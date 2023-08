Zvyšující se teploty nedopadají jen na organismy v ohřívajících se oceánech nebo na zemědělské plodiny a hospodaření s vodou. Hrozí také výskyt nemocí, které se zatím v našem podnebném pásu vyskytovaly vzácně nebo vůbec. A to nejen u lidí, ale také u zvířat. „Dirofilarióza je jen jeden z příkladů,“ poznamenává parazitolog z Akademie věd ČR a vysokoškolský pedagog David Modrý.

Společné cestování psů a jejich majitelů zvyšuje riziko zavlečení nových nemocí | Foto: Shutterstock

Jací další noví parazité se do prostoru střední Evropy v posledních letech dostávají?

Výskyt patogenů zvířat a člověka a jejich přenašečů se mění celkem dynamicky. Kromě zmíněné dirofilariózy se podobně ve střední Evropě šíří nebezpečná babezióza psů a koní. Ta už je hlášena i v České republice. Nebo jde o oční hlístici Thelazia callipaeda, ta se v ČR vyskytuje od roku 2018. Je jich ale mnohem více.

Má na to vliv jen změna klimatu nebo třeba také to, že lidé s domácími mazlíčky stále častěji cestují?

Platí oboje. Měnící se klima a změny v krajině vytváří podmínky, samotné cestování a import psů ze zahraničí jsou pak odpovědné za přesun patogenů a jejich přenašečů do nových míst.

Z dovolenkových destinací se šíří dál do Evropy zvířecí parazit. Už je u sousedů

Parazitolog David ModrýZdroj: se svolením ČZU

Pokud jezdí lidé do exotických zemí, třeba Afriky nebo střední Asie, mohou se nechat preventivně očkovat proti škále různých nemocí. Existuje nějaká taková možnost i pro psy, lze to doporučit?

V případě parazitóz prevence spočívá především v preventivním podávání antiparazitik a repelentů. Vakcinace je většinou zaměřena na virózy a při cestování se psy se obvykle neřeší.

Má nějaký smysl aplikovat vnitřní antiparazitika už před dovolenou? Nebo až po ní?

Vzhledem k tomu, že řada parazitů s potenciálním dopadem na zdraví se v České republice normálně vyskytuje, pes by měl být chráněn tak jako tak, buď celoročně nebo alespoň v době výskytu přenašečů. Jeden až dva měsíce před samotnou cestou je vhodné navštívit veterináře a revidovat a upravit tento profylaktický plán tak, aby odrážel cíl cesty a místní nákazovou situaci.