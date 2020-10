Několikrát do týdne zazvoní teď na podzim v záchranné stanici Pavlov na Ledečsku telefon a ředitel Zbyšek Karafiát už tuší, oč se jedná. Běhá nám tu na zahradě ježek, můžeme ho vzít k vám? Aktivní ochránci přírody chtějí pečovat o údajně strádající ježky, třeba i proti jejich vůli.

Ježkům je teď nejlíp tam, kde jsou. Na zahradě, zdůrazňují ekologové. | Foto: Archiv Deníku

„Bohužel, je to tak. Nejen že majitelé zahrádek volají a ptají se, co mají dělat s ježkem, kterého našli na zahradě, ale oni nám je sem i nosí. Posbírají třeba celou ježčí rodinku a vydají se s ní do Pavlova,“ popsal současnou situaci ředitel Karafiát s tím, že někdy zachránci ježků nosí nalezená zvířata na služebnu městské policie v Jihlavě nebo do útulku.