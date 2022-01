Zájemci o účast v soutěži mohou vytvořit pro Bruna co nejoriginálnější narozeninové přání. Něco namalovat, vyrobit, natočit video či napsat vzkaz. Fantazii se meze nekladou. Přání je pak nutné doručit do zoo osobně, poštou nebo e-mailem do pátku 28. ledna. Nutné je přiložit své jméno, věk, město a kontakt. Odměna čeká tři nejhezčí výtvory. Výherci se mohou těšit na tričko s portrétem Bruna a balíček dalších medvědích propagačních předmětů.

„Oslava medvědích narozenin bude vzhledem k termínu, na který připadají, jen symbolická. Bruno svoji narozeninovou oslavu totiž prospí. V prosinci zalehnul ve vnitřní expozici a ačkoli nespí úplně – každý den si vychutná svou zimní, v pravdě dietní, dávku krmení – tak se mu ven do chladného počasí nechce,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Medvěd kamčatský Bruno patří k děčínské zoologické zahradě už téměř tři roky. Přicestoval z brněnské zoo na jaře 2019. V medvědím výběhu nahradil dosavadní ikony zoo, medvědy grizzly Siegfrieda a Helgu. O Siegfrieda zoo přišla v květnu 2018, dožil se úctyhodného věku 35 let. Helga uhynula ve věku 36 let o půl roku později. S úhynem medvědice chov medvědů grizzly v děčínské zoo definitivně skončil.

Zoo Děčín - zimní sezona

Otevírací doba: denně 8.00 - 16.00

Vstupné: dospělí 90 korun, děti (3-15 let), senioři (nad 65 let) a studenti (do 26 let) 60 korun

Bližší info: www.zoodecin.cz