Už více než týden žije rodina Pavla Tichopádka z Uherského Hradiště ve stresu a smutku. Ve středu 7. června se ztratil jejich rodinný miláček, bostonský teriér Marw, a od té doby ho Tichopádkovi hledají. Nejsou v tom sami, vedle nich se do pátrání postupně zapojili také jejich přátelé, obyvatelé okolních městeček a vesnic i zcela neznámí lidé, kteří se o smutném příběhu Marwa dočetli na sociálních sítích, nebo se o něm dozvěděli z letáků, které Tichopádkovi vyrobili a rozšířili. Pro nálezce pejska byla dokonce vypsána odměna.

Rodina Pavla Tichopádka z Uherského Hradiště hledá svého ztraceného kamaráda, bostonského teriéra Marwa. | Foto: se souhlasem Pavla Tichopádka

CO SE V ČLÁNKU DOZVÍTE:

* Jak se Marw ztratil

* Zprávu sdílela i Lucie Bílá

* Finanční odměna

* Pátrání neustává

Jak se Marw ztratil

Marw není žádný útěkář. I když vyjde ven, vrátí se zase domů. Jenže onoho osudného dne nastal souběh nešťastných okolností. Pes vyběhl z otevřených vrat rodinného domu právě ve chvíli, kdy okolo projížděla dodávka, a vběhl přímo pod ni. Kutálel se pod vozem, ale měl štěstí: vyvázl živý a zřejmě bez většího zranění. Byl však v takovém šoku, že se dal na útěk.

„Vůbec jsme ho nemohli dohonit. Zmizel nám v Sadech. Pak byl viděn na zdejším silničním obchvatu, kde kličkoval mezi auty, a řidiči zastavovali, aby ho pustili. Později se objevil v Kunovicích a na okraji Kunovského lesa,“ líčí Pavel Tichopádek.

Ztratil se vám pes? Poradíme, jak ho hledat

Marw uprchl z uherskohradišťské čtvrti Sady. Profesionální stopař pak našel jeho stopy u vpustí nedaleko lesa u silničního obchvatu a později se pes objevil na záznamu kamery umístěné ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kamera ho zachytila kolem půlnoci. Podle všeho je velmi vystrašený, bojí se, a proto se schovává a vychází ven jen v noci.

Zprávu sdílela i Lucie Bílá

Tichopádkovi po něm nepřestávají pátrat a nechtějí nic ponechat náhodě. „Pro nás byl jako člen rodiny. Kvůli jeho hledání se úplně zastavila práce v naší agentuře zaměřené na pořádání koncertů. Vytiskli jsme asi 150 letáků, zpráva o pátrání vyšla v novinách, v okolních obcích prosbu o pomoc při jeho hledání několikrát denně hlásil obecní rozhlas. Přihlásila se nám slečna z Kroměříže, která se pátráním po psech zabývá profesionálně, údaje o Marwovi jsou i na portálu Psí detektiv,“ vypočítává Pavel Tichopádek.

Hledá se Marw.Zdroj: se souhlasem Pavla Tichopádka

Zpráva o ztraceném bostonském teriérovi se rychle rozšířila. Díky sociálním sítím se o ní dozvěděly desetitisíce lidí. Na Facebooku ji sdílela i zpěvačka Lucie Bílá. O pátrání ví také psí útulky v okolí i veterinární ordinace. „Marw je samozřejmě ‚papírový‘ pes, takže když s ním nálezce půjde k veterináři, rychle se zjistí, kdo je jeho majitel,“ vysvětluje Pavel Tichopádek.

Tosa-inu: Aby obr kamarádem byl, aneb velký pes a malé dítě

Rodině chodí mnoho zpráv od lidí ochotných pomoci, ale některé informace nejsou úplně relevantní. Volala prý například paní, která tvrdila, že Marwa před týdnem viděla ve Slavkově u Brna… Podobných zbytečných zpráv, je opravdu mnoho. Ale Pavel Tichopádek se nezlobí, je vděčný i za dobrou vůli a snahu nějakým způsobem pomoci.

Finanční odměna

Rodina vypsala dokonce finanční odměnu pro toho, kdo Marwa najde, nebo pomůže k jeho nalezení. „Pokud psa někdo uvidí a já si ho odtud na základě této informace odvezu, nebo pokud ho odchytne, dostane odměnu 30 tisíc korun,“ říká pan Tichopádek.

Uvažujete o pořízení domácího mazlíčka? Pozor na levná zvířátka a množírny!

Upozorňuje však, že ztracený pejsek je velmi plachý, proto se na něj musí mluvit jen potichu a přistupovat k němu opatrně. Slyší prý na jméno Marw, Marwíček nebo Kokino a rozhodně není nikomu nebezpečný: „Je velmi mazlivý. Když k nám domů někdo přišel, vyskočil si k němu na židli a celého ho olízal. Uměl si získat i lidi, kteří jinak psy moc rádi nemají.“

Člověk, který ztraceného Marwa uvidí, by se neměl snažit ho chytit. „Pouze ho mějte na očích, ať se vám neztratí, a volejte ihned při spatření na telefon 608 123 455,“ napsala rodina na Facebook. Marw není vhodný ke krytí a navíc potřebuje svoje léky.

Lidé se scházejí, aby pomohli s hledáním Marwa:

Pátrání neustává

Za Marwem nesmutní jen manželé Tichopádkovi, ale i jeho psí kamarád. Rodina má totiž dva „bostonky“ a tomu druhému už dochází, že s Marwem není něco v pořádku. Začíná smutnit, leží před vraty a hledí na ně, a když jeho pánové odjíždějí, chce jet s nimi.

Tichopádkovi ho berou při pátrání s sebou. „Vezmeme ho do auta, otevřeme okno, a když projíždíme pole a polní cesty, on nasává a evidentně taky číhá. Pak ho dáme na vodítko a jdeme s ním pátrat. Tolik kilometrů, co ušel během uplynulého týdne, nikdy nenachodil,“ konstatuje Pavel Tichopádek.

Malý zázrak? Zaběhlého psa našli po 24 dnech ve štole. Majitel: Je v pořádku

Sám je také velmi unavený. V pátrání však nechce polevovat. Boj o Marwa nevzdává a věří, že svého psího kamaráda najde. „Chci moc poděkovat všem lidem, kteří se do pátrání zapojili,“ říká dojatě. Pozval je, aby se u něj v neděli zastavili na skleničku vína jako poděkování za jejich snahu. Ze všeho nejvíc si však přeje, aby kolem nich v té chvíli znovu pobíhala dvojice bostonských teriérů.