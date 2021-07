„V pátek 11. června z důvodu hnízdění a vodění tří mláďat jsme přímo na místě řešili odchyt a komplikovanou starou frakturu pravého křídla u labutího samce hnízdícího na Berounce ve Stradonicích pod Nižborem. Tehdy jsme zákrok provedli okamžitě, abychom samce vrátili k samici a třem čerstvě vylíhlým mláďatům,“ uvedl předseda spolku Karel Makoň.

Bohužel při pondělní kontrole bylo zjištěno, že rodinka o dvě mláďata přišla. To poslední bylo navíc poraněno rybářským vlascem. „Když jsme se do lokality vrátili, zjistili jsme, že labutí pár už vodí pouze jedno mládě. To navíc spolklo několik metrů rybářského vlasce, který mu čouhal ze zobáku. Naše dobrovolnice Hanka Makoňová ho odchytila z kajaku, vlasec jsme mu až ze žaludku opatrně vytáhli a vrátili ho zpět k rodičům. Zároveň jsme jej okroužkovali,“ poznamenal předseda.

Nejspíše nešlo o úmysl

K takovému úrazu nicméně z většiny případů nedojde úmyslně či bezohledností. „Někdy je těžké ptáky včetně labutí odehnat, aby se nedostali moc blízko k háčku s návnadou. Když divoký pták pak nástrahu, kterou používáme k chytání ryb, sežere, v mnoha případech můžeme to zvíře jedině odstřihnout a pustit jej na svobodu. Maximálně pak můžeme informovat ochranáře, že k něčemu takovému došlo. Určitě bych za tím nehledal úmysl či nezodpovědnost rybáře,“ uvedl hospodář Místní rybářské organizace Beroun Karel Vildmon.

Co se týče dvou ztracených mláďat, jde o hodně faktorů, které mohly přispět k tomu, že mladé labutě nepřežily. „Mláďata zmizela v ještě poměrně mladém věku, a tak se tam mohlo stát cokoliv. Mohl to být nějaký dravec, jako je například norek, který je ulovil, nebo to prostě bylo přirozené uhynutí,“ doplnil Karel Makoň.