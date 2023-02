„Zahrada by se měla vymyslet tak, aby na ní pes nadělal co nejméně škody. Je potřeba počítat s tím, že pes je živé zvíře a že není jen naším kamarádem, ale také členem rodiny. Nemyslím si, že by pro něj bylo dobré, zavřít ho do kotce v odlehlé části zahrady,“ říká říká Dana Münsterová, zahradní architektka z Blanska.

Typickým nešvarem psů je zahradničení. Zeleninu bylinky i keře zkrátka přesázejí podle svého gusta. „Nevhodné chování psa většinou kolem 15. měsíce života přejde. Pokud ryje v záhonech, zkuste dát kolem rostlin místo mulčovací kůry kamínky nebo něco, v čem se mu bude špatně hrabat. Nechcete-li záhonek oplocovat, můžete v krajní nouzi použít elektrické ohradníky,“ říká Pavel Bradáč, psí psycholog, a dodává, že se s tímto nešvarem špatně přeučuje, protože musíte psa chytit přímo při činu. Pomoci podle něj mohou také odpuzovací spreje. Máte-li velkou zahradu, není nic jednoduššího, než svému mazlíčkovi vymezit prostor a oddělit psí zahradu od zeleninových, ovocných a květinových záhonů.

Atletický ovál na zahradě

Vyběhaný koridor kolem plotu je tradičním problémem zahradníků. Pes lítá kolem plotu, honí kolemjdoucí a ukazuje, kdo je pánem. Úsek podél plotu, ohrady nebo brány zkrátka musíme pro psa ponechat neosazený. Cokoliv mu totiž postavíte do cesty, dříve nebo později podlehne zániku. „Ze své zkušenosti můžu říct, že máme psa na zahradě na chalupě a respektuje plot z habrů. Nejde o to, že by jím nemohl projít, ale je na to naučený,“ říká zahradní architektka Magdaléna Klapalová.

Že se dá pes naučit, aby dění za vaším plotem ignoroval, potvrzuje i Bradáč. „Je to otázka výuky. Problém je relativně snadno řešitelný. Používáme figuranty, kteří chodí okolo plotu. Majitel pak má jednoduchý úkol, aby svého mazlíčka odměňoval pamlsky, když se zachová správně,“ vysvětluje princip výuky.

Jinak na to jde zahradní architekt. „Zamysleme se nad tím, že to je pro psa vítaným zpestřením nudného dne. Místo, abychom mu brali jeho zálibu, můžeme vysázet keře, které se zahušťují až od 30 či 40 centimetrů výšky, nebo prostě živý plot vysadíme zhruba půl metru od hrany plotu. Své dostane váš pes a vy budete mít také lepší přístup ke stříhání živého plotu,“ uvádí Klapalová.

Psí ráj

V ideálním případě by se psí zahrada měla skládat z velké plochy včetně odolného trávníku, několika stromů a pečlivě vybraných keřů. Měla by psovi poskytnout příležitost dovádět, běhat a hrabat kolem stromů i keřů a schovávat kosti. V létě si psi s oblibou kopou díry, kde si mohou lehnout, aby se ochladili.

„Kotec nebo psí boudu bych umístila do klidné části zahrady nedaleko od domu, aby měl pes správný výhled a přehled. Neumisťujte je blízko plotu, u silnice, chodníku či zahrady sousedů,“ říká designérka zahrad Aneta Křováková. V mírných zimách postačí i dobře izolovaná bouda. Měla by být umístěna na nohách, aby ochránila vašeho psa před vlhkostí a chladem ze země. Pro snadné čištění by měla být vybavena odnímatelnou střechou. Zkušení chovatelé doporučují při ošetřování dřeva nepoužívat lazuru, může být pro psa nebezpečná.

„Sedlové nebo na jiné typy střech na boudách možná vypadají krásně, ale já bych jednoznačně doporučil střechu plochou. Váš pes si na ni může pohodlně vylézt a sledovat svět z výšky. Pro některá plemena je to velmi důležité,“ upozorňuje psí psycholog.

Kromě toho by měla být zahrada vybavena různými hračkami a předměty, které dokážou psa zabavit. Můžete je vybavit čuchacími koberečky, psími hlavolamy nebo jinými doplňky pro mentální stimulaci psa. „Když pes dělá neplechu, je to většinou tím, že se nudí. Je potřeba mu přichystat nějaké mentální dobrodružství. Dlouhé procházky jsou samozřejmě vítaným programem, ale psa unaví pouze fyzicky. Za chvíli začne zase vymýšlet nová dobrodružství,“ říká s úsměvem Bradáč.

Psí zahrada



- Psí zahrada musí zajistit vašemu mazlíčkovi vizuální kontakt s člověkem.

- V létě potřebují psi stinné místo.

- Stromy a keře na psí části zahrady by měly být netoxické a bez trnů.

- Žádná psí zahrada, ať je jakkoli velká, nemůže nahradit exkurze a výpravy se smečkou.

- Psa lze vycvičit tak, aby nechodil do záhonů. Zároveň by měl mít na rýpání své místo.

- Vyvýšený záhon uchrání bylinky a zeleninu před značkováním.