Cestování se psím parťákem k moři představuje určitá rizika. Některá plemena by do teplých oblastí vůbec jezdit neměla.

Kateřina Němcová dnes 06:00

Dovolená u moře se psím společníkem je častou volbou českých pejskařů. Podmínkou je mít pro psa pas a to, aby byl pes naočkován. Je však nutné brát na zřetel i další věci. Majitelé zvířat by se měli především zamyslet nad tím, zda je pro jejich mazlíčka taková dovolená vůbec vhodná. Některá psí plemena by totiž k moři jezdit neměla. Veterinářka Karolína Świerczek Drábková vysvětlila, co všechno psům u moře hrozí i jak se u nich projevuje otrava vodou, která většinou končí smrtí.