kdo zdědí majetek, který po bezdětném a oficiálně svobodném designerovi zůstal. Podle všeho kus z celkových 44 miliard korun připadl i chlupatému mazlíčkovi kočce Choupette, kterou Lagerfeld velmi miloval. Spekuluje se, že bílá kočka plemene birma zdědila sedm a půl miliardy.

Dědí psi, kočky, opice. A dědí hodně peněz

Nejedná se ale o žádný ojedinělý úkaz. Zvířat, na jejichž péči za života či po své smrti páníčci vyčlení velké množství peněz, je mnoho. Nejbohatším zvířetem světa je německý ovčák Gunther IV. „Gunther IV. zdědil své obrovské jmění po svém otci Guntherovi III. který byl dědicem německé hraběnky Karlotty Leibenstein,“ uvádí žebříček The Pet rich list, který jmění domácích mazlíčků sleduje. „Gunther IV. má vlastní osobní služebnou a komorníka, jí steaky a kaviár a vlastní několik domů v hodnotě mnoha milionů dolarů,“ doplňuje žebříček. Německý ovčák byl milovaným mazlíčkem a majitelka ho chovala v tichosti, mimo pozornost světa.

Oči veřejnosti až do smrti majitelky nepřitahovala ani slepice Gigoo. Tu choval britský multimilionář Miles Blackwell. V poslední vůli slepici odkázal v přepočtu asi 450 milionů korun, což ji vyneslo na pátou příčku žebříčku nejbohatších zvířat světa. V tom dále figurují italský kocour Tommasino, dědic 286 milionů korun. Dalších 264 milionů korun zdědila po zesnulém majiteli i kočka Blackie z Velké Británie.

Domy, šperky, lázně

Za oceánem je nejbohatším zvířetem čivava Conchita s majetkem v hodnotě 246,8 milionu. „Conchita žije v opravdovém luxusu, který zahrnuje i každotýdenní lázeňský psí pobyt a vlastní nemovitosti,“ informuje The Pet rich list. V majetku má i obojek Cartier za čtvrt milionu korun. Za oceá-nem můžeme ještě zůstat. Třinácté místo žebříčku patří šimpanzovi Bubbles, kterého vlastnil zpěvák Michael Jackson. Závěť zesnulého krále popu opičákovi přiklepla 44 milionů korun. Pokračovat by se dalo dál, majetek jednou zdědí i pětice psů moderátorky Oprah Winfrey a dalších slavných osobností.

Podmínka péči je komplikovaná

Ať už se zvířecími dědici souhlasíme, nebo ne, pravdou zůstává, že v České republice se o žádnou zažitou praxi nejedná. „V českém právním řádu nelze za dědice povolat kohokoliv jiného než fyzickou osobu,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Přesto se závěti, jejichž obsah myslí na domácí mazlíčky, v české notářské praxi v malém zastoupení objevují. A pak je to často tvrdý právní oříšek. Především v případě, kdy chce majitel v případě smrti jakousi pojistku a péče o zvíře je podmínkou pro to, aby dědit mohli i lidští pozůstalí. „Přesto, že nový občanský zákoník již několik let umožňuje nabytí dědictví podmínit, je procesně velmi složité jej vztahovat k péči o domácí mazlíčky, protože společně s podmínkou je nutné stanovit i řadu okolností, například co se bude dít v případě nesplnění podmínky, do kdy musí být podmínka splněna a podobně,“ popisuje Neubauer.

Aby člověk získal vlastnické právo na majetek, musel by počkat na stav, kdy splní podmínku ukončení péče. Což ale může být třeba až smrt zvířete. Z čeho ale peníze na péči o zvíře brát, když s majetkem vyhrazeným pro tento účel je možné disponovat až po jeho smrti? Jednoduší praxe bývá v případě institucí, kterým je odkázán majetek pod podmínkou přijetí zvířete do péče. „Zde se předpokládá, že se instituce o zvíře postará, a vlastnické právo k děděnému majetku na ni tedy přechází rovnou,“ doplňuje prezident notářské komory.

Rozvod může být bolestivý

Podle českého práva mezi možný majetek patří i zvíře, které je v zákonech stále považováno za věc. V případě smrti jednoho z manželů je celkem jasné, že se stává majetkem pozůstalého. Ale co když dřív než smrt přijde rozvod? Pak to může být hodně bolestivé a na těžkou domluvu. A to zejména v případě, kdy manželé nemají majetek ve společném jmění, ale v takzvaném podílovém vlastnictví, které ošetřuje například předsvatební smlouva. „Mají-li manželé upravený majetkový režim, na nákup zvířete se stejně jako na jakýkoliv jiný finanční výdaj v případě rozvodu taková smlouva vztahuje. Jestliže manželé nenabyli zvíře do podílového vlastnictví, patří po rozvodu podle smlouvy tomu, kdo jeho pořízení zaplatil,“ dodává Radim Neubauer.