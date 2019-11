Nyní se navíc ukazuje, že zvířata trpěla zbytečně. Laboratoř totiž prý výsledky svých testů falšovala. Uvedly to dvě ženy, které v laboratoři v minulosti pracovaly.

"Vedení společnosti po mě chtělo, abych hodnoty zpětně upravila. Měla jsem změnit množství podané látky potkanům. Stalo se to poté, co zvířata několik hodin po testování zemřela. Bylo mi řečeno, abych mrtvé potkany nahradila živými, aniž bych to sdělila klientovi," cituje jednu z žen britský server Daily Mail. Laboratoř zkrátka podle ní dělala všechno proto, aby daný produkt prošel s požadovanými výsledky. Žena o svých zkušenostech promluvila v německém televizním pořadu Fakt.

Nebyla sama. S tím, že musela roky falšovat závěrečné zprávy, se svěřila ještě jedna někdejší pracovnice společnosti LPT.

Laboratoř jejich tvrzení okamžitě popřela. Ve svém tiskovém prohlášení uvedla, že "toxilokogické zkoušky mohou jen zřídkakdy vést k nečekaným úmrtím. Když se tak stane, dávky se sníží a případ se zdokumentuje a nahlásí". Jakékoliv falšování prý není vedení laboratoře známo. "Vzhledem k přísným kontrolám vyžadovaným naší společnosní není nic takového ani možné," uvedla společnost LPT.

VAROVÁNÍ: Následující záběry jsou drastické

Tvrzením investigativců a bývalých zaměstnanců firmy už se přesto zabývají německé úřady. Nejde totiž jen o zbytečné utrpení zvířat. Pokud laboratoř skutečně upravovala výsledky zkoušek, mohla ohrozit také zdraví tisíců lidí.

Míra jedovatosti látek

Na laboratorních zvířatech se totiž zkoumá míra jedovatosti látek, které se pak používají i při výrobě medikamentů pro člověka. Testuje se například to, jaká dávka je ještě pro živý organismus bezpečná a jaká už by mohla znamenat pro zvíře či člověka smrt. Pokud laboratoř pod vidinou zisku výsledky testů skutečně upravovala, mohla se dopustit dokonce několika závažných trestných činů.

"Jsem v šoku. Pokud se obvinění skutečně prokážou, bude to obrovský skandál. Zpochybní to mimo jiné všechny dosavadní výsledky této laboratoře," uvedla zelená politička Miriam Staudte. Hamburský úřad pro ochranu spotřebitele chce kvůli svědectví bývalých zaměstnanců pozastavit laboratoři povolení provádět testování na zvířatech - alespoň do doby, než se případ prošetří.