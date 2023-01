Otravy u zvířat mohou být fatální. Nebezpečí číhá jak venku, tak i doma

Jedovaté návnady mohou pozřít venku nejen domácí mazlíčci, ale i volně žijící zvířata. Častěji se ale psi přiotráví i doma požitým nevhodným jídlem.

Pokud existuje něco, na co má talent opravdu každý pes, je to žebrání o jídlo. Ne všechno, co jíme my, ale našim mazlíčkům prospívá… | Foto: Shutterstock