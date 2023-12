Někteří psi na Nový rok ani nehnou brvou, jiní prožívají poslední den v roce utrpení, jsou v extrémním stresu a jejich majitelé se jim snaží pomoci všemi možnými prostředky. Než ale hned sahat po tlumících lécích, zkuste předtím metody, které mohou psa na Silvestra uklidnit. Jak pomoci psovi od stresu, jak psa uklidnit a co je to nejhorší, co můžete psu na Silvestra udělat?

Pejska lze v průběhu novoročních oslav odměňovat, cvičit i mu předem dopřát dlouhou procházku, která ho unaví. | Foto: Shutterstock

Jak udělat svému psovi silvestrovský protistresový zábal:

Zdroj: Youtube

Psi a kočky, stejně jako většina zvířat v přírodě, vnímají silné a prudké zvuky či záblesky jako možné nebezpečí a pudově mají tendenci se před nimi ukrýt nebo prchnout. Na Silvestra je situace asi nejhorší v roce a většina majitelů psů a koček toto téma musí řešit. Ne každý má totiž to štěstí, aby měl tak vyrovnaného psa, který při zvuku petardy ani nezvedne hlavu. Hodně záleží na charakteru jedince a jeho vrozeném chování, ale existuje také několik metod, které mohou pomoci našim čtyřnohým kamarádům poslední den v roce prožít v klidu.

Jak psa na Silvestra uklidnit, jaké léky mu lze na zklidnění podat a v jakém případě lze sáhnout i po léku pro lidi? Na otázky odpovídal Deníku veterinární lékař Lubomír Sojka.



Nahrává se anketa …

Jak psa na Silvestra uklidnit

Zvířata obecně nemají poslední den v roce tak rádi jako my. A pokud máte doma psa, který už od rána ví, co je za den, snaží se najít úkryt za každou cenu a žádné uklidňování mu nepomáhá, pak vězte, že konejšením vše ještě zhoršujete. Naštěstí existuje více možností, jak situaci řešit.

Tuto rostlinu si na Vánoce běžně nosíte domů. Vaše mazlíčky může stát život

„Prvním krokem je zajištění prostředí tak, aby se zvíře co nejméně bálo a nemohlo se poranit. Zavřeme tedy okna, vyvenčíme psa před začátkem ohňostrojů. Někdy může pomoci přehlušit zvuky ohňostroje něco, na co je pes zvyklý, například zvuk televize či hudba. Lépe jsou na tom většinou zvířata, která mají myslivecký výcvik,“ říká v úvodu Lubomír Sojka, který se veterinární praxi věnuje již mnoho let.

Protistresový zvířecí zábal

Tato technika, při níž se pes velice jednoduše zavine prakticky do jakékoliv dostupné textilie, dokáže vašeho čtyřnohého kamaráda prokazatelně zklidnit.

„Zábal působí jemným tlakem na konkrétní body na těle zvířete, čímž přispívá k jeho uklidnění. Pes se často rychle zklidní a témě okamžitě se přestává třást. Lepší je však zkoušet tento zábal ještě před tím, než se pes do stresové situace dostane, aby si na něj dostatečně zvykl, a naopak nezačal pociťovat ještě větší nejistotu,“ tvrdí trenérka psů Meg Marrs na webu K9 of Mine.

Chcete přilákat ke krmítku více ptáků? Odborník radí, co do něj nasypat

Ve skutečnosti je tento postup při úzkosti psů velice podobný procesu zavinování kojence do zavinovačky, která připomíná maminčinu náruč. Stačit vám bude klasický elastický obvaz a pár minut vašeho času. Délku a šířku obvazu přizpůsobte dle velikosti vašeho psa. Nezapomeňte ho také v průběhu odměňovat za statečnost a spolupráci.

Jak psu nasadit antistresový zábal:

Střed obvazu přiložte zepředu na hrudník vašeho psa.

Zvedněte oba konce obvazu a překřižte je v horní části zad u lopatek psa.

Volné konce obvazu následně veďte pod břichem psa, kde je rovněž překřižte.

Konce opět táhněte vzhůru, a nakonec je svažte na konci zad vašeho psa.

A jaký zvolit tlak? Takový, který psu dovolí se nadechnout a nebude ho nijak omezovat. Tlak by měl působit jako příjemné objetí, nikoliv znemožňování pohybu či nádechu.

Co si myslí veterinář Lubomír Sojka: „Tohle je velmi individuální. Na některé psy zábal funguje ukázkově, jiní se v tom amoku ani nenechají zabalit. Především u citlivých jedinců se ne vždy podaří najít hned při první stresující situaci nejlepší způsob. Vždy je dobré postupovat od těch více šetrných metod (úprava prostředí, zabavení psa, zabalení do deky) k těm lékovým, které psa již fyzicky skutečně ovlivňují. U každého pejska je potřeba najít to, co mu bude nejvíce vyhovovat.“

Zaměstnejte psův mozek

Určitě už víte, na co váš pes nejlépe reaguje, zda je to hračka nebo něco dobrého k snědku. A jak tvrdí magazín o psech Dogs Psychology, nejvíce se psi cítí ve své kůži, když cvičí či trénují. Vezměte proto tenisák nebo pamlsky a zaměstnejte mozek vašeho psa tréninkem starých či nových povelů, za jejichž splnění ho náležitě odměňujte. Vzít ho můžete i na procházku a dopřát si trénink v přírodě.

„Trénink a cvičení zvyšuje nejen u psů hladinu endorfinů, což jsou látky spojené s pocitem štěstí, vášně, euforie a úlevy od bolesti. Současně však může psa výcvik i dlouhá procházka značně unavit a jak všichni víme, po dobré procházce se my i naši čtyřnozí parťáci cítíme méně ve stresu, ale zároveň se těšíme na pořádný odpočinek,“ doporučuje zařadit silvestrovskou procházku expert na psí chování.

V žádném případě se však nesnažte psa ve stresové situaci konejšit, jelikož mu takto dáváte najevo, že je jeho strach opodstatněný a jeho chování správné.

„Lidé a psi jsou různé živočišné druhy, a proto pejsky neutěšujeme, když prožívají stresovou situaci, jako bychom to dělali s malými dětmi. Je to naše přirozená reakce, ale na psa působí přesně opačně. Konejšením, hlazením a mazlením dáváte v takových situacích psu najevo, že je jeho chování, ať už jde o kňučení, štěkání či skákání, správné,“ upřesňuje magazín věnující se psychologii psů.

Naopak mu klidně dovolte, aby si sám našel úkryt, ve kterém se schová a bude se cítit bezpečně. Ať už je to jeho pelech, prostor pod gaučem nebo sprchový kout.

Milujete zimní krmítka? Dejte pozor na tři chyby, které mohou ptáky zahubit

Naopak je potřeba zůstat co možná nejvíce v klidu, jelikož z vašeho chování pes také usuzuje, jak vážná situace doopravdy je. „Majitel by v takové chvíli měl sám zachovat klid a chovat se ke zvířeti tak, jako by se nic nedělo,“ doporučuje i veterinář Lubomír Sojka, který u nás mimo jiné jako první praktikoval akupunkturu u psů se skvělými výsledky.

Když je nejhůř, sáhněte po lécích

Labilnějším jedincům, kterým úprava domácího prostředí nestačí, můžeme i podle veterinárního lékaře Lubomíra Sojky podávat uklidňující preparáty, a to buď na přírodní bázi, nebo lékové formy. Přírodní preparáty se obvykle podávají více dní předem před očekávaným stresem a jsou schopny psa ve stresový den utlumit, uklidnit a dovolit mu celý den i noc prospat.

Vánoční dobroty mohou psy i zabít. Existuje ale trik, jak jim mlsání dopřát

Lékové formy mívají okamžitý účinek a jejich užití je vhodné individuálně konzultovat s veterinářem. Před použitím některých léčiv je třeba zvíře dokonce klinicky vyšetřit, zejména pokud se jedná o staršího jedince, nebo jedince s chronickým onemocněním. Veterinář navíc vyvrací obavy, že by psi po podání léků byli utlumeni jen fyzicky, zatímco by trpěli tiše uvnitř.

„Při správném použití vhodných léků k utrpení nedochází. Naopak přichází celkové zklidnění jedince, který následně stresující událost obvykle prospí. I v případě použití těchto metod samozřejmě platí zachování klidu majitele a zajištění příjemného a co nejméně rušivého prostředí,“ tvrdí veterinární lékař s mnohaletou praxí v oboru.

Jiné je to u léků, které jsou určené pro lidi. Ty zvířatům nikdy nepodávejte, a to ani v nižší dávce. Pokud by už nebylo zbytí, pak je podle Sojky nutné jejich podání vždy dopředu zkonzultovat s veterinářem.