Přírodniny jako klacky a šišky, někdy dokonce i kameny, jsou častou „hračkou“, kterou psi přinášejí na procházkách k nohám svých pánů. Cíl je jasný – chtějí aportovat. Ačkoliv je aportování pro některé psy skvělou zábavou a pohyb jejich zdraví prospívá, tyto předměty by měl páníček vždy ignorovat.

Rizika, která hrozí, jsou příliš vysoká. Někdy může příjemná procházka končit i na veterinární pohotovosti. Neblahou zkušenost s aportováním klacků a šišek sdíleli i pejskaři z pražské Obory Hvězda, kteří díky přírodním hračkám málem přišli o své zvíře (viz níže).

Riziko aportování klacků

O aportování klacků vědí veterináři své. Podle Britské veterinární asociace se setkávají se zraněními způsobenými přinášením či žvýkáním klacků stále častěji. Během nevinné hry se mohou klacky zabodnout do psího hrdla. To může následně vést jen k drobnému poranění, ale jiní psi mohou utrpět i život ohrožující zranění. Veterináři pak mluví o tržných ranách, ale i vážných bakteriálních infekcích.

„Při házení klacku hrozí velké riziko, že se na něj pes nabodne. Může se totiž stát, že se nedopatřením zapíchne do země, nebo někde uvízne ve špatném úhlu. Jakmile k němu pes v rychlosti doběhne, může dojít k proražení měkké tkáně. Nejčastěji se jedná o poranění ústní dutiny, hrudníku či břicha,“ popsal pro zpravodajský server BBC prezident Britské veterinární asociace Sean Wensley.

Wensley upozornil také na to, že nebezpečí může hrozit i v případě, kdy pes klacek „pouze“ okusuje. V hrdle se mu může zapíchnout kus dřeva a způsobit vážné infekce.

Uvíznutý kus pak nemusí majitelé odhalit dokonce několik měsíců. Na přítomnost cizího tělesa v hrdle nejčastěji upozorní krví zbarvené sliny, bolesti či neochota zvířete jíst. V tu chvíli již není na co čekat a je potřeba neodkladně navštívit veterináře.

Největší nebezpečí hrozí labradorům a retrívrům. Ti mají aportování doslova v krvi. Ohroženy jsou ale i například border kolie, které dokáží být v souvislosti s aportováním až fanatické.



Nesmysl, říkají pejskaři

Někteří majitelé psů kroutí nad doporučením veterinářů - neházet psům klacky - hlavou. Autorka textu se prošla pražským parkem Obora Hvězda a narazila hned na několik pejskařů, kterým přišlo opatření zbytečné a příliš vyhrocené.

„Házím svým psům klacky přes třicet let a oni je s nadšením aportují. Nechápu, proč by pes nemohl aportovat přírodní materiál. Nemusím s sebou nic tahat, nenosím špinavý aport domů, a když to psa přestane bavit, nechá klacek někde ležet a jdeme dál. Nikdy se nic nestalo a neznám ani nikoho, kdo by s tím měl problém,“ tvrdil například šedesátiletý Lubomír T., majitel německého ovčáka.

Riziko ovšem skutečně existuje. Dokazuje to i výpověď Naděždy K., jejíž pes rasy border kolie přišel při aportování málem o život. Klacek mu prorazil hrdlo.

„Zero aportování miloval. Dokázal mi přinášet jakékoliv předměty celé hodiny. Nejčastěji to byly klacky, ale i lístky nebo jehličí. Jednou jsem však klacek hodila tak nešikovně, že se zapíchl do země. Rozběhnutý Zero nestačil zastavit. Klacek si v té rychlosti zarazil přímo do krku. Propíchl mu hrdlo. Okamžitě jsem ho odvezla s tlamou plnou krve k veterináři. Měl co dělat, aby ho zachránil,“ popisuje Naděžda K.

K aportování jsou vhodnější speciální hračky:

Ani aportovat, ani okusovat

Další častou přírodní hračkou, kterou psi rádi aportují i okusují, jsou šišky. Někteří je však dokáží dokonce celé pozřít. Člověka možná jako první napadne, že pes přirozeně pozná, co je pro něj dobré, a co ne. Navíc šiška je přírodní materiál. Ve skutečnosti však jde o cizí těleso, které může uvíznout v zažívacím traktu a ucpat psu střeva.

„Pokud se střevní blokáda ponechá bez léčby, může začít tlačit na stěnu střeva. To může následně vést k poškození střev, ale případně i způsobit odumření tkáně či vést k prasknutí střeva. Bez vhodné léčby pes do tří až čtyř dnů umírá,“ hovoří o nebezpečí zablokování střev cizím tělesem veterinární klinika Pacific & Santa Cruz.

O svou zkušenost v této oblasti se podělila paní Lucie K., která v Oboře Hvězda venčila svou desetiletou labradorku Sally.

„Mohu potvrdit, že šišky opravdu nejsou pro psa na kousání vhodné. Naše Sally je opakovaně v nestřeženém okamžiku rozkousala a spolykala. Ucpala si tím střeva. Už musela třikrát na operaci. Ale nechci z šišek dělat zabijáky. Uvíznout ve střevech může prakticky cokoliv. Známé málem zemřela fena jezevčíka, když nedopatřením spolkla houbičku na nádobí,“ říká čtyřicetiletá Lucie K.

Jak poznat, že má pes zablokovaná střeva? Zejména pokud jste byli svědky, že váš pes spolkl konkrétní předmět, všímejte si těchto příznaků: Zvracení, nevolnost

Ztráta chuti k jídlu

Slabost

Nadýmání

Bolestivost břicha (vedoucí až k agresi při dotyku)

(vedoucí až k agresi při dotyku) Průjem či zácpa

Kňučení a neklid

Klacky a šišky jako riziko

Opatrnost je určitě na místě, ovšem stejně jako zdravý rozum. Každá hračka, každý předmět, který vezme pes do úst, pro něj může znamenat potenciální nebezpečí.

Majitel by měl mít vždy pod kontrolou, co jeho pes okusuje, a zda nehrozí při pozření nějaká rizika. To se netýká pouze předmětů, které si pes vybere na hraní, ale i odpadků, zbytků jídla nebo exkrementů.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Uwe Gille, CC BY-SA 3.0 zoom_in Kus dřeva, který uvízl psu pod jazykem. Aportování klacku však může způsobit mnohem horší poranění.

S házením klacků je to však trochu jiné. Pravděpodobnost, že se pes na klacek nabodne, je sice malá, ale o to více nebezpečná. Bez rychlé pomoci může být pro psa dokonce fatální.

„Házení klacků je riskantní. Každý týden léčíme zranění související s klackem. Třikrát do měsíce řešíme opravdu závažné případy. Pes se musí uvádět do anestezie. Někdy je potřeba operaci i několikrát opakovat,“ řekl pro BBC veterinární lékař Cameron Muir z britského hrabství Cheshire.

Když už házet, tak s povelem

Existuje jeden trik, jak se nebezpečí vyhnout či se mu pokusit alespoň předejít. Deníku ho prozradila Linda P., která se po pražské oboře procházela se svým pětiletým zlatým retrívrem Maxem.

„Tento trik nás učili na agilitách, kam jsem chodila ještě s předchozím psem Bobem. Abych předešla tomu, že se pes v přílišné rychlosti nedokáže nad nešťastně zapíchnutým klackem zastavit, dám mu jednoduchý povel. Klacek vezmu do ruky, Maxovi zavelím SEDNI a klacek následně hodím. On sedí, dokud nedám povel PŘINES. Ujistím se tak, že klacek dopadl naplocho a že jej Max může bezpečně sebrat ze shora,“ prozrazuje svou metodu pejskařka.

Nebezpečí, že pes při doběhnutí na volně ležící klacek šlápne a poraní se o něj, ale nelze úplně eliminovat. Doporučuje se proto k aportování používat pouze bezpečné psí hračky, které jsou na tento sport určené a nemohou psům způsobit vážná poranění.

