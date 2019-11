Krmit kočku jen granulemi? To je jako postavit svůj jídelníček na hranolcích a instantních polévkách. Něco takového by člověk taky těžko přežil ve zdraví, říká chovatelka mainských mývalích koček Adéla, zatímco krájí čerstvá krůtí prsa. Samozřejmě ne pro sebe, ale pro své miláčky.

Do misek správných masožravců podle ní patří spíš pořádný kus steaku, hovězí srdce nebo kuře. Ideálně ve své nejpřirozenější podobě, tedy syrové.

Videorecept jídla pro psa:

„Pro vylepšení můžete přidat mořskou řasu kelpu, pivovarské kvasnice nebo bylinky,“ popisuje, jak má vypadat správná večeře.

Čím by se kočičí žaludky naopak plnit neměly, je podle ní kukuřice, obilí nebo masokostní moučka – tedy suroviny, na kterých stojí mnoho klasických extrudovaných granulí. „To zvířeti jenom uškodí. Kočky přece nejsou slepice,“ kroutí hlavou žena.

Návrat k přírodě

Podobně jako ona dnes smýšlí stále více chovatelů. Místo aby sypali do misek psů a koček obilné granule, snaží se jim znovu nabídnout spíš přirozenější krmivo. Tedy hlavně maso a kosti.

Třeba podle společnosti GfK, která se zabývá vývojem trhu a veřejného mínění, přestala kupovat dříve oblíbené suché krmivo dokonce pětina spotřebitelů. Dalších dvanáct procent sice uvedlo, že granule stále používají, snaží se ale vybírat alespoň ty kvalitnější – tedy s vysokým obsahem masa, bez kukuřice a obilí.

Důvod je jednoduchý: veterináři totiž přišli na to, že řada domácích mazlíčků v posledních letech následuje své dvounohé majitele a potýká se s obezitou a s ní související cukrovkou.

„Jen za posledních pětadvacet let vzrostly počty psů s cukrovkou dokonce 2,5krát – v současnosti trpí touto nemocí až čtyři procenta psů,“ uvedl například profesor Miroslav Svoboda z Kliniky chorob psů a koček při brněnské Veterinární a farmaceutické univerzitě.

Podle kliniky Banfield Pet Hospitals, která analyzovala údaje od 2,5 milionu psů a půl milionu koček, je ale situace ještě horší. Počty psích cukrovkářů prý narostly jen od roku 2006 dokonce o 79,7 procenta. S problémy už se tak může podle některých veterinářů potýkat téměř desetina psích mazlíčků.

Videorecept jídla pro kočku:

Problémy se nevyhýbají ani kočkám. Těch podle profesora Svobody trpí diabetem zhruba dvě procenta. Za nárůstem přitom stojí nedostatek pohybu a právě nevhodné stravování. „Především krmivo s vysokým obsahem rostlinných produktů na úkor kvalitních živočišných surovin,“ vysvětluje Eva Štercová z Ústavu výživy zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Například kočky by podle ní vůbec neměly konzumovat obiloviny, luštěniny či brambory. S těmito surovinami totiž do sebe dostávají příliš mnoho sacharidů, se kterými si ale jejich metabolismus neumí poradit. „Většina cukrů se tak nakonec uloží bez užitku do podkožního tuku,“ vysvětluje odbornice. A příliš tlusté zvíře čeká podobný osud jako obézního člověka – tedy nemoci srdce a cukrovka.

Velká žízeň a nehezká srst

Cukrovka se pak projeví typickými příznaky. Mezi ty patří hlavně velká žízeň, častější močení a nehezká srst. „Kočka nebo pes také hubnou i při zachovalém příjmu potravy,“ popisuje nejčastější příznaky veterinářka Kateřina Návojová Horáčková.

Pokud si chovatel chřadnoucího stavu mazlíka nevšimne, může zvíře dospět až k metabolickému rozvratu organismu. „V takovém případě je zvíře apatické, nepřijímá potravu a zvrací. Může upadnout i do bezvědomí,“ upozorňuje zvěrolékařka.

Zvláštní pozor by si přitom měli dát hlavně chovatelé nekastrovaných fen. U těch je podle ní riziko cukrovky vůbec nejvyšší. Proč? Kromě nezdravého životního stylu u nich přispívají ke vzniku choroby také hormony.

„U fen se zkrátka v určitém období zvedá hladina pohlavního hormonu progesteronu, který je přímo zodpovědný za snížení účinnosti inzulínu,“ vysvětluje odbornice. Stav lze podle ní zhruba připodobnit k lidské těhotenské cukrovce.

Léčba potom záleží hlavně na stavu konkrétního mazlíka. U fen často stačí kastrace, dalším zvířatům je ale nutné podávat celoživotně injekčně inzulín.

Samozřejmě je také třeba upravit jídelníček. „Pokud majitel zvířete spolupracuje a chodí pravidelně na kontroly, může být léčba úspěšná,“ říká Kateřina Návojová Horáčková. Cena léčby se pohybuje podle velikosti zvířete a jeho zdravotního stavu od několika set až do desítek tisíc korun.