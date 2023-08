Odjezd na vytouženou dovolenou nepředstavuje jen radost, ale také mnoho starostí. Jednou z nich je problém, jak se v době dovolené postarat o psa, který s námi na cesty nemůže. Je lepší dát ho ke spolehlivým přátelům či k příbuzným, nebo raději najít dobrý psí hotel? A co pejska nechat doma a posílat za ním někoho zodpovědného? Variant existuje více, důležité však je, aby byl pes v bezpečí a nestrádal fyzicky ani psychicky.

Nejlepší možností je, aby se o psa postaral přítel nebo člen rodiny, pokud to nejde, přichází na řadu psí hotel nebo služba hlídání zvířat. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Jak naučit psa být doma sám v běžném režimu:

Zdroj: Youtube

Když psovi odjede pán, cítí úzkost

Když odjedete na dovolenou, budete svému psu samozřejmě chybět. „Pes je jedním z mála domácích mazlíčků, kteří jsou schopni cítit lásku stejným způsobem jako lidé. Také mají pocit, že je jejich úkolem vás chránit, a úroveň jejich úzkosti může stoupat, když nejste poblíž, protože jejich smysl života mizí,“ vysvětluje web Hunter Lodge, který se zabývá péčí o psy.

Podle odborníků je pro psy velmi důležitá rutina. Většinou s nimi chodíme na procházku ve stejnou denní dobu a většinou je v určený čas také krmíme. Je nemožné zcela pochopit, jak se pes cítí, když jeho pánové odjedou.

Většinou se však v jejich nepřítomnosti chová jinak, což může ztížit práci jeho dočasným opatrovníkům. Změnu chování způsobuje úzkost a chybějící rutina.

„Váš pes vás miluje a spojuje vás se svým současným životním stylem. Vy mu poskytujete jídlo, cvičení a teplý, milující domov. A on vám na oplátku poskytuje ochranu, nebo si to alespoň myslí. Když odjedete, rutina a jistota světa psa bude narušena, může být nervózní a může dokonce panikařit,“ upozorňuje Hunter Lodge.

Wellness, masáže, pedikúra nebo výživoví poradci. I tak může vypadat psí život

Stejně jako u lidí se úzkost sníží, pokud se pes zaměří na jiné věci. Když si bude moci hrát s jinými psy a mít velký prostor pro běhání i jinou zábavu, jeho psychický stav se zlepší.

Svěřte psa jen důvěryhodným lidem

Pokud chcete, aby pes v době vaší dovolené nestrádal, začněte hlídání plánovat co nejdříve. Pro řadu psů je nejlepší možností, aby se o něj postaral přítel nebo člen rodiny. Pokud to není možné, přichází na řadu psí hotel nebo služba hlídání zvířat.

Když necháváte psa v péči někoho jiného:

• ověřte si, že ví, jak se o psa starat

• dejte jim jasné pokyny ohledně krmení a zvyků psa, ideální je krmivo přivézt na místo hlídání sebou. Dobré je vzít i oblíbenou hračku a spací pelíšek vašeho psa

• zanechte kontakt na vašeho veterináře a samozřejmě kontakt na vás

• zkontrolujte, že má pes v pořádku očkovaní

Mít někoho, kdo se o psa stará u vás doma, je obvykle nejlepší, protože zvíře bude ve známém prostředí a bude mít aspoň částečně pocit normálnosti.

„Záleží však na konkrétním psovi, zda by byl šťastnější ve svém domě, nebo by pro něj bylo lepší jít za přítelem nebo členem rodiny,“ podotýká web společnosti Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), který se zaměřuje na ochranu zvířat.

Děti a pes. Zdroj přátelství, lásky i učení aneb život se psem je o chlup lepší

RSPCA připomíná, že člověk, který vám dočasně hlídá psa, by od vás měl mít dostatek informací i materiální zabezpečení. Je důležité, aby znal denní režim i zvyky vašeho psa a byl vybavený jeho obvyklým krmivem a dobrotami, včetně návodu na krmení.

Předejte mu informace o zdravotním stavu svého čtyřnohého přítele a případně i jeho léky a léčebné prostředky, které by mohl potřebovat. Pes by měl mít své vodítko, obojek, misky a také oblíbené hračky.

Hlídač potřebuje o psovi vědět všechno

Pokud se pes dočasně stěhuje někam jinam, mohly by pro něj být důležité předměty, na kterých cítí váš pach. „Zajistěte psům něco jako přikrývku nebo obnošený kus vašeho oblečení,“ radí web RSPCA.



Nový opatrovník by měl dostat informace o chování a osobnosti vašeho psa, o tom, co má rád a co naopak nesnáší. Pes by neměl zahálet, takže potřebuje své věci pro cvičení a jeho dočasný pán by měl vědět, jak a kdy s ním cvičit.

Psí hotel navštivte předem

Může se stát, že mezi rodinou a přáteli nenajdete nikoho, kdo by vám psa pohlídal, takže se budete muset obrátit na psí hotel nebo hlídače. Pokud vybíráte místo pro ubytování zvířat poprvé, požádejte svého veterináře nebo přátele o doporučení.

Web RSPCA radí, abyste v případě psího hotelu hledali odpovědi na tyto otázky: Žádají tam od klientů doklad o očkování, aby se tam nešířily nakažlivé nemoci? Ptají se na stravu a zdraví vašeho mazlíčka? Mohou řešit jakékoliv zdravotní problémy, které má váš mazlíček? Cítíte se vítáni a zvířata v jejich péči vypadají čistě, šťastně a zdravě?

„Než pejska svěříte do rukou profesionálních hlídačů, vyplatí se místo, kde by měl strávit několik dnů, navštívit v předstihu, a to i se čtyřnohým klientem. Popovídejte si se zaměstnanci, okoukněte terén a zjistěte, zda na vás i pejska místo pozitivně dýchne,“ radí spotřebitelský magazím dTest.

Pes by se měl v novém místě nebo s novými lidmi cítit dobře, a navíc je potřeba mít jistotu, že pokud by ho postihly zdravotní problémy, bude o něj postaráno.

V případě psího hotelu byste měli mít jasno v základních věcech. Je důležité, aby měli povolení k činnosti, pojistné krytí a dobré zázemí. Tedy čisté, suché a bezpečné prostory bez průvanu a místa poskytující dostatek stínu v horkých dnech.

Důležité je zjistit, zda má psí hotel dostatek zaměstnanců, zda personál poskytne psovi potřebný sociální kontakt a zda má zařízení dobrý systém k neustálému monitorování svých svěřenců.

Zajímejte se také, jaké vyžití hotel psům poskytuje, protože každý pes je jiný. „Je to jako s lidmi. Někteří mají rádi aktivní dovolenou, jiní raději leží u moře. Každý pejsek je jiný a každý pán je jiný,“ vysvětlil nedávno pro Deník majitel psího hotelu Jan Moravec.

Slečna na hlídání psa

Jestliže nedůvěřujete hotelu a nemáte nikoho, kdo by vám psa pohlídal, je tu ještě jedna možnost. Můžete si najmout člověka na hlídání, který za ním bude chodit k vám domů. Například na webu Hlídačky.cz najdete slečnu na hlídání psů během dovolené, nebo venčení psů, když jste dlouho v práci nebo na výletě.

Výběr hlídače zvířat

• seznamte se s nimi, abyste si byli jisti, že se o potřeby vašeho mazlíčka postarají dobře

• požádejte o doklad, že nemají kriminální minulost

• ověřte jejich reference

• zkontrolujte, zda mají pojištění, pokud by se váš pes dostal do nesnází

Zdroj: RSPCA

Hudbou proti psímu stresu

Někdy musíme psa i v běžném dni opustit na déle, než je zvyklý. Pokud máte obavy, že se mu bude stýskat a bude smutný, zkuste relaxační hudbu určenou speciálně pro psy. Některé skladby je mají uspat, jiné uklidnit.

Relaxační hudba pro psy:

Zdroj: Youtube

Kdo nechce hledat speciální hudbu, může vycházet z výsledků nejrůznějších výzkumů, podle nichž mají psi nejraději vážnou hudbu nebo reggae, případně soft-rock.