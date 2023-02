Pořidit si páreček chundelatých sekaček totiž obnáší také řadu povinností. První z nich je registrace chovatele u Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH). „Jako řádný člen dostanete přidělené tzv. číslo provozovny a bude vám zasláno potvrzení o registraci a formuláře, týkající se daného druhu zvířat. V případě, že někdo zašle podnět týkající se nelegálního chov může vám hrozit pokuta,“ říká inženýr Roman Cieślar, 2. místopředseda Svazu chovatelů ovcí a koz.

Plocha k výpasu musí být řádně oplocená nebo musí být použit vhodný elektrický ohradník, aby nedocházelo k útěku chovaných zvířat a zároveň zamezilo vniknutí predátorů do ohrady. „Obecně se musíme řídit tím, že chované zvíře nesmí trpět nedostatkem plochy a množstvím zelené hmoty vhodné ke spásání. Je nutné vědět, že ovce nespase veškerou plochu a nesmíme ji nutit k spasení nevhodných ba i jedovatých rostlin. Uvažoval bych s chovem od 20 arů,“ dodává Cieślar.

Nejvhodnějším způsobem pastvy je proto takzvaný oplůtkový systém. Zahrada se rozdělí na tři části a ovce se po vypasení jedné přeženou do druhé a následně do třetí. A tak se točí stále dokola a tráva stíhá dorůst. „Než ale nová naroste nejméně na deset centimetrů výšky, ovečky by se měly pást v jiném prostoru. Jinak se stává, že pastvina bude jak golfové hřiště a vy je budete muset dokrmovat senem.

Ovečky jsou sociální zvířata, je tudíž potřeba si uvědomit, že není vhodné pořizovat pouze jednu, ale vždy začínat nejméně na dvou kusech a to zpravidla jednoho pohlaví. V případě, že vydatnost pastevní plochy nestačí, musíte pro své svěřence zajistit buď zelené krmení, nebo seno.

„Plán s ovcemi, aby mi sekaly trávu na pozemku fungoval výborně do té doby, dokud nepřišla suchá léta. Poté jsem musel sloužit já jim a ne ony mně. Díky tomu se mi také navýšily výdaje o cenu sena na zimu,“ vzpomíná pan Michal Nožička z Turnovska na experiment s živými sekačkami.

Dobré ovčí bydlo

Přístřešek chrání před před silným slunečním zářením. Přístřešek má být lehký, nejlépe ze dřeva – střecha a 3 stěny, velikost volit podle počtu chovaných zvířat a jejich velikosti. Slouží pouze jako ochranný prvek. Přístřešek slouží jako ochrana před deštěm, větrem a v létě před horkým sluncem.

„Ovce určené k celoročnímu chovu musím mít zajištěnou krmivovou základnu i pro zimní období, vhodný je prostornější přístřešek, nebo ovčín, který slouží k podávání objemných krmiv a zároveň může chránit ovce před vnějšími vlivy,“ upozorňuje Cieślar.

Ovce musí mít k dispozici vždy čerstvou pitnou vodu a solný liz, popřípadě jim můžete servírovat speciální minerálně-vitaminové lizy. Pokud jim chcete přilepšit, můžete využít granulované krmivo, pochoutkou je pro ně oves či sušené pečivo. Ale dobrého, jak se říká, pomálu. Neměli byste je překrmovat.

Veterinární péče o ovce

- prevence parazitárních onemocnění,

- zajištění očkování,

- pravidelné odčervování,

- ošetřování paznehtů,

- stříhání nejméně jednou ročně (srstnaté se nestříhají).