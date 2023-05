Blíží se doba letních dovolených, na které řada lidí cestuje auty a některé majitele znervózňuje vědomí, že jejich pes takové cestování nesnáší dobře. Stejně jako může být při cestování autem špatně lidem, může totiž nevolnost trápit i domácí mazlíčky. Psi se třesou, hodně sliní a někdy se přidá i zvracení. Odborník radí, jak psa na jízdu autem zvyknout.

Na jízdu autem je vhodné psa zvykat už od štěněte, ideální je ze začátku volit krátké vzdálenosti a vždy jet za zábavou | Foto: Shutterstock

Stavu, kdy pes trpí v autě nevolností, se říká kinetóza. Způsobuje ji stres, přejedení před jízdou, nezvyk na auto nebo i klikatá cesta, která ovlivňuje rovnováhu zvířete. Zvracení v autě je častější u štěňat, která nemají ještě dostatečně vyvinuté ústrojí pro rovnováhu. Zvíře z toho tak pravděpodobně může ještě vyrůst, ale nemusí.

Nevolností trpí přibližně třetina psů. „Naší fence je 10 měsíců, jezdíme od štěněte a stále v autě zvrací. Bojím se, že už si nezvykne,“ svěřila se Deníku paní Andrea, majitelka border kolie.

Pes na zahradě? I v květinovém ráji může číhat řada nebezpečných nástrah

„Můj pes se jako štěně hodně bál a zvracel, ale jezdili jsme často, pomalu si zvykal a dnes už se do auta těší, protože ví, že jedeme někam za zážitky,“ přidala zkušenost se svým 18měsíčním křížencem velkých plemen paní Lucie.

Pes, který se jízdy autem bojí, může být neklidný, úzkostlivý, nadměrně slinit, olizovat auto, mlaskat i zvracet. „Stresem a nevolností často trpí i pejsci, kteří jsou z útulku a předešlý majitel je v autě právě odvezl a opustil. Mají tak jízdu spojenou s nepříjemným zážitkem,“ uvedl odborník na psí výživu Jiří Švihálek.

Zajistěte psovi pohodlí

Na jízdu autem je vhodné psa zvykat už od štěněte, ideální je ze začátku volit krátké vzdálenosti a vždy jet za zábavou, aby si pes spojil cestování s příjemnými zážitky. Zvířeti pomůže i pozitivní nálada jeho majitele, pochvala a odměna po výstupu z auta. Cesty pak prodlužujte postupně.

Jak poznat u psa zvýšenou teplotu? Jen podle čenichu se řídit nedá

Zvracení je možné předejít tím, že se řidič bude snažit, aby jízda byla pro psa co nejpříjemnější, tedy vyhýbat se „řezání“ zatáček, prudšímu brzdění a podobně. Vhodné je také nedávat psovi před jízdou jíst, měl by ale mít dostatečný přísun tekutin. Mazlíček jistě ocení i lehce stažená okénka, pomůže to vyrovnání tlaku v autě a v teplých dnech se navíc auto vyvětrá. Dbejte na to, aby v autě nebylo horko, ale naopak ani přílišné chladno.

Některým psům pomůže, když se nebudou dívat z okénka, nevolnost jim totiž může způsobit i rychle ubíhající krajina před očima. Jiné to však naopak může uklidňovat, proto je potřeba otestovat, jak je na tom zrovna konkrétní mazlíček.

Zdroj: Shutterstock

„Pokud je pes v autě vystresovaný, rozhodně na něj nezvyšujte hlas nebo ho naopak moc výrazně neutěšujte. Jeho stav se tak může zhoršit. Zajistěte mu dostatek čerstvého vzduchu, dejte mu oblíbenou hračku či ho převážejte na dece, na kterou je zvyknutý z domova,“ doplnil Švihálek.

Stále je ale ve hře možnost, že si na cestování autem pes přesto nezvykne. „Trpí-li častou a výraznou cestovní nevolností, je dobré se poradit s veterinářem, který může doporučit vhodné léky,“ doplnil Švihálek.

Dělejte časté přestávky

Pokud se autem se psem chystáte na delší cestu, je nutné dělat častější zastávky, alespoň každé dvě hodiny. Pes se při pauze vyvenčí, napije, protáhne se a odpočine si od auta. Zvíře nikdy nenechávejte v autě samotné, a to ani ve stínu. Teplota uvnitř rychle stoupá, a to i během zatažených dní. Zvířeti hrozí riziko srdeční zástavy.

Zůstává váš pes sám doma? Existují osvědčené rady, jak ho to naučit zvládat

Při cestování se psem myslete také na jeho i vlastní bezpečnost. Psa můžete přepravovat v kleci nebo přepravce v kufru auta, případně na zadních sedadlech s postrojem a speciálním bezpečnostním pásem pro psy. V tomto případě je vhodné pořídit také omyvatelný potah, deku či podložku do auta.