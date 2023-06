Titul nejošklivějšího psa si letos z tradičního klání v Kalifornii odnesl čínský chocholáč Scooter, kterého chovatelé jako štěně kvůli anatomické deformaci chtěli nechat usmrtit. Jeho majitelka Linda Elmquistová ale tvrdí, že i když Scooter chodí jen s pomocí speciálního vozíku, daří se mu dobře. V klání porazil sedm soupeřů, uvedli pořadatelé.

Nejošklivějším psem se letos stal čínský chocholáč Scooter | Foto: Profimedia/AP Photo/Noah Berger

Scooter se před sedmi lety narodil s vadou zadních nohou, které vypadají, jako by na trupu narostly obráceně. To znamená, že pes nemůže normálně chodit. „Navzdory potížím, které musel kvůli deformovaným zadním nohám překonávat, se Scooter vzepřel osudu a ukázal, co je to skutečná odolnost a odhodlání,“ uvedla jeho majitelka.

Organizátoři tvrdí, že soutěž ošklivých psů, která má už padesátiletou tradici, má upozornit na to, že vzhled není všechno a že i méně pohledná zvířata můžou díky své povaze dlouhá léta těšit své majitele. Loni se stal vítězem sedmnáctiletý kříženec Pan Smíšek (Mr. Happy Face).