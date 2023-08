Zvířata ve městech trápí vedro. Misku ocení, bazén představuje nebezpečí

Počasí je v posledních týdnech v Česku velmi proměnlivé. Je však poměrně sucho a ve spojení s tropickými teplotami to znamená utrpení pro volně žijící zvířata především ve městech. Pokud nenacházejí vhodné mělké místo s vodou, odkud by se napila, v zoufalství se pak mohou vrhat do hloubek a utopit se. K jejich záchraně přitom stačí málo.

Horké dny sužují nejen lidi, ale i ptáky. Pomoci jim může zahradní pítko | Foto: Shutterstock