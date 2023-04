Každý majitel psa musí občas svého čtyřnohého přítele nechávat doma samotného. Většina psů však nemá samotu rádo, jde o smečková zvířata. V posledních měsících na mnoho zvířat separační úzkost dopadá více, protože se jejich páni po dlouhé době práce z domova kvůli covidovým opatřením vrátili do zaměstnání a oni se tak opět ocitli sami doma. Deník přináší rady, jak psům pomoci snášet samotu co nejlépe.

Samota má velký vliv na psí psychiku | Foto: Shutterstock

Dlouhodobou samotu nesnášejí dobře

Psi nemají rádi samotu. Jsou rádi ve své smečce, ať už psí nebo lidské. Sami být umí, ale pro některé jedince to může být náročné na psychiku, a to především v případě opakované mnohahodinové samoty. Je tedy ke zvážení u těch, kteří si nemohou brát zvíře do zaměstnání, jestli je vůbec dobré si psa pořizovat s vědomím, že bude každý den mnoho hodin sám. Řada lidí navíc po tom, co jsou v práci a v krátkosti psa vyvenčí, ho opět nechají samotného doma a jdou za večerní zábavou. Pes ale nepotřebuje jen pravidelnou potravu a venčení, ale také socializaci se svým pánem.

Nenechte zvíře déle než osm hodin samotné

Rozhodně není dobré, aby pes byl sám více než osm hodin. Je to špatné jak pro jeho psychiku, tak i ze zdravotního hlediska, protože se nemůže vyprázdnit. Dlouhodobé zadržování moči může přivodit nemoci ledvin, močové kameny i oslabení svalů močového měchýře, což vede k pozdější inkontinenci.

Jaro je tady, oprašte repelenty. V lese se psem si dejte pozor i na bachyně

Psa je proto nutné pořádně vyvenčit, než ho necháte delší dobu samotného. Vyrazte s ním alespoň na třicetiminutovou aktivní vycházku, kdy se pejsek i pořádně unaví. Je třeba ho co nejvíce zabavit, hrát si s ním a vynahradit mu tak, že bude delší dobu sám.

Doba, po jakou pes může zůstat sám, je také daná jeho věkem a tím, jak je naučený. Pokud máte psa například z útulku, musíte ho na samotu učit postupně, mohla by u něj rychleji vzniknout separační úzkost. Postupně je třeba učit také štěně, které navíc ještě neumí udržet dlouho moč.

Dramatické loučení i vítání je chyba

Pokud odcházíte do práce nebo se z ní naopak po mnoha hodinách vracíte, zkuste to nepřehánět při loučení a vítání se zvířetem. Psi jsou velmi citlivá stvoření a pokud se s nimi emocionálně loučíte, ještě více u nich podpoříte to, že budou mít pocit, že se děje něco dramatického.

Při odchodu dělejte, že se nic neděje, psovi časem přijde běžné, že jdete pryč. Pejska si tak nejlépe pět až deset minut před odchodem vůbec nevšímejte a nemazlete se s ním. Dobré je mu také těsně před odchodem říkat, aby šli na své místo. Při příchodu domů je nutné vzít psa hned ven.

Kvalitní krmivo je pro psa důležité. Špatná strava může vést k různým potížím

Čerstvá voda je nutnost

Rozhodně pejskovi doma nechte čerstvou vodu, k té potřebuje přístup celý den. Také si naplánujte venčení a krmení. Důležité je, aby byl pejsek po venčení chvilku v klidu, než dostane krmivo. „Pokud spěcháte do práce, myslete na to, že pes by měl po venčení alespoň 30 minut odpočívat, než dostane potravu. Předejdete tak potencionální torzi žaludku. Ta je nebezpečná a bohužel velmi častá u větších plemen,“ řekl odborník na výživu psů Jiří Švihálek.

Hračky a zvuky pro zábavu

Nezapomeňte psovi dát doma k dispozici pro zábavu jeho hračky. Můžete také nechat zapnuté rádio nebo televizi, aby měl zvukovou kulisu a nepřipadal si tak sám.