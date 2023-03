Z Prahy odcestovala mladá Slovenka Mirka Parízková před osmi lety do exotického Kataru. Pracuje tam jako trenérka na zdravotní klinice na oddělení fyzioterapie a plat má na české poměry královský. V zemi, kde je luxus běžný standard, ale zbytečně neutrácí. „Co vydělám, dám na péči o opuštěná zvířata. Zachraňuji kočky z ulice, které by vůbec jinak neměly šanci,“ říká.

Mirka Parízková a na ulici nalezený kocour Zizo | Foto: se svolením Mirky Parízkové

Podle statistik patří Katar k nejbohatším státům světa, ale bývá často kritizován kvůli porušování lidských práv. Jaký je vztah v této tradiční arabské monarchii ke zvířatům?

Potkala jsem obyvatele, kteří mají zvířata v lásce, kteří jim pomáhají a zachraňují, chovají kočičku nebo pejska či papouška. Bohužel takových lidí je menšina. Někteří mají předsudky a vnímají zvířata jako nečistá, zejména psy. Byla jsem svědkem, když lidé odháněli psy, kteří si přišli jen pro pohlazení, se slovy „Fuj, běž ty špinavá podporo.“ Je to ale hrozně individuální, záleží na prostředí, kde ti lidé vyrůstají. Také je to o vzdělání.

Chovají se v Kataru nějaká zvířata jen jako ukázka bohatství?

Ano, jako ukázka síly, peněz, společenského statusu. Chovají se tak třeba opice, tygři nebo medvědi. Ale v jakých podmínkách tato zvířata žijí, ani nechci popisovat.

Velkou část Kataru zabírá poušť, polovina veškerého obyvatelstva žije v jednom městě, Dauhá. Celkově ve městech žije přes devadesát procent obyvatel. Je tu dostupná vyspělá veterinární péče?

V Dauhá je veterinárních klinik velmi mnoho a stále se otevírají nové. Je to velmi dobrý byznys a přístup některých klinik podle toho velmi tvrdý. Jsou kliniky, které se starají o zvířata z ulice a poskytují na jejich ošetření slevy. A pak ty, které to vůbec nezajímá, mají ceník a neodpustí ani korunu.

Fungují tam útulky, jak jsme zvyklí tady u nás? Existují tam vůbec?

V Kataru jsou asi čtyři a nacházejí se právě daleko v té poušti. Jsou extrémně přeplněné a potřebují proto velkou plochu, nepřijímají už ani další případy. A sídlí na soukromých pozemcích. Bohužel se teď řeší přestěhování toho největšího útulku, protože majitel pozemků chce na jeho místě stavět byty. V tom útulku je 150 psů, 200 koček a ptáčci. Plocha, kam by se mohli přestěhovat, není.

Věnují se Katařané ochraně zvířat třeba skrze spolky ochránců a jiné organizace?

Spolky na ochranu zvířat neexistují a legislativa je strašně slabá. Teď je snaha jeden spolek vytvořit jako neziskovou organizaci, k čemuž je potřeba dvacet Katařanů a jednoho, který bude šéf. Snaží se o vznik už dva roky a snad by to už mělo být na dobré cestě. Spolek je rozhodně cesta kupředu, protože pokud na policii ohlásíte třeba týrání zvířat, jako s jednotlivcem se s vámi vůbec nebudou bavit a zabývat se tím. Spolek už ale sílu má.

Týrání zvířat policie neřeší?

Znám příběh jedné rodiny, která chovala v bytovém komplexu kočku. Na noc chodila na potulky, ale jednou se domů už nevrátila. Byl to rodinný miláček, všichni ji hledali. A našli jednoho dne ráno na střeše komplexu. Umučenou. Na kamerách bylo vidět kdo to provedl, jaká zvěrstva na té maličké páchal. Policie případ ale neřešila, protože nedošlo k žádnému zranění člověka.

To je strašné.

Případů je mnoho. Třeba pes, který byl zavřený několik dní na balkóně apartmánu na přímém slunci. V Kataru je v létě 50 stupňů a bylo to ovčácké plemeno. Zemřel hroznou smrtí. Lidé to věděli, byly toho plné sociální sítě, psala o tom média. Ale nebylo to nic platné, policie proti viníkovi nijak nezasáhla.

Vy katarským zvířatům z ulice pomáháte a ze svých prostředků sama hradíte náklady na jejich ošetřování. Aktuálně ale hledáte prostředky ve veřejné sbírce, protože náklady jsou obrovské. V jaké relaci se ceny katarských veterinářů pohybují?

Například můj poslední případ je malý kocourek se zlomeninou zadní tlapky. Má velkou zlomeninu femuru, stehenní kosti. Kost je zlomená směrem dolů. Zasahuje nervy a svaly a bez operace kocourek o tu tlapku přijde. Jedna klinika to odmítla, druhá si za operaci, léky a hospitalizaci za čtyři dny naúčtovala tisíc eur. Na zotavenou ale potřebuje maličký minimálně měsíc. A potřeba jsou další výdaje. Na to už prostředky nemám, a tak jsem se rozhodla najít jiný způsob, jak to zaplatit. Také jsem přemýšlela, že bych se zašla zeptat do banky na půjčku.

Kde podpořit?



* Sbírku na pomoc opuštěným katarským zvířatům naleznete na portálu Znesnaze21.

* Cílem je vybrat čtyřicet tisíc korun. Do konce sbírky trvá sedmdesát dní.

* Situace opuštěných zvířat je na Blízkém východě, v Africe ale také mnoha zemích Asie, žalostná. Projekty na jejich podporu má také organizace Veterináři bez hranic/Vétérinaires Sans Frontières. Pobočku má i v České republice.

Pokud se vám podaří pomoc získat a rozšířit povědomí dál mezi společnost, přemýšlela jste, že byste si třeba otevřela sama útulek? Nebo kočičí kavárnu pro opuštěné kočky?

Je to krásná myšlenka. Ale v případě útulku to není možné, na to nejsou pozemky a ani ty prostředky by nebyly, ani licence. Finančně se to nedá zvládnout. Ale místo typu kavárna si představit umím. Byť nevím, jak by to v realitě vypadalo. Asi bych neměla moc zákazníků katarské národnosti. Ale jsou tam i cizinci, takže proč ne. Teď je také nový trend puppy jóga.

Štěněcí jóga? Co je to?

Lekce jógy, kde si mohou zachráněná štěňata bez majitelů najít nového. Na pár lekcích jsem už byla a jógu jsem tam vlastně vůbec necvičila.

A máte sama nějaké zachráněné zvíře doma?

Mám, kočky. Moje Gaia měla tři měsíce, když do ní na parkovišti pro zábavu kopali cizí muži. Zasáhla jsem a kočku si vzala. Měla problémy s kůží, infekci v uších a diagnostikovaný FIV (virus způsobující ztrátu imunity, pozn. red.). Kocour Zizou měl zase koronavirus. Dohromady jejich léčba vyšla asi na 120 tisíc korun, ale teď se jim daří skvěle a jsou spokojení.

Teď žijete v Kataru, ale téma opuštěných zvířat, jejich týrání, to je celosvětový problém. I když v každé zemi v jiné míře. Stíháte ještě sledovat i Česko a Vaše rodné Slovensko?

Ano, snažím se pomáhat i dál v obou zemích. V září 2022 jsem založila sbírku na opuštěná a zraněná zvířata a bylo to velmi úspěšné. Kromě peněz se podařilo získat i kočičí krmivo od několika firem v Česku. Do útulku v Berouně i Jenči se podařilo dopravit na Vánoce čtyřicet kilo krmiva. Na Slovensku pomáhám s adopcemi a hledáním nových domovů pro zvířata.

Těžký začátek života svým kočkám Mirka vynahradila pohodlím a láskouZdroj: Se svolením Mirky Parízkové

Děláte spoustu záslužných věcí, ale není to na jednu stranu také velká zátěž? Vidíte kolem sebe hodně utrpení a víte, že nepomůžete všude.

Já prostě nesnesu pohled na trpící zvířata a proto jim věnuji velkou část volného času i těch peněz. Rodina o mě říká, že jsem kočičí máma. Kdybych to nedělala, vím, že bych si to hrozně vyčítala.

Fakta o Kataru:



* Emirát v jihozápadní části Perského zálivu.

* Žije v něm okolo 2,3 milionu lidí.

* Katar má třetí největší zásoby ropy i zemního plynu na světě a to z něj činí jeden z nejbohatších států světa.

* Katar je monarchie, kde vládne jedna dynastie, Al Thání, už od roku 1825.

* V Kataru je téměř sedmdesát procent obyvatel muslimského vyznání.