„I kdybychom my neměli co jíst, Nonýska nedáme,“ říká majitel sotva tříměsíčního štěněte labradorského retrívra. Ten se narodil s vzácnou vadou zažívacího traktu, která mu znemožňuje přijímat potravu přirozeně. Rodině bylo několikrát doporučeno, ať štěně utratí. To ovšem manželé Husárkovi z Nýřan u Plzně, pro které jsou jejich psi vždy právoplatnými členy rodiny, razantně odmítají. Pro štěně Nonyho založili sbírku, která mu může zachránit život.

Manželé Husárkovi z plzeňského kraje měli vždy dva psy. V současné chvíli mají čtrnáctiletou fenu labradorského retrívra s průkazem původu Becky Excelent Dog a čtyřletou Juliette Coffee Dog. Aby se vyhnuli náročnému období, až jejich starší naposledy vydechne a mladší zůstane najednou sama, rozhodli se nechat mladší fenku připustit a jedno její štěně si nechat.

Šest štěňat věnovali kamarádům a známým, fenečku jménem Mája si nechali. S ní ale i pejska Nonyho, který se bohužel narodil se vzácnou vrozenou vadou.

Kvůli ní začal při odstavování z mateřského mléka jakékoliv jiné jídlo zvracet, ubývat na váze a není schopen přijímat pevnou stravu. Majitelé manželé Husárkovi jsou však odhodláni udělat vše pro to, aby byl Nony zdravý.

Veterinář má plán, který ho může uzdravit kompletně. Husárkovým však chybí potřebné finance. Proto uspořádali pro svého malého psího parťáka sbírku. Pomůžeme jim pejska uzdravit? Zbývá vybrat posledních 30 tisíc.

„Pejska utratit,“ znělo z úst veterinářů

Když se Nony narodil, pil mlíčko od maminky stejně jako jeho ostatních sedm sourozenců. Při přechodu na pevnou stravu však začal vše zvracet a přestal zdravotně prospívat. Majitelé štěněte jezdili po místních veterinářích, ale nikdo nevěděl, jak pejskovi pomoci.

„Zjistilo se, že náš Nony má extrémně zúžený jícen, na který tlačí aorta a další orgány. Přestože nám bylo několikrát doporučeno, abychom pejska utratili, nemůžeme se s tímto osudem smířit,“ říká v úvodu sbírky pro Nonýska na dobročinném portálu Znesnáze21 majitel štěněte Robert Husárek.

Pak se na základě doporučení dostali manželé na pražskou veterinární kliniku. Tam zjistili, co přesně pejska trápí a byla jim navržena konkrétní operace, která může Nonýskovi pomoci.

Za veškerá vyšetření a proběhlou operaci už utratili přes 90 tisíc korun. Doktor jim však sdělil, že jsou teprve na začátku a další léčba i operace je teprve čekají. Pak by prý mohl být pejsek zdravý.

Na živu ho udržuje speciální strava

Aby Nonýsek nezemřel hlady, krmí ho manželé Husárkovi každou hodinu speciální stravou. Tu mu podávají po lžičkách ve svislé poloze přímo do tlamy. Nonýska postaví na zadní a udržují ho ve vzpřímeném stoji, aby do něj jídlo „zateklo“. Tento postup však nemohou praktikovat celoživotně.

„Nonýsek teď papá řídké nutridrinky pro psy. Má potrhaný jícen a nesmí mu do něj přijít nic tuhého natož granule. Jedině tak do něj dostaneme dávku, která ho udržuje při životě. Jiné jídlo by vyzvracel a nedostal by tak do sebe žádné živiny,“ pokračuje majitel štěněte.

Ony nutridrinky jsou však velmi nákladné, a proto se majitel štěněte rozhodl se souhlasem lékaře vyrábět Nonýskovi vlastní krmivo.

„Melu mu teď granulky, které má na svůj věk mít, na prach. Přidávám lososový olej a vepřové sádlo. Udělám vlastně takovou tekutou kašičku. Pan doktor to takhle schválil. Tuky Nonýska posílí,“ sdílí aktuální způsob krmení Robert Husárek.

Bude úplně zdráv, pokud…

Majitelé Nonýska si z celého srdce přejí, aby se jejich psí miminko uzdravilo. První operace již proběhla. Došlo při ní k odstranění aorty a vazivové tkáně z příslušné oblasti. Nonýska však čeká ještě mnoho dalších operací.

„Je to pár dní, co byl Nonýsek na operaci. Trhali mu jícen zevnitř. Od té doby pořád spinká. Tuhle operaci ale bude muset podstoupit vícekrát. Když to nepomůže, zváží veterinář další postupy. Každá návštěva veterináře stojí tisíce. Jak ale říkal pan doktor, Nonýsek to zvládne a bude zdravý. Jde jen o to, abychom my to dokázali zaplatit,“ sdělil Deníku majitel nemocného štěněte.

Podle doktora tak záleží spíš na financích a trpělivosti Husárkových. Majitelům však slíbil, že pokud bude moci Nonýsek všechny operace podstoupit, určitě se doberou k dobrému konci.

