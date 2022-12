Zachytí se a uhynou. Síťky z lojových koulí se stávají pastí pro ptáky

Hodně samozřejmě záleží také na okolním prostředí. Svoje specifika mají města i vesnice, parky či zahrady. Když ale nepřiletí, možná jim neservírujete správné menu. Pokud se také ve vašem okolí hodně přikrmuje, mohou se hosté rozlétnout po okolí a preferovat jiné zdroje potravy. Co jim tedy dávat a na co by si měli nechat zajít chuť?

Fastfood na špatné adrese

Když už krmíme, tak správně a zodpovědně, aby abychom opeřencům neuškodili. Nevhodné je veškeré ochucené nebo zkažené jídlo, které pochází z vaší jistě chutné kuchyně. Jsou to například zbytky, sladkosti nebo jiné lidské pochutiny, které na krmítko rozhodně nepatří.

„Pokud to ptáci zkonzumují, můžeme si myslet, že je to tak správně a chutná jim to. Znamená to ale pouze, že ptáci mají hlad a v okolí není nic lepšího. Je to něco jako u nás fastfood, kde si dáte hamburger a hranolky, přitom ale víte, že to není pro vaše zdraví úplně nejlepší,” vysvětluje zásady přikrmování Ondřej Belfín z České ornitologické společnosti (ČSO).

Skeptický je také k oblíbeným lojovým koulím. Ty se často prodávají v síťovinách a existuje významné riziko, že se do nich pták může zamotat. Větší nebezpečí ale přinášejí volně žijícím savcům nebo psům, kteří cítí zbytky potravy a mohou je omylem sníst. Mnohem estetičtější a bezpečnější je, když koule vybalíte do držáků nebo přímo do krmítka.

Dalším problémem může být nevhodné umístění krmítka. Pokud přikrmujeme a v okolí brousí mlsná kočka domácí, ptákům moc nepomůžeme. Spíše naopak. Podobně je tomu i v případě, pokud jsou v okolí krmítka nezabezpečené skleněné plochy, do kterých mohou ptáci narazit. Intimita k hodování zkrátka patří.

Krmítka jsou i dobrým způsbem, jak pozorovat ptáky:

Každému podle jeho chuti

„Většina druhů ptáků má nejraději slunečnice, ale vrabcům chutná proso či jiné obiloviny, které dříve běžně nacházeli na venkově. Pro drozdy a kosy jsou zase pochoutkou jablka či bobuloviny. Můžete je nechat na stromě nebo v okolí krmítka. Nedávejte je ale přímo pod krmítko, aby na ně nepadal trus od ptáků na krmítku. Hrozí šíření nemocí,” uvádí správnou příklady správné krmě Belfín.

Vyloupané vlašské a lískové ořechy jsou velkou delikatesou ty zmizí jako první. Kosové milují jeřabiny, zatímco tukové koule přilákají zase jiné druhy, jako jsou například strakapoudi nebo brhlíci, kteří na normální krmítko přiletí vzácně.

Nejlepší ptačí restaurace je taková, kde si ptáci najdou přirozené jídlo po celý rok. Tak zkuste třeba příští rok na své zahradě nechat vykvést trvalky, nebo vymezit prostor pro divokou zahradu. Ptáci si poté budou na semena rostlin chodit jako do samoobsluhy. A za takovou malou džungli, by vám poděkoval, kdyby uměl mluvit taky hmyz.

Čtyři zásady krmení podle ČSO:



- Krmte s mírou a nepřekrmujte. Nevadí pokud krmítko zůstane po nějaký čas prázdné.

- Přikrmujte hlavně v zimním období při nízké teplotě a sněhové pokrývce, kdy je pro ptactvo nejtěžší najít dost potravy.

- Udržujte krmítko čisté, zabráníte tím riziku přenosu chorob.

- Přizpůsobte svoji zahradu, balkon nebo své okolí tak, aby ptáci našli dostatek přirozené potravy a úkrytů.