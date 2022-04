„Zánět dásní, takzvaný gingivitis, a následný zánět závěsného aparátu zubu, parodontitis, jsou nejčastější onemocnění v dutině ústní psů. Mohou způsobit závažné zdravotní problémy jak v dutině ústní, tak ovlivnit celkový zdravotní stav a způsobit závažné onemocnění, které v krajním případě ohrožuje i život zvířete,“ říká MVDr. Zbyněk Lonský, předseda České společnosti veterinárních stomatologů.

Svědí to. Alergie na pyl může potrápit i psy, napoví časté drbání

V největší studii svého druhu poukázali ve Walthamu na překvapivé souvislosti mezi velikostí psího plemene a jeho náchylností k onemocnění dásní. Studie analyzovala lékařské záznamy více jak tří milionů psů napříč 60 nejpopulárnějšími plemeny.

Ukázalo se, že v tomto žebříčku zcela jasně vedou malá plemena, která jsou až pětkrát náchylnější k onemocnění dásní než velká plemena. Přitom právě malá plemena jsou doménou spíše méně zkušených chovatelů, protože bývají přeci jen snáze zvládnutelná. Na druhou stranu je větší pravděpodobnost, že méně zkušený chovatel dentální péči zanedbá. Nejrizikovější jsou navíc u nás velmi oblíbená plemena, jako je shetlandský ovčák, papillon, malý (toy) pudl, jezevčíci nebo třeba bišonci.

Onemocnění dásní se vyvíjí postupně, ale pokud je odhaleno včas, může být zachyceno a vyléčeno. Prevencí se však můžeme vyvarovat rizika, že onemocnění neodhalíme včas a že se nám jej nepodaří úspěšně léčit.

Psi, kteří nepotřebují venčit. Prodává je šikovná Kanaďanka

Čím dřív si pes zvykne na pravidelnou kontrolu ústní dutiny, tím lépe. Prohlídka by neměla být pro psa nepříjemná, a to ať už ji provádíte sami, nebo veterinář. Dásně by měly být růžové a zuby bílé s minimálním zabarvením. Zubní kámen se může tvořit velmi nenápadně, proto je pravidelná prohlídka dutiny ústní nezbytná.

„Výrazný zápach z dutiny ústní a jakékoli problémy s příjmem potravy by měly být důvodem, aby majitel psa bez zbytečných odkladů navštívil veterinárního lékaře,“ podotýká MVDr. Zbyněk Lonský, předseda České společnosti veterinárních stomatologů.

Příznaky problémů:

zápach z dutiny ústní (často přehlížený varovný signál),

žvýkání pouze na jedné straně tlamy,

potíže při příjmu potravy (vypadávání potravy z tlamy),

nezájem o jindy oblíbené hračky,

vyhýbání se dotekům na čumáku nebo na hlavě,

kýchání nebo výtok z nosu,

nadměrné slinění, případně s příměsí krve,

ztráta tělesné hmotnosti,

otoky pod očima nebo v tlamě,

ustupující dásně s odhalením krčků zubů,

odtažitost a apatie.

Jak psům čistit zuby?

Pravidelné čištění zubů je nejlepší prevencí. Je ale jasné, že zpočátku se to psům moc líbit nebude. Proto je důležité postupovat opatrně krůček po krůčku, až si pes na čištění zubů zvykne a možná se pro něj stane i příjemným zážitkem.

Budete potřebovat zubní kartáček správné velikosti, zubní pastu pro psy a místo, kde vás ani psa nebude nic rozptylovat. Pro malé psy použijte dětský kartáček, pro střední a velké psy kartáček pro dospělé. V obou případech volte kartáčky střední tvrdosti. U miniaturních plemen pak využijte speciální malé kartáčky.

Vynikají v lovu i hlídání svých pánů. Česko se pyšní sedmi národními plemeny psů

Ze začátku zuby čistěte jen krátce a v předem stanovený čas, aby si pes na tuto rutinu navykl. Dbejte na to, aby si pes zvykl na každý jednotlivý krok čištění, a za dobré chování psa chvalte a odměňujte.

Zubní péči můžete doplnit i o vhodné pochoutky, jako například řada DentaStix od Pedigree. Žvýkací pamlsky s Triple Action pomáhají snižovat tvorbu zubního kamene až o 80 procent a dostanou se i do těžko přístupných míst. Pamlsky z řady DentaStix obsahují méně než dvě procenta tuku a neobsahují žádná umělá barviva, ani dochucovadla a cukr.

5 tipů od Pedigree pro zdravé zuby a dásně



* Pečujte o zuby vašeho psa každý den. Čištění zubů kartáčkem můžete kombinovat i s dentálními pamlsky.

* Psy starší 3 let nechte vyšetřit veterinárním stomatologem, který vám doporučí péči přesně na míru.

* Alespoň jednou ročně nechte chrup vašeho psa prohlédnout u veterinárního lékaře.

* Dávejte svému psovi jen pamlsky a hračky, které jsou pro chrup bezpečné.

* Odměňujte psa například pochoutkami z řady DentaStix od Pedigree, které psům chutnají a zároveň pomáhají udržovat dásně i zuby zdravé.