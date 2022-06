Shinda, Ajabu, Kijivu a Kamba. To je skupina samic a šestiletý samec, kteří se ve středu 8. června přesunuli z původního pavilonu goril do nového. Ten bude slavnostně otevřený 28. září. Návštěvníci se nyní do toho původního pavilonu nedostanou, protože ho nejspíše na pár dnů uzavřou.