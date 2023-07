Ačkoli se traduje, že mají kočky devět životů, poukazuje to spíše na jejich pružnost, kdy jsou schopné přežít bez úhony i pády z výšek. Kočky jsou sice mrštnější, i pro ně však platí neúprosná fyzikální pravidla a pády z velkých výšek pro ně mohou znamenat smrt. Největší nebezpečí představují otevřená okna v domácnostech, a to dokonce i jen na ventilaci, jimiž se snadno mohou protáhnout nebo v nich uvíznout.

Kočky si rády hoví za oknem a pozorují dění venku. Myslete na jejich bezpečí. | Foto: Pixabay

Kočky jsou velmi zvídavé a pootevřená okna pro ně představují velké lákadlo. K uvíznutí koček, které se snaží protáhnout ventilací, pak vyjíždějí hasiči, případně zvířecí záchranáři. Většinou je zavolají sousedi, kteří si zoufalého zvířete všimnou a na majitele se nemohou dobouchat, protože není doma.

Takový případ se odehrál například před dvěma lety na Královehradecku, kdy se v pootevřeném okně zasekly hned dvě kočky. Jedna z nich se snažila vyprostit, druhá už se vyčerpáním téměř nehýbala. Hasiči k oknu vylezli po nastavovacím žebříku a mazlíčkům zachránili život. Ne všechny takové případy ale dopadnou dobře. Zvířete si dlouho nemusí nikdo všimnout a to pak umírá na vyčerpání nebo zranění způsobená marnou snahou se vyprostit.

Kočky si venčení užijí. Dejte si ale pozor na nemoci a parazity

Tento týden vyjížděla jen veterinární záchranná služba Pet-Medic Praha k pěti případům, kdy úraz kočky souvisel s oknem. Kočky buď právě uvízly ve „ventilačce“, nebo z okna spadly. „Většina z případů skončila smrtí kočky,“ napsali pražští zvířecí záchranáři na Facebooku. Jedna z koček, která svůj boj o život prohrála, se zasekla v okně na ventilaci v přízemním sklepě. Její stav byl velmi vážný a záchranáři jí už nemohli pomoci.

Syndrom sklápěcího okna

Uvíznutí ve ventilaci veterináři označují jako syndrom sklápěcího okna. „Jakmile se kočka dostane do mezery a nejde se jí dostat ven ani zpět, dostane se do šoku, začne sebou škubat a skřípne se ještě víc. Touto snahou si však může ublížit i ještě více a může tak dojít k silným pohmožděninám měkkých tkání i vnitřních orgánů, i ke snížení průtoku krve do zadní části těla kočky. Nedostatečné proudění krve zapříčiní u kočky trvalé zdravotní následky a v nejhorším případě může způsobit její úmrtí,“ vysvětluje ředitel společnosti PetExpert, která se zabývá pojištěním domácích mazlíčků, Bedřich Synek.

Prohlédla by ta vaše, že jde o iluzi? I kočka se nechá zmást optickým klamem

Zvířecí záchranáři varují, aby lidé nikdy nenechávali doma otevřená okna dokořán, pokud v nich nemají bezpečnostní sítě. To platí také v případě balkonů nebo říms, kde se kočky rády procházejí a i z těchto míst se mohou zřítit. Okna otevřená na ventilaci je pak potřeba zabezpečit speciální mřížkou.

Pokud přeci jen dojde k tomu, že zapomenete ventilaci zavřít a najdete svou kočku zaklíněnou, zavezte ji ihned po vyproštění k veterináři. A to i když se vám kočka bude zdát naprosto v pořádku. Může mít totiž skrytý zdravotní problém.

Co dělat, když kočka spadne z výšky

• V případě pádu vaší kočky urychleně navštivte veterináře. Uložte si číslo na veterináře, kterého pravidelně navštěvujete, do mobilního telefonu. V případě, že neposkytuje pohotovost, uložte si také telefonní číslo na veterinární ordinaci, která ji zajišťuje.



• V Praze a okolí zajišťuje rychlou pomoc Záchranná služba veterinární Pet-medic Praha nepřetržitě na telefonu 724 184 840.



• V případě, že vaše kočka během pádu uvízla například na stromě či římse, nebo se zaklínila ve ventilaci a je nad vaše síly ji vyprostit, pomohou vám hasiči na lince 150. Ti mají záchranu zvířat přímo v popisu práce.



• Stáhněte si do telefonu užitečnou aplikaci Zvíře+, kde najdete návody 1. pomoci i kontakty na nejbližší veterináře, kterým můžete zavolat přímo z aplikace.