O tom, že se dobrosrdečnost vyplácí, ví dnes své majitelka 700 kilo vážící prasnice Pigcasso. Zvířet zachránila před několika lety život a věnovala se mu tak, jako se ještě nikdo praseti nevěnoval. Naučila svoji prasnici totiž malovat, díky čemuž dnes společně pořádají vlastní umělecké výstavy, prodávají obrazy za statisíce, zapsaly se do Guinessovy knihy rekordů a spolupracují se světoznámými značkami.

Žena zachránila prase, které mělo jít na porážku. Pigcasso teď prodává obrazy za tisíce dolarů. | Foto: se souhlasem Joanne Lefson

Když je řeč o praseti, většina z nás si ho spíš spojí s obalovaným řízkem či pečenou kotletou, jiní s inteligentním zvířetem, jehož oči jsou tak něžné a schopnosti mnohem větší, než aby posloužilo pouze jako chutná večeře. A právě to si před šesti lety řekla i nynější majitelka prasnice Pigcasso, která ji zachránila těsně před porážkou.

Pigcasso: Od jatek po světově proslululou umělkyni

O tom, že byl její dobrý skutek po zásluze odměněn, se přesvědčila záhy, když náhodou zjistila, jak blízko má její nový mazlíček k umění. Díky péči, kterou své prasnici následně věnovala, se obě zapsaly do Guinessovy knihy rekordů a prodávají společně vytvářené umělecké obrazy za statisíce. Výtěžek z děl však vždy putuje na dobročinné účely.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Prasnice uznávaná umělkyně

* Štětec do úst a jde se na to

* Obrazy za statisíce a výstavy

* Šance pro každé zvíře

Pigcasso se narodila v dubnu roku 2016 na průmyslové prasečí farmě v Jižní Africe. Těsně před porážkou však byla zachráněna Joanne Lefson, která ji následně převezla do jihoafrického údolí Franschhoek, kde poskytuje útočiště pro další zachráněná hospodářská zvířata.

Velice záhy poznala, že má doma neobvykle nadanou prasečí umělkyni, se kterou ještě zažije mnoho úspěšných uměleckých okamžiků.

Světově proslulá prasečí malířka

Brzy na to se Pigcasso stala světově uznávaným zvířecím umělcem, který svá díla prodává za desítky tisíc dolarů. Její příběh sdílí prostřednictvím instagramového profilu @pigassohoghero.

„Jednoho dne jsem si všimla, že Pigcasso snědla nebo zničila všechno, co kolem ní leželo, kromě mých starých štětců. V ten den jsem se rozhodla pěstovat její potenciální talent. Netrvalo dlouho a ona začala skutečně malovat,“ vzpomíná na odhalení talentu prasete Joanne na webu Pigasso.

Netrvalo to dlouho a proces malování se vyvinul v mimořádnou spolupráci mezi ní a její novou zvířecí kamarádkou.

O nadšené a nadané prasečí umělkyni informovali i nejprestižnější zahraniční média jako BBC či ZDF.

Podpis nosem

Když se Joanne a Pigcasso rozhodnou namalovat nějaký obraz, většinou to začne tím, že Joanne vybere barvy. Pigcasso se pak přidá tak, že vezme do úst štětec a začne dělat to, co jí jde nejlépe – malovat.

„Já to pak zpovzdálí sleduji a když vidím, že vzniklo něco krásného, co by mohlo lahodit lidskému oku, zastavím ji,“ vysvětluje vzájemnou spolupráci majitelka prasečí umělkyně.



Společně takto vytvořily už přes 400 uměleckých děl, z nichž každé Pigcasso podepíše špičkou svého nosu namočeného do inkoustu z červené řepy a Joanne k němu přidá i certifikát pravosti. Každou korunu, kterou za svá společná díla obdrží, věnují registrované organizaci Farm Sanctuary SA, kterou autorka nápadu v roce 2016 sama založila.

Obrazy za statisíce a výstavy

Obzvlášť velký úspěch měl obraz s názvem Wild and Free, který koupil německý sběratel Peter Esser za neuvěřitelných 20 tisíc liber, což je v přepočtu něco přes 556 tisíc korun. Prasečí malířka tak překonala dosavadní rekord 14 tisíc liber, který za zvířecí dílo získal šimpanz Kongo.

Sama majitelka prasnice k tomu dodala, že nechtěla rekord pokořit, že jen chtěla ukázat, jak inteligentní a kreativní dokážou zvířata být.

„Chtěla jsem, aby Pigcasso navrhla něco, co ještě nikdy nikdo nevytvořil. O její dílo byl obrovský zájem a prodalo se za neuvěřitelnou částku do 72 hodin od zveřejnění na sociálních sítích,“ hrdě komentuje úspěch svého zvířete Joanne.

Snaží se ukázat, že zvířata mají na víc

Autorka nápadu nejen zdůrazňuje inteligenci prasat, ale snaží se šířit i povědomí o situaci hospodářských zvířat. Prostřednictvím spolupráce s dalšími kreativci se snaží zpochybňovat status quo, podnítit debatu o definici umění. Zároveň zdůrazňuje potřebu vytváření dobrých životních podmínek chovaných zvířat s cílem inspirovat a vytvořit vlídnější a udržitelnější svět.

„Nejde se prostě na ta zvířata dívat a nemyslet si, že jejich mozek, individualita a kreativita jsou cennější,“ tvrdí majitelka zvířete, které vydělává jmění.

