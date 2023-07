V Čechách má podle průzkumů doma psa zhruba každý třetí člověk. Pokud mezi ně nepatříte, psa si ani pořizovat nechcete a myslíte si, že vše, co se týká psů, jde mimo vás, dovolíme si tvrdit, že se mýlíte. Každý by se totiž měl v rámci vlastní bezpečnosti naučit poznat signály, kterými pes dává najevo, že se chystá zaútočit. Můžete díky nim předejít napadení a pokousání vás či vašeho dítěte.

Vitět psí bělmo někdy neznamená nic dobrého | Foto: Shutterstock

Česká republika patří mezi národy nadšených pejskařů. Z průzkumu, který prováděla společnost Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit, vyplývá, že psa má doma 40 procent Čechů. Proto si můžete být téměř jisti, že každý den nějakého potkáte.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Náhlá změna postoje

* Vrčení, štěkání a cenění zubů

* Matoucí vrtění ocasem

* Když je vidět bělmo

* Kdy dojde k útoku

* Co dělat, když pes zaútočí

* Základem je komunikace

Víte ale, jak se zachovat ve chvíli, kdy na vás pes chce zaútočit? Jak poznat, že se skutečně chystá vás kousnout a jak napadení předejít a psa nevyprovokovat k akci? A věděli byste, jak psa v případě nepříjemného střetu uklidnit?

Jak s námi psi komunikují:

Zdroj: Youtube

Jak jistě každý ví, psi a lidé nemluví stejným jazykem. Za dobu, co psy chováme, jsme se ale naučili chápat, že ani tak nezáleží na tom, co říkáme, jako na tónu, kterým to říkáme. A u psů je to velice podobné.

Každé štěknutí neznamená „kousnu tě“ a každé vrtění ocasu neznačí pohodu a radost psa. Ale je to jen naše neznalost, že stále někdy neumíme odhalit přesné emocionální naladění našich čtyřnohých přátel.

Psi nám totiž vždy dávají jasně najevo, co si o aktuální situaci myslí, jak se v ní cítí a jak na ni budou v následujících chvílích reagovat. Pojďme si proto rozebrat jednotlivé signály, které nám psi dávají, když se nás chystají varovat sami před sebou.

Náhlá změna postoje

Nezaměnitelným signálem bývá změna postoje doposud klidného uvolněného psa doprovázená přímým pohledem na osobu, na kterou se chystá zaútočit. Ovšem i odvrácení pohledu a současné zívání může být varovným gestem.

Psi v sobě. K zastavení rvačky může pomoci i studená voda, radí odborník

„Všimněte si varovného postoje psa a celkové změny v držení těla. Agresivní pes je ztuhlý, má zježenou srst, vysoce nesený ocas a uši položené naplocho k hlavě. Alternativně se však může pes, který se chystá k napadení, projevit i pomalým a strnulým vrtěním ocasu, krčením se či stahováním ocasu pod sebe,“ upozorňuje web Hartz. Často totiž napadají psi, kteří jsou vystrašeni.

Vrčení, štěkání a cenění zubů

Říká se, že „pes, který štěká, nekouše“. To není až tak úplně pravda. Tedy, pokud víte alespoň něco o psím štěkání. Pes používá širokou škálu štěkání od radostného, prosebného přes teritoriální až po výstražné. Tak či onak je nutné mít na paměti, že i pes, který štěká, na vás může zaútočit.

Věci, které psi nesnáší:

Zdroj: Youtube

„Kousnutí často předchází varovné agresivní štěkání. Pes, který se chystá kousnout, často štěká velmi zhluboka s jasným výhružným tónem,“ informuje web Hartz.

„Vrčení a cenění zubů jsou pravděpodobně nejběžnějším projevem toho, že se pes chystá zaútočit, pokud se jeho pocit ohrožení či silného nepohodlí nezmění,“ vysvětluje Lauren Smithová na The Spruce Pets.

Vynikají v lovu i hlídání svých pánů. Česko se pyšní sedmi národními plemeny psů

Cenění zubů by se podle autorky disertační práce Význam edukace a prevence úrazu u dětí při kontaktu se psem Marie Chlopčíkové dalo rozdělit do několika kategorií. Kdybychom je zjednodušili, v první fázi pes ohrne pysky a odhalí zuby, v druhé fázi svou hrozbu stupňuje tím, že lehce pokrčí čenich. Nejdůraznější hrozba, která je posledním varováním, vyobrazuje psa s ohrnutými pysky, odhalenými zuby i dásněmi a silně pokrčeným čenichem.

Matoucí vrtění ocasem

Další rada, kterou často rodiče dávají svým dětem, je: „když pejsek vrtí ocasem, nemusíš se ho bát, je spokojený“. Jenže i to je pravda jen z části. Pes, který je spokojený, skutečně vrtí ocasem. Rozdíl je ale v tom, že zapojuje celé tělo a je viditelně uvolněný.

„Pes, který se chystá zaútočit, může své okolí varovat ztuhlým postojem za současného vrtění ocasu. Ocas je ale vysoko držený a pohybuje se rychle tam a zpět především v horní polovině, zbytek těla je dokonale nehybný,“ popisuje další varovný signál před napadením Amy Benderová.



Když je vidět bělmo

Když je pes spokojený a uvolněný, s největší pravděpodobností bělmo jeho očí neuvidíte. Ve chvíli, kdy se cítí nervózně a nekomfortně v situaci, ve které se nachází, bělmo jeho očí jasně zpozorujete.

„Když spatříte bělmo psího oka, je to jasný signál potenciálního kousnutí. Ve chvíli, kdy se pes cítí ohrožen, totiž nespustí z hrozby oči, a to ani ve chvíli, kdy pohne hlavou. Stále upřeně zírá na předmět svého strachu,“ vysvětluje Tori Holmes na Bark Post.

Za jak dlouho vás kousne?

Zásadní je také určit, v jaké fázi se v komunikaci se psem zrovna nacházíte, jak daleko jste již zašli a nakolik jste se hrozícímu napadení přiblížili. Americká společnost pro prevenci krutosti na zvířatech (ASPCA) proto vytvořila sled událostí, na jejichž počátku je klidný pes a na konci zuřící bestie.

Krčení nosu a cenění zubů je jasný signál, že se psovi situace nelíbíZdroj: Shutterstock

Vše začíná tím, že pes ztuhne a utichne. Další fáze mohou následovat ve velice rychlém sledu a je potřeba se rychle zorientovat. Navíc ne každý pes je stejný, proto je nutné být obezřetný a k cizím psům se pro jistotu bez svolení majitele vůbec nepřibližovat.

Pes začne hrdelně a výhružně štěkat

Vypadne kupředu a začne hrozit prozatím bez kontaktu s osobu

Jeho tlama se pohybuje, nos se krčí

Může člověka doslova praštit čenichem

Následuje vrčení, cenění zubů a jejich kombinace

Pes se ožene, kousne naprázdno

Pes kousne – rychlé sevření, které nezanechá žádné stopy

Výraznější kousnutí, které způsobí tržná zranění, modřiny

Opakující se kousání v rychlém sledu

Napadený je opakovaně kousán, pes jím třese v tlamě

Jak se zachovat, když pes zaútočí

Pokud se dostanete do situace, že na vás pes zaútočí, nepropadejte panice, stále existuje cesta, jak se ze psího sevření vyprostit.

„Jestliže dojde k útoku a napadený není schopen se psovi postavit, je nutné otočit se bokem či zády, přikrčit se a ohnout záda, ruce přitisknout pevně k tělu a schovat je do klína. Tato pozice snižuje pravděpodobnost i intenzitu útoku a závažnost poranění,“ vysvětluje důležitost znalosti odvrácené pozice ve své bakalářské práci Pokousání psem u dětí a mládeže v Jihočeském kraji Jitka Pflegerová.

Psům hrozí v Chorvatsku smrtelná nákaza srdečními červy. Přenášejí je komáři

Dojde-li však situace ještě dál a pes svalí člověka k zemi, měl by se napadený stočit do klubíčka a chránit si pažemi především hlavu. Lokty by v tu chvíli měly směřovat ke kolenům, sepnuté ruce musí chránit temeno hlavy, zápěstí uši. „Důležité je se nehýbat a za každou cenu zůstat v klidu a vyčkat, až se pes uklidní a odejde dostatečně daleko,“ radí autorka práce. I poté je však potřeba vstávat velice pomalu a bedlivě sledovat reakce vzdalujícího se psa.

Naučme se spolu komunikovat

I podle studie z roku 2018 je však stále hlavním důvodem napadení člověka psem vzájemné nedorozumění: „většina nehod je výsledkem zdánlivě neškodných interakcí ze strany člověka, a proto je důležité rozšiřovat podvědomí lidí o tom, jak se psi chovají a které signály používají, když se cítí nekomfortně“. Předejít se díky tomu dá fyzickým i psychickým traumatům, které mnohdy bývají po střetu s běsnícím psem doživotní.

