Co říkáte na trendy, kdy mnoho měst v České republice pomalinku odchází od tradičních novoročních ohňostrojů? Je to jen a jen dobře. Pro člověka je to sice možná zábava, ale pro zvířata je to velmi stresující. Například pro psy, kteří mají několikanásobně citlivější zvuk. Spoustě jiných zvířat pak rány a světla způsobují stres a nahání panickou hrůzu. Kvůli tomu, že jsou lidi pitomci, se tak spousta zvířat zraní, nebo uhyne.

Má upozornit na nadužívání uklidňujících léků pro čtyřnohé kamarády. Rozhodnutí mnoha českých měst ohnivou kratochvíli omezit či zrušit, vítá. „Je to jen dobře. Ohňostroje by se měly zakázat,“ říká Daušová v rozhovoru pro Deník.

Odpůrci zákazu ohňostrojů však argumentují, že se tak děje jen jednou v roce. Co vy na to?

No, o to je to horší. Doma sice můžete psa či kočku na těch pár minut připravit, ale co zvířata venku? Navíc se to neomezuje jen na pár minut, ale mnohdy se jedná o několikahodinové salvy, které se rozléhají ze všech různých koutů. Nemluvě o tom že se vždy najde nějaký blbec, který, až se probudí z opice, je schopen odpálit dělbuchy klidně i šestého ledna. Kdyby měli naši politici koule, zakážou pyrotechniku úplně. Tak jako v Německu. Ostatně právě Němci k nám pro ni jezdí a pak ji odpalují v našich lesích. Navíc nákupem pyrotechniky učí rodiče své děti, že je to naprosto normální.

Města pomalu ale jistě odstupují od hlasitých ohňostrojů. Nahrazují je například videomappingem:

Města se loučí s novoročními ohňostroji. Mění je za drony či světelné show

Co tedy místo pyrotechniky?

Žijeme v době, kdy nám technologie nabízejí spoustu možností. Ať už videomapping, laserovou show či drony.

Před rokem jste spustila akci Psohhňostroj. Na ni letos navazuje kampaň Jsem psjetej. Na co upozorňuje?

Na to, že mnoho lidí své domácí mazlíčky před nástrahami ohňostroje dopuje všelijakými uklidňujícími léky. Ne všechny jsou však pro ně vhodné a na každého zabírají jinak. Jeden přípravek sice může dobře zabrat na sousedovic psa, ale pokud jej dám doma tomu svému, je například jen paralyzován, ale všechno ostatní vnímá. Lidé by tak měli přemýšlet předtím, než se takto psa pokusí uklidnit.