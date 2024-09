Otevřené ventilačky u dočasně opuštěných bytů, rozsvícená schodiště společných prostor s okny dokořán a noční větrání bez sítí proti hmyzu. To je návod, jak si téměř zaručeně do bytu pozvat netopýra. Respektive hejno netopýrů či dokonce celou jejich kolonii. A pozor, jde tu dokonce o zdraví! V Ostravě totiž letos v létě netopýr nakažený vzteklinou dokonce kousl člověka.

Zatímco si ležíte na pláži u moře a relaxujete, doma se vám mezitím zabydlí stovky netopýrů. Takový návrat z dovolené je noční můrou. Obzvlášť, pokud máte z těchto zvířátek fobii.

„Pamatuji jeden netradiční výjezd kvůli netopýrům. V noci ve tři ráno jsme jeli pro pekaře, který měl z netopýrů panickou hrůzu. Nemohl se dostat z bytu v jednom plzeňském domě, protože kvůli klasické chybě se do společných prostor dostaly desítky netopýrů,“ vzpomíná Karel Makoň, šéf záchranné stanice živočichů DESOP v Plzni.

„Přes pána jsme museli dát deku a dovést ho po schodech až před dům. Měl silný argument, je pekař a ráno by nebyly čerstvé housky. Takže jsme mu ten noční výjezd vlastně hned odpustili,“ usmívá se Makoň.

Netopýr měl vzteklinu

Jak ale Karel Makoň dodává, zvířecím záchranářům vždy do smíchu není. Právě během srpna a září jezdí na podobná oznámení s železnou pravidelností. Někdy jsou v bytech, kancelářích nebo hotelových pokojích stovky netopýrů.

Plzeň je tímto vyhlášená. Podobný problém však každoročně řeší například Ostrava, Brno, České Budějovice, německý Bonn či Berlín. Právě v Ostravě si pak letos připsali i nemilé prvenství - zoologa pokousaného netopýrem nakaženým vzteklinou.

„Při manipulaci kousl netopýr muže do ruky. Tím pokousaným byl zoolog, který netopýra přijel vlastně zachránit. Vzhledem k tomu, že došlo k útoku na člověka, muselo být zvíře utraceno a vyšetřeno. Testy potvrdily, že netopýr byl nakažen vzteklinou,“ prozradil mluvčí Státní veterinární zprávy Petr Vorlíček. Dodal, že se jednalo o variantu viru EBLV 1, typickou pro netopýry.

Ačkoli je riziko nakažení člověka netopýří vzteklinou nízké a v České republice dosud nebyl podobný případ nikdy potvrzen, byl pokousaný muž raději pod lékařským dohledem.

Stačí otevřená větračka

Netopýři se do obydlí dokážou dostat i oknem na větračku. Takže se jako prevence, dle zvířecích záchranářů, doporučuje úplné zavření oken nebo instalace sítí proti hmyzu. Řešení je to levné a efektivní. I když se může zdát banální, neuvěřitelně pomůže záchranným stanicím, kterým se tak zmenší počet výjezdů.

Toto opatření by měli lidé dodržovat samozřejmě i ve vlastním zájmu, protože taková kolonie netopýřích náletníků dokáže pěkně zdevastovat byt.

Jak vyhnat netopýra z bytu

Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. Odchyt netopýra na vlastní pěst se nedoporučuje.

V případě netopýřího návštěvníka se můžete obrátit na odborníky, kteří rádi poradí.

Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo zraněné jedince jsou však pro záchranné stanice časově i finančně velmi náročné. Pomoci jim v tomto případě můžete dodržováním uvedených preventivních opatření.

Jak vyhnat netopýry: Větráte-li v tento čas (srpen a září) oknem dokořán, mějte vždy alespoň zatažené záclony. Případně pořiďte a nasaďte do oken ochranná síta proti hmyzu.

Jedete-li na dovolenou, nenechávejte nikdy otevřené sítem nezabezpečené větráčky či ventilačky.

Neotevírejte večer okna do společných prostor, na chodby činžovních domů a podobně.

Některé invaze jsou co do počtu jedinců velmi intenzivní. Netopýří návštěva může čítat až stovky jedinců. Rekord činí 431 netopýrů, kteří byli v loňském roce odchyceni v libereckém bytě, a to v jediné místnosti.

Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů rád zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se lze setkat s netopýrem rezavým.

Netopýr hvízdavý je jeden z nejmenších tuzemských netopýrů. Živí se létajícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy či přirozené přírodní štěrbiny a dutiny. Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se velice špatně vyhání. Není snadné ho jen tak chytit.



