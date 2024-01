Psi procházky milují a neodradí je ani fakt, že venku udeřily tuhé mrazy. Ve většině případů se s poklesem teploty vyrovnají dobře a ve sněhu hravě dovádějí. Ale jejich tlapky mohou vlivem nízkých teplot utrpět značná poranění a pes se dokonce může jejich olizováním i otrávit. Proč psům mazat tlapky, jak se v zimě o psí packy starat a jak psovi tlapky ošetřit?

Psí packy v zimě potřebují zvýšenou péči. | Foto: Shutterstock

Jak přežít se psem zimu:

Zdroj: Youtube

Chodíte s vaším čtyřnohým parťákem pravidelně na každodenní procházky a neodradí vás ani nízké teploty, které často sahají hluboko pod nulu? Pak byste měli vědět, že packy vašeho psa potřebují v těchto dnech speciální péči. Psí tlapky musí v zimě snášet vysokou zátěž a aby mohl být pro pejska pohyb bezbolestný a bezstarostný, musíte se o ně náležitě postarat.

Akvárium pro psy pomáhá spojit pejskaře s odborníky na jejich problémy

Přeci jen většina psů miluje procházky nadevše, a v mrazivých dnech dostávají především citlivé polštářky na packách hodně zabrat. Největší nebezpečí představuje v zimních dnech sněhová pokrývka, mráz, a hlavně posypová sůl.

I přesto, že jsou psí tlapky na pohyb bez jakékoliv ochrany nejen v zimě zvyklé, neznamená to, že jsou nezranitelné. Nízké teploty, led, mráz, napadaný i zmrzlý sníh či posypové soli a další chemikálie mohou psům způsobit bolest i otravu.

Jak se tedy o psí tlapky v zimě starat, čím je ošetřit a namazat? A co znamená, když pes zvedá nohu nebo si tlapky líže a okusuje?

Vysychání a praskání polštářků

„Stejně jako například vaše rty či ruce mohou i psí packy vlivem extrémních mrazů snadno přijít o svou pružnost, pevnost a v důsledku kontaktu s mrazivým povrchem i popraskat,“ upozorňuje minnesotská společnost Animal Humane Society, která poskytuje péči zvířatům v nouzi.



Nahrává se anketa …

Mnoho psů sníh miluje. Proto ve sněhu i na ledě dovádí. Rychlé pohyby na klouzavém povrchu mohou být ale nebezpečné. Je proto dobré psa po procházce venku zkontrolovat a čas od času sledovat, zda na všechny tlapy bez potíží našlapuje.

Psí tlapky potřebují v zimě vaši péči:

Omrzliny a podchlazení

Psí packy jsou trochu jinak uzpůsobené než lidská chodidla. Když se díváte na dva psy, kteří hravě dovádějí v závějích sněhu, aniž by se trápili tím, že jsou jejich polštářky holé, jen těžko si ve stejné situaci představíte dva lidi.

Odborník na anatomii zvířat Hiroyoshi Ninomiya z Tokijské univerzity, který vedl studii o psích tlapkách, vyvětluje, že je to způsobeno jinou funkcí krevních cév u psů.

Lojové koule v síťkách ptáčky zabíjejí. Bezpečné si můžete doma vyrobit sami

„Tepny přivádějící teplou krev z těla do tlapek jsou obklopeny sítí žil, které odvádějí chladnější krev zpět z končetin. Namísto toho, aby se teplo ztrácelo kůží, je přenášeno do krve, která se vrací zpět do nohou. Toto je známé jako protiproudá výměna tepla a pomáhá udržovat tělesnou teplotu psa,“ podporuje výzkum i sdružení veterinárních lékařů Vets 4 Pets.

Psi si sníh užívají, na jejich tlapky ale musíte dávat pozor.Zdroj: Deník/Michal Burda

Ani tak však není vhodné nechávat psa dlouho venku ve velkých mrazech. A už vůbec ne štěně nebo psa starého.

Jakmile pes začne zvedat tlapky a přestane být fyzicky aktivní, je potřeba zpozornět. Sníh se mu může shromažďovat mezi prsty a polštářky a nabalovat se na tamní chloupky.

Když nahromaděný sníh mezi packami zmrzne, je to pro psa velice bolestivé a znemožňuje mu to pohodlnou chůzi. Může si i lehnout a sníh z tlapek začít okusovat či olizovat, aby ho odstranil. Nedostatečný pohyb v mrazivém počasí pak může vést až k podchlazení zvířete.

Nebezpečná otrava posypovou solí

Kromě zranění či pádů však hrozí psům i něco mnohem nebezpečnějšího, co si jejich majitelé často neuvědomují. V zimě jsou silnice a chodníky ošetřeny posypovou solí, což nám pomáhá předcházet četným pádům a zlomeninám. Našim mazlíčkům to ale zrovna neprospívá.

Vánoční dobroty mohou psy i zabít. Existuje ale trik, jak jim mlsání dopřát

„Nemrznoucí směsi, látky rozpouštějící led a rozmrazovací soli mohou na tlapkách našich mazlíčků způsobovat nemalé potíže,“ vysvětluje veterinární ordinace Bond Vet. Psi mohou mít tendence si packy doma po příchodu z procházky olizovat, a pokud jsme jim je předtím důkladně neomyli, můžeme je tím ohrozit i na životě.

„Při pozření jsou tyto látky vysoce toxické. Proto pokud si je váš pes olíže z pacek, mohla by ho zastihnout žaludeční nevolnost a v horším případě i vážná otrava,“ varuje veterinární stanice. Po příchodu domů proto vždy packy svého pejska důkladně omyjte, abyste se rizikům spojených s otravou, ale i vysušením a podrážděním kůže, vyhnuli.

Jak se o psí tlapky starat

Krém na tlapky

Nejlepší je se na pobyt v mrazivém počasí předem připravit. Proto než vyrazíte na procházku, natřete polštářky na packách svého psa voskem na psí tlapky nebo vhodným balzámem na bázi včelího vosku či vazelíny. Promazání pomůže vytvořit bariéru, která bude packy vašeho psa chránit nejen před ledem, ale i škodlivými chemikáliemi.

Sádlo nepoužívejte! Nikdy nemažte pejskovi tlapky sádlem. Sice má skvělé promašťovací a hojící schopnosti, jak tvrdí studie, ale zároveň psům neskutečně voní. „Může to vést až k vypěstování zlozvyku notorického olizování tlapek a vykusování srsti mezi prsty. Tyto neřesti pak vedou k nevyhnutelné léčbě kůže a těžkému odnaučování zlozvyku,“ varuje před používáním sádla veterinární lékařka Aneta Křesalová na svém instagramovém profilu @plusvet.

Pravidelná pedikúra

Speciální pozornost věnujte i prostoru mezi jednotlivými prsty vašeho psa. Některým plemenům totiž mezi nimi dorůstají dlouhé chloupky, které je potřeba pravidelně zastřihovat. Pokud tak nečiníte, hrozí, že se čerstvě napadaný sníh na chloupky nabalí a pejsek se bude při chůzi cítit nekomfortně. V létě se na chloupky může nabalovat bláto, pichlavé kuličky lopuchu (čumbrky) a další nečistoty.

Botičky pro psy

Vhodnou pomůckou, kterou oceníte především v extrémně chladných a mrazivých dnech, jsou psí botičky. Psi nepotřebují boty za všech podmínek a jejich preventivní nazouvání není nutné. Potřebují cítit půdu pod tlapkami, aby se mohli orientovat ve svém okolí a v některých situacích jim mohou boty dokonce pohyb znesnadňovat. Ovšem existují situace, kdy mohou návleky na tlapky, nebo chcete-li boty, psům pomoci.

Chcete přilákat ke krmítku více ptáků? Odborník radí, co do něj nasypat

„Pokud pes přestane běhat, začne zvedat tlapky, nebo je méně jak 10 °C pod nulou, je dobré boty nasadit. Potřeba je ale vybrat ty, které jsou do sněhu vhodné. Ideální je pořídit psovi takové, které mu na noze drží a jsou vyšší, aby se do nich nedostal sníh. Pokud pořídíte nízké, sníh se dostane dovnitř, kde zamrzne, což bude psu nepříjemné,“ radí s výběrem bot psí web The Dog Walks me.

Péče o tlapky po procházce

Po návratu domů by vaše první cesta měla směřovat do sprchového koutu či vany. Někteří lidé také mají připravený kýbl s teplou vodou u vstupu do domu či bytu, aby zamezili vstupu špinavého psa do domácnosti. Tlapky je potřeba důkladně omýt od posypové soli a dalších chemikálií a případně zbavit nahromaděných sněhových a ledových hrudek. Ty však nestrhávejte silou, ale raději je rozpusťte teplou vodou.

„Rovněž je vhodné pejskům namazat tlapky balzámem z přírodních ingrediencí, CBD, kokosového oleje či manukového medu. Funguje jako hydratační krém na suché a popraskané polštářky, i jako prevence popraskání,“ radí psí web Canine Journal.