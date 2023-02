„Pokud si zakoupíte jen jednoho, stačí si pro něj pořídit menší na výšku orientované terárko s děrovaným víkem. Dovnitř na dno budete potřebovat přírodní podestýlku pro plazy, smícháte ji s rašelinou a na směs vyskládáte třeba mech a nějaký ten kamínek, na kterém si bude moci pagekonek hovět. Dál je žádoucí do terárka umístit dvě malé mističky (jednu na vodu a druhou na potravu), nějaký ten klacík na šplhání a umělou rostlinku, za kterou rádi pagekoni odpočívají,“ vysvětlil Jan Kučerák. který pracuje ve zverimexu.

Pagekon řasnatý pohledem zkušeného chovatele a teraristy Marcela Zumrika:

Podle jeho zkušeností je starost o pagekona řasnatého opravdu pohodová, sám je už doma chová a rozmnožuje dlouhou dobu.

„Co se týče potravy, jednou za dva dny pagekonům do terárka vypustím několik živých cvrčků, oni si je potom loví a je to úchvatná podívaná, když vidíte, jak na ně číhají. Dál pagekonci s oblibou „papají“ ovocné kašičky či podomácku vyrobené ovocné smoothie, ale stačí jim dát do terárka denně opravdu jen malé množství v podobě čajové lžičky pro každého. Klasikou je potom malá mistička s vodou, a také je nutné pagekonkům stěny terárka jednou denně rozprašovačem s vodou nařasit,“ ozřejmil Jan Kučerák.

Přitopte pagekonovi žárovkou

Pagekonům je rovněž nutné udržovat v terárku stálou teplotu v rozmezí 24 až 27 stupňů, v zimě pak stačí kolem 22 stupňů. K tomu dobře poslouží topná žárovka.

„Vhodné je také přidat do terárka teploměr s vlhkoměrem a změny teploty sledovat a případně ji „přitopením či vyvětráním“ regulovat. Vlhkost je pak žádoucí udržovat na hodnotě přibližně 70 procent,“ doplnil Kučerák.

Každý kus je originál

„Úžasné také je, že každý pagekon je svým způsobem originál, protože neexistují byť jen dva úplně stejní co se týče jejich zbarvení a skvrnek. Tito malí ještěři se dají během pár týdnů či měsíců i ochočit. Ti moji třeba s oblibou tráví čas přisátí na záclonách,“ dodal s úsměvem zaměstnanec zverimexu.

Takže jen tak pro shrnutí, pagekon řasnatý může být pro vás ta správná volba v podobě domácího mazlíčka, pokud na péči o tradiční druhy mazlíků nemáte moc času, a pokud se ještěrů, ještěrek a plazů vůbec nebojíte. A nemějte obavy - pagekoni nekoušou.

Zkušenost chovatelského nováčka Pagekon řasnatý jménem Fénix - na světě se nenajdou žádní dva stejně zbarvení jedinci, každý pagekon je tak svým způsobem originál.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal



Pagekona jsem pro sebe a děti pořídil přibližně před dvěma týdny, k tomu i terárko, dvě mističky, rašelinu a podestýlku pro plazy. Mech, větvičky, rostliny a lampu na teplé svícení jsem nekupoval, pořídil jsem si je při procházce v přírodě, respektive vhodnou lampu jsem měl již od dřívějška doma k dispozici.



Fénix, jak našeho pagekonka pojmenovaly děti, se u nás rychle zabydlel a jeho pozorování a postupná snaha o ochočení nám přináší spoustu radosti. Už se nechá v klidu pohladit po hlavičce a zádech. Ale pozor na ocásek, buďte velmi opatrní, při zatahání by mu mohl upadnout. Vlastní péči o Fénixe si vzal za svou můj jedenáctiletý syn, každý den Fénixovi terárko vevnitř rozprašovačem řasí, dává mu cvrčky a smoothie, vyměňuje vodu a podobně.



Moment, kdy Fénix ulovil cvrčka, zatím postřehl právě jen on a komentoval to slovy: „Taťko, on cvrčka dlouho upřeně pozoroval, pak vyplázl rychle jazýček, cvrčka lapil a překousl. Pak si na něm v klidu pochutnával.“



