Pes umí automaticky plavat. To je jeden z nejčastějších mýtů, které můžete o psech slyšet. Domněnka, že každý pes umí plavat, je totiž potenciálně nebezpečný omyl. I pes se může utopit, a to jak pes neplavec, tak i plavec, kterému při vodních radovánkách dojdou síly. Strhnout ale psa může i proud tekoucí vody či spodní proud. Majitelé psů by proto měli dbát na bezpečnost a být připraveni zasáhnout.

Osvěžením ve vodě nepohrdne mnoho psů. Některým ale plavání zpočátku hned nejde. „Dobrým pomocníkem je v těchto případech záchranná plovací vesta pro psy, která čtyřnohé začínající plavce podrží nad hladinou. Pokud pejska berete na člun nebo třeba paddleboard, je vesta přímo nutností,“ upozorňuje Bedřich Synek, ředitel společnosti PetExpert, která se specializuje na pojištění domácích mazlíčků.

Vesta psovi usnadňuje ve vodě pohyb a majitel navíc může být více v klidu, kdyby došlo k jeho vysílení. Vest je na trhu velké množství, pro psa, který plavat neumí, je vhodné vybrat takovou, která pokrývá celá záda, končit by měla před kořenem ocasu. „Pro psy, kteří plavou, se dá pořídit vesta kratší. V obou případech ale platí, že by vesta neměla nikde škrtit, ale pes by z ní neměl vypadnout, neměla by omezovat pohyb předních ani zadních končetin,“ radí Pesweb.cz.

V každém případě psa nepouštějte do vody v místech, která neznáte a mohou být nebezpečná a nepřeceňujte jeho síly.

Pokud přeci jen k tonutí psa dojde, mějte se na pozoru. Topící se pes totiž může snadno stáhnout pod vodu i člověka, zvlášť pokud jde o větší plemeno. Do hloubky se za ním sami nepouštějte. Mějte u sebe něco, čeho se při záchraně sami zachytíte. Pokud máte možnost, využijte při záchraně paddleboard, lehátko, loďku nebo cokoliv, na co můžete psa z vody vytáhnout. Ideální je, když se do záchrany pustí nejméně dva lidé.

Pro tyto, ale i další situace, je zapotřebí mít uložené telefonní číslo veterinárního lékaře, kterého navštěvujete. V případě, že jste na dovolené, předem si zjistěte nejbližší veterinární pohotovost. Pro vyhledání a kontaktování pohotovosti lze využít mobilní aplikaci Zvíře+.