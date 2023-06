Někteří psi vodní radovánky přímo milují. V létě jim přinesou vítané osvěžení, k vodě to v parných dnech navíc táhne i jejich páníčky. Je ale potřeba, aby majitelé psů mysleli na bezpečí svých čtyřnohých parťáků.

Venčení je také v tropickém počasí vhodné při příjemnějších teplotách, které obvykle bývají ráno nebo večer. | Foto: Shutterstock

Dovednost plavat neni samozřejmost

Pokud se svým psem vyrážíte k vodě poprvé, ověřte si, zda vůbec umí plavat. Domněnka, že to zvládá každý pes, je totiž mylná, některým to hned nejde. „Dobrým pomocníkem je v těchto případech záchranná plovací vesta pro psy, která čtyřnohé začínající plavce podrží nad hladinou. Pokud pejska berete na člun nebo třeba paddleboard, je vesta přímo nutností,“ upozornil ředitel společnosti PetExpert, která se specializuje na pojištění domácích mazlíčků, Bedřich Synek.

Ke koupání je také nejlepší vybírat místa, která už znáte. Pokud se rozhodnete vyrazit na místo nové, zkontrolujte, zda psovi ve vodě nehrozí nebezpečí. To můžou představovat například různé předměty ukryté na dně. Je také důležité, aby měl pes do vody pozvolný přístup a dostal se bez problémů na břeh. Do vody jej nikdy neházejte, mohl by se zranit, navíc mu zbytečně způsobíte značný stres. „A pokud se evidentně vůbec koupat nechce, nenuťte ho,“ doplnil Synek.

Kvalita vody je důležitá

Před vstupem do vody je také dobré zkontrolovat její kvalitu. Sinicemi zamořený rybník je ke koupání nevhodný nejen pro člověka, ale i psa. Mazlíčka neberte ani do chlorované vody. „Chlor může u pejska jednak spustit alergii, jednak má při požití neblahý vliv na jeho zažívání. Pokud si bazénové vody lokne, chlor a další chemické příměsi mu způsobí větší žízeň a zároveň působí močopudně, takže pes bude potřebovat častěji močit. Dejte proto přednost přírodním koupalištím, jako jsou rybníky, lomy nebo přehrady,“ informoval Synek.

Berete-li psa na dovolenou k moři, dejte si velký pozor i na mořskou vodu. Pokud se jí pes napije, obsažená sůl mu může způsobit průjem, zvracení, malátnost a dehydrataci organismu.

Vodní psi. Zlatí retrívři patří mezi psí plemena, která nadevše milují vodu.Zdroj: Shutterstock

Co s sebou k vodě

K vodě psovi určitě zabalte i hračky, ideální jsou ty aportovací, které se udrží na hladině. Samozřejmostí je vodítko a obojek, ale také ručník určený jen pejskovi. Nejvhodnější je rychleschnoucí, psa je totiž dobré alespoň trochu osušit po každé návštěvě vody. Nezapomeňte také na pamlsky a misku, do níž mu nalijte čistou pitnou vodu.

Pitný režim u psa nepodceňujte, zároveň čtyřnohého parťáka ani u vody v horkých dnech příliš nepřetěžujte. „Pamatujte na to, že v horku si i u vody, a zvlášť při fyzické aktivitě, může pes způsobit přehřátí organismu. Tento stav poznáte poměrně snadno, pejsek bude usilovně dýchat s otevřenou tlamou, bude mít horký čenich i sliznice a vykulené oči. Projevit se může i neklid, dezorientace, malátnost či nervozita,“ popsal Synek.

Pozor na přehřátí nebo prochladnutí

Pokud u vašeho psa nastane přehřátí, opatrně a postupně jej zchlaďte. Je potřeba ukončit veškeré aktivity, psa zklidnit a odvést na stinné místo. Následně mu začněte mokrými ručníky pomalu chladit tlapky, bříško a třísla. „Postupujte po částech, nikdy psa ručníky nepřikrývejte celého. Pokud se trochu zklidnil, nabídněte mu po troškách vlažnou vodu. Není-li po chvíli vidět zlepšení, rozhodně neváhejte a vezměte mazlíčka k veterináři,“ varoval Synek.

Přípravky proti parazitům vybírejte pro mazlíčky opatrně. Hrozí vám vyrážky

Pokud fouká studený vítr nebo voda není ještě příliš teplá, může zvíře naopak prochladnout a přivodit si tak nastydnutí, zvracení či další obtíže. Promočeného psa tedy raději zabalte do ručníku a co nejdříve se s ním vraťte domů, kde ho pečlivě vysušte. Pokud máte psa s hustou srstí, a tedy sklonem k zapaření, pomozte si při jeho sušení fénem. „Po koupání v rybníce nebo moři je pak dobré psa doma vykoupat minimálně čistou vodou s trochou octa. V případě pobytu ve špinavější vodě sáhněte i po speciálních šamponech,“ dodal Synek.