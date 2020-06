Nejen poslední dobou se internetem množí zprávy o nebezpečném jedovatém broukovi žijícím u nás, který dokáže zabít i člověka. Jedná se o poměrně vzácnou majku, velkého brouka s kovově lesklým zbarvením.

Obavy jsou ale zbytečné. Její jed není určený k tomu, aby ublížil člověku, či jej snad dokonce usmrtil. Majka navíc podle odborníků rozhodně není agresivní a sama od sebe na člověka nezaútočí.

Obrana útokem

Majka je chráněný brouk žijící v teplejších oblastech. Potkat ji lidé mohou hlavně na jižní Moravě, ale také třeba ve středních nebo severozápadních Čechách. Svou toxickou schopnost majky obrací proti predátorům. Samy se ale stávají postrachem svých hostitelů.

„Majky jsou nápadně velcí brouci, zejména samice jsou typické obřím zadečkem, kde schraňují tisíce vajíček. Z nich se líhnou larvičky, které se pak na květech přichycují samotářských včel, nechají se odnést do jejich hnízda, kde nakonec parazitují na včelím plodu a zásobách potravy,“ říká Lucie Ambrožová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Hlavně nejíst

Majka v nebezpečí vylučuje hemolymfu, nažloutlou obdobu krve u hmyzu, která obsahuje mizivé množství prudce jedovatého terpenu kantaridinu. Tento jed je v čistém stavu pro člověka smrtelný v dávce 30 miligramů. Množství, které při obraně majky vyloučí, není nebezpečné.

Nepříjemné však může být pro citlivější lidi při neopatrné manipulaci s broukem. „Pokud si ho vezmete do ruky, celá řada lidí na to není vůbec citlivá. U někoho je ale možné, že látka, kterou brouk vyloučí, způsobí nepříjemné puchýře,“ řekl nedávno televizi Nova entomolog Petr Šípek z katedry Zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V případě požití několika brouků by jed mohl vyřadit z činnosti ledviny a v krajním případě by mohlo dojít k úmrtí. Takový scénář je ale podle odborníků velmi nepravděpodobný.

(Ne)škodná zápřednice

Stejně jako majka se těší internetové slávě také zápřednice jedovatá, pavouk „s hrozivým názvem a ještě hrozivějšími kusadly“. Ve skutečnosti jsou ale případy kousnutí zápřednicí velmi výjimečné.

Zápřednice se podobně jako majky vyskytují v teplých oblastech, žijí na suchých úhorech a loukách, ale také třeba na parkovištích a nesečených trávnících ve městech. Brání se podobně jako brouk jen tehdy, pokud s ní někdo neopatrně manipuluje a například ji lehce zmáčkne. Případné kousnutí je sice kvůli jejím dlouhým klepítkům bolestivé, nepředstavuje ale stejně jako v případě kousnutí kterýmkoli jiným pavoukem vyskytujícím se u nás žádné vážné nebezpečí.

Co pavouk, to jed

Drtivá většina pavouků žijících v České republice je jedovatá. Jen málo druhů ale u člověka v případě kousnutí dokáže vyvolat reakci a naprostá většina příznaků se projevuje pouze lokálně. Příznaky kousnutí zápřednicí odezní nejpozději do druhého dne, otok a bolestivost místa kousnutí mohou přetrvat déle.

„Uvědomme si, že na bodnutí včelou, vosou či sršní u nás, bohužel, každoročně někdo zemře. Na kousnutí naším pavoukem u nás ještě nikdo nikdy nezemřel,“ zdůrazňují odborníci z České arachnologické společnosti.

Ačkoli se lidé automaticky nejvíce obávají velikostí hrůzu budících sršní, nejsilnější jed mají nejmírumilovnější včely. Alergické reakce u citlivých jedinců mohou být fatální. I zdravého člověka však může ohrozit na životě bodnutí do úst nebo krku, při kterém hrozí nebezpečný otok dýchacích cest a následné udušení.