Ještě před pár lety je lidé vídali hlavně na obálkách časopisů s oficiálními portréty britské panovnice Alžběty II. A najednou jakoby byli všude. V ulicích i na sociálních sítích. Lišku připomínající malí psi welsh corgi získávají na celosvětové popularitě.

Malé psíky s velkýma ušima, kteří vypadají, jako by se stále usmívali, královna Alžběta II. zbožňovala a věděl o tom celý svět. | Foto: Shutterstock

Oblibu jim nepochybně vysloužil dramatický seriál Koruna, který sleduje osudy příslušníků královské rodiny Windsorů. Královna Alžběta II. chovala první psy tohoto původně pasteveckého plemene už od dětství. Ale ačkoli je královská rodina ve Velké Británii extrémně oblíbená, chovu těchto psů to nepomohlo, naopak. Zájem o ně nebyl.

Status královského psa chovu uškodil

V roce 2009 jej dokonce největší britská kynologická organizace, The Kennel club, zařadil na seznam původních plemen, kterým hrozí vyhynutí. „Lidé corgie vnímali jako psy pro starší lidi z vyšší střední třídy. Ale seriál Koruna ukázal královnu v novém a stylovějším světle – a její milované plemeno sklidilo ovoce,“ popsal The Telegraph.

Už za dva měsíce od uvedení první série televizního hitu byl zájem o štěňata takový, že klub corgie ze seznamu mohl vyřadit. Mezi lety 2020 až 2022 se zvýšil zájem o štěňata na Britských ostrovech dokonce o 38 procent. A obliba corgiů se rozšířila celosvětově.

Dobývají Ameriku

V roce 2020 se stali jedenáctým nejpopulárnějším plemenem ve Spojených státech amerických. Velkou snahu získat štěně zaregistrovaly kynologické organizace i ve Francii, historického rivala Velké Británie. „Jsou na ně pořadníky. Je to šílené,“ zkonstatovala prezidentka francouzského chovatelského klubu Anne Socolovertová pro tamní magazín Connexion.

Potkat corgie už není vzácností ani v Česku. Byť se jedná o plemeno stále málo početné. Jejich chov tu má ale hluboké kořeny. Už v roce 1979 se chovatelé corgi připojili v tehdejším Československu do Klubu chovatelů skotských ovčáků – kolií. V roce 1991 vznikl v ČR samostatný klub. „Od roku 1974 do roku 2017 bylo zapsáno 1 576 jedinců, což jsou i importovaní psi a feny,“ přiblížila počty odchovaných psů vedoucí plemenné knihy klubu Renáta Kinbergerová. „Byli to spíše průvodci a kamarádi a odchov byl jen tak mimochodem. Bylo to plemeno, které nebylo až tak populární, protože na první dojem působilo spíše jako kříženec,“ vysvětlila menší chovatelský zájem.



Žádní balíci, ale aktivní psi

I v Česku už obliba corgiů stoupá. „V roce 2019 bylo celkem zapsáno 68 psů, v roce 2020 sto jedna. O rok později 189 a v roce 2022 to bylo celkem 260 zapsaných jedinců,“ doplnila. Loňský rok ještě sečtený není, ale předpokládá se, že počty budou opět vyšší.

Vliv seriálu byl v Česku podle správkyně plemenné knihy jen malý. „Obliba vzrostla v době covidu. Lidé zavření v izolaci hledali plemeno, které je aktivní a příjemné velikosti. Další nárůst byl poté, co byl spuštěn film Psí veličenstvo,“ shrnula.

Vedlo to ale i k tomu, že lidé nechtěli na štěně v tuzemsku čekat a vozili je z Ukrajiny nebo Ruska. „Bohužel ne vždy správné kvality. S tímto se také začaly objevovat chovatelské stanice, které mají chov psů jako živnost a tím se welsh corgi zařadil mezi běžná plemena,“ doplnila. Český chov má ale kvalitních chovných jedinců dostatek.

A co kromě vzhledu chovatelé nejvíce oceňují? Hlavně povahu a radost ze psího sportu i práce, kterou tito psi mají. „Je to pastevec, který nezapře své vlohy, musí se zaměstnávat jeho mozek a je tak trochu šašek. Milovník dětí a všech akcí, které pořádá jeho smečka, je to láska na celý život. Jeho majitelé většinou u tohoto plemene zůstávají,“ shrnula Kinbergerová.