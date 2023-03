Liberecká zoo se ujala dvou několikadenních mláďat orlosupů bradatých, jelikož některé páry dravých ptáků o svá mláďata z různých důvodů nepečují a hrozí, že by vyklubaná ptáčata nemusely přijmout.

Orlosup bradatý. | Foto: Jan Hanel

V takovém případě se zoologové ve spolupráci s koordinátorem chovu snaží nalézt náhradní pěstouny v jiné zoologické zahradě. „Tato úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami má obrovský význam pro záchranu a obnovení divoké populace orlosupů v Evropě. Většina přirozeně odchovaných jedinců je totiž vypuštěna do přírody evropských velehor,“ řekla mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

V Zoo Ostrava chovají dva páry orlosupů bradatých. Mladší, který doposud úspěšně odchoval jedno mládě, a starší zkušenější pár, který už odchoval několik vlastních mláďat a má rovněž zkušenosti s odchovem adoptivních mláďat. Na přelomu roku snesly oba páry vejce, která byla inkubována v líhni.

„Vzhledem k nejistotě odchovu mláděte jsme po konzultaci s koordinátorem Evropského ex situ programu mládě podložili na hnízdo staršímu a velmi zkušenému páru,“ osvětlila ostravská zooložka Adéla Obračajová. Proto bylo nutné najít pro druhé mládě najít náhradní rodičovský pár. „To se podařilo v Zoo Liberec, kam bylo mládě převezeno 7. března, a ještě ten den podloženo,“ dodala Obračajová.

V liberecké zoo jsou dva páry orlosupů bradatých a oba již mají s péčí o mláďata nějaké zkušenosti. Více než třicetiletý pár úspěšně přivedl na svět už osmnáct potomků. Z důvodu vysokého věku se mu ale v posledních čtyřech letech mláďata nelíhnou. „Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem je ale ideálním kandidátem na pěstounskou péči pro jiná orlosupí mláďata. Jako například pro to ostravské, o které se již téměř týden vzorně stará, zahřívá ho a pravidelně krmí,“ informoval zoolog Jan Hanel.

Pěstouny se stal i mladší pár orlosupů, minulý týden byl pod ně do hnízda podložen malý orlosup z Rakouska. „V tomto případě jsme ale byli trochu nervózní, jak adopce dopadne a zda orlosupi mládě přijmou. Přeci jen ještě nejsou tak zkušení, i když dosud úspěšně odchovali 2 jedince. Naštěstí oba ptáci zareagovali jako zběhlí pěstouni a mládě okamžitě začali zahřívat. Několik hodin trvalo, než ho začali krmit, ale od té doby se o něj starají více než vzorně,“ podotkl Hanel.

Pokud se vše podaří a mláďata úspěšně dorostou do věku 100 dní, budou s velkou pravděpodobností vypuštěna do volné přírody evropských Alp, kde byli tito dravci v průběhu dvacátého století na většině lokalit úplně vyhubeni. Díky záchranným projektům a úzké spolupráci zoologických zahrad se daří majestátné orlosupi bradaté do evropských hor znovu navracet. „Jen liberecká zahrada projektu poskytla již dvanáct mláďat tohoto druhu, která byla vypuštěna v horách napříč celou Evropou. Řada z nich už ve volné přírodě sama zahnízdila a přivedla na svět další mláďata, která již vyrostla v přirozeném prostředí evropských velehor,“ dodala Tesařová.