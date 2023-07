Wellness, masáže, pedikúra nebo výživoví poradci. I tak může vypadat psí život

Chodí do školky, jezdí do hotelu nebo na masáže. Někteří mají i své výživové poradce. Psí parťáci už dávno nemusí jen hlídat na zahradě u domu. Pokud to vaše peněženka dovolí, může si váš pes užívat péče a luxusu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte