Léto je příjemné roční období, ale jen do chvíle, než uhodí vlna veder. V teplotách stoupajících vysoko nad třicet stupňů Celsia se necítí nikdo dobře a platí to nejen pro lidi, ale také pro jejich čtyřnohé přátele. Psy vedro trápí a vyčerpává stejně jako jejich pány a přehřátí pro ně může být velmi nebezpečné. Odborníci však mají tipy, jak pejsky zchladit a hlavně jak předejít přehřátí, úpalu a úžehu.

Velmi důležité je dbát u psa na pitný režim. Podle zvěrolékaře Františka Luňáka ze Starého Města u Uherského Hradiště je velký rozdíl mezi termoregulací u psa a u člověka.

„Psi se nepotí, termoregulace probíhá na povrchu těla a zejména odpařováním tekutin z horních dýchacích cest. Pes dýchá rychle, aby urychlil výměnu vzduchu v horní části dýchacích cest, odborně se to nazývá termická polypnoe,“ vysvětluje František Luňák.

Když pes zrychleně dýchá s vyplazeným jazykem, ochlazuje se. Zároveň však produkuje velké množství slin, které se odpařují, a pes tak přichází o tekutiny. „Proto je nutné zajistit dostatečný přísun tekutin, aby nedošlo k dehydrataci,“ upozorňuje doktor Luňák.

Jak dlouho vydržíte v rozpáleném autě vy?

Sledovat, zda pes dostatečně pije, je v horkém počasí nezbytné. Podle odborníků byste psa měli často povzbuzovat, aby se napil.

Dobré je také rozmístit po domě i zahradě více misek s vodou. Osvědčilo se hodit do vody pro psa pár kostek ledu, aby zůstala studená, nebo mu pořídit speciální chladicí misku. Pokud jdete se svým psem ven, nezapomeňte přibrat láhev vody a misku, z níž se může napít.

Pozvěte psa na zmrzlinu

Nejen lidé mají rádi mražené pochoutky. V horkých letních dnech je ocení také psi, kteří se díky jejich konzumaci ochladí. Postačí jim obyčejné ledové kostky, ale větší radost ze života pocítí díky zmražené kostce masového vývaru, zmraženému tvarohu, bílému jogurtu či mraženému ovoci nebo zelenině. Ale i zde platí: všeho s mírou!

Během veder myslete i na psy. Vyrobte jim třeba zmrzlinu s ovocem a játry

Osvěžit psa můžete i jiným způsobem. „Pokud má váš pes neustále v tlamě nějakou hračku, dejte ji do mrazáku pro rychlé zchlazení,“ doporučuje portál Blue Cross zabývající se ochranou zvířat.

Zvažte, kdy a kam se psem na procházku

Většina psů potřebuje pravidelný pohyb a zábavu, ale v létě je nutné dobře zvážit, kdy a kam s nimi vyrazit. Procházka na prudkém slunci by pro ně mohla být nebezpečná, horký chodník nebo silnice by jim navíc mohly popálit tlapky.

Hrozbu popálených tlapek si však majitelé psů často neuvědomují. Podle zvěrolékaře Luňáka se s tímto problémem ve veterinární ordinaci setkávají poměrně často. „Když se tomu klienti diví, doporučuji jim, aby si zuli boty, prošli se po takovém rozpáleném povrchu a zkusili, jak dlouho to vydrží,“ říká.

Metoda, jak zjistit, že psům hrozí popálení tlapek, je jednoduchá. „Obecně platí, že pokud je země příliš horká pro vaši ruku, je příliš horká i pro tlapky vašeho psa,“ upozorňuje web Blue Cross.

V letních vedrech je ideální jít na procházku někam, kde je místo na koupání, aby se pes mohl zchladitZdroj: Deník/Attila Racek

Odborníci doporučují nenáročnou procházku se psem brzy ráno nebo pozdě večer, a pokud to není možné, volit jako cíl procházky raději les, kde je stín, nebo místa, kde je možné si ve stínu odpočinout. Ideální je jít na procházku někam, kde je místo na koupání, aby se pes mohl zchladit.

Osvěžení i zábava pro psa

Doma na zahradě můžete pro psa připravit brouzdaliště a umístit je do stínu. „Psi uvolňují teplo přes tlapky, takže je to účinný způsob, jak je rychle zchladit. Naplňte bazének do poloviny vodou, ale ne ledovou, a přidejte některou z oblíbených hraček vašeho psa, abyste ho povzbudili k osvěžení,“ radí web Blue Cross.

Dávejte však pozor, aby pes v brouzdališti příliš neřádil a zbytečně se nevyčerpal.

Miluje váš psí parťák vodu? Dopřejte mu dovádění, ale dbejte na jeho bezpečnost

Jestliže má váš pes rád vodu, využijte toho a osvěžujte mu tělo pomocí láhve s rozprašovačem, nebo využijte zahradní zavlažovač.

Když na procházce najdete místo na koupání, je to pro vás i pro psa výhra. Ale dobře zvažte, kam psa pouštíte, aby si zaplaval a zchladil se.

Ochlazovat, ale s rozumem. Ochlazování v horkých dnech je důležité, ale příliš studená voda při koupání by mohla psovi přivodit infekci močového měchýře.

„Mějte na paměti, že některá místa mohou být nebezpečná kvůli silnému proudu, nebo kvůli řasám a bakteriím, které by mohly způsobit psovi nepříjemné zdravotní komplkace,“ varuje web Bettersea zaměřený na péči o domácí mazlíčky. Ideální je čistý mělký potok, v němž se může pes brouzdat.

Nenechávejte psa v autě

Nikdy nenechávejte svého psa v zaparkovaném autě, i když si říkáte, že to potrvá jen chvilku. Auta se mohou během krátké doby změnit v pekelnou výheň a psovi zavřeném uvnitř nepomohou ani pootevřená okna.

Kolaps v autě



Na neopatrnost svých pánů doplatil v polovině července staford, který zůstal v zamčeném autě na parkovišti u zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Jeden z kolemjdoucích si sice všiml, že v autě kolabuje pes, přivolal policisty a sám se ho snažil vysvobodit, ale bez úspěchu. Když policisté zjistili telefonní číslo majitelky psa a chtěli jí zavolat, někdo telefon zavěsil.



Majitelka se po chvíli dostavila k autu, staford však už byl v tak špatném stavu, že mu nepomohl ani převoz k veterináři. Podle policie pes v autě trpěl téměř hodinu. Jeho majitelku tak čeká nepříjemné vyšetřování.



„Teploty letošního léta jsou skutečně extrémní, nesmíme zapomínat, že z uzavřeného vozidla se na slunci stává doslova pec. I několik minut v uzavřeném autě na slunci stačí způsobit zvířeti či dítěti zdravotní komplikace,“ varoval mluvčí policie Jiří Matzner.

Úpal i úžeh mohou být smrtelné

Úpal u zvířat spočívá v poškození tkání dlouhodobým pobytem na přímém slunci, úžeh v celkovém přehřátí organizmu zvířete. Při úžehu zvíře nemusí být vystaveno přímému slunečnímu svitu, hrozí mu například při pobytu v uzavřeném autě na slunci.

Dobře zvažte, kam psa pouštíte, aby si zaplaval a zchladil seZdroj: Deník/Václav Pancer

„Úžeh se vyvíjí, když pes nemůže snížit svou tělesnou teplotu, a může být smrtelný,“ upozorňuje web Bettersea. Zvláště ohroženi jsou podle něj psi s nadváhou, starší psi, obří plemena a psi s dlouhou či hustou srstí.

Mezi příznaky úžehu patří:

• Těžké lapání po dechu

• Letargie

• Zmatek nebo ztráta koordinace

• Slintání nebo pěna u úst

• Zvracení nebo průjem

• Třes nebo slabost

• Záchvaty

Pokud zjistíte, že pes má zřejmě úžeh, přesuňte ho na chladné, stinné místo. Jestliže je zvíře při vědomí, nabídněte mu vodu. Polévejte mu především hlavu a krk vlažnou vodou a přikryjte ho vlhkým ručníkem nebo vlhkou přikrývkou. Mějte po ruce ručníky dva, jakmile se jeden zahřeje vyměňte jej za druhý studený ručník.

„Chlazení by se ideálně mělo zaměřovat na méně osrstěná místa, jako je břicho, slabiny či podpaží,“ radí František Luňák.

Vysílení, nebo spodní proud. I pes se může utopit, chraňte ho pro jistotu vestou

Podle jeho slov je v létě u zvířat častější úpal, ale mnohokrát přichází v kombinaci s úžehem.

„Nebezpečné je spálení neochlupených částí těla v souvislosti s přímým slunečním zářením. Jde zejména o okraje ušních boltců, u samců o šourek, případně o břicho při slabším ochlupení,“ varuje doktor Luňák. Lidé by proto při stříhání nebo holení některých částí těla psů měli být opatrní.