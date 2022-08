Experti varují: Česko se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr

Výzkumníci ve studii zveřejněné v časopise The American Naturalist hodnotili mezi lety 2005 a 2019 dvě populace sýkor modřinek na jihu Francie, konkrétně v městečku Montpellier a na ostrově Korsika. Deník The Independent informuje, že přitom shromáždili na 5 800 pozorování, do nichž zahrnuli také výrazné zbarvení ptáka. Sýkora je totiž charakteristická svou modrou chocholkou a žlutou hrudí.

Výsledky výzkumu ukázaly, že v průběhu téměř patnácti let došlo u zkoumaného ptáka k zeslabení výrazného zbarvení. To znamená, že jsou sýkory nyní méně zbarvené než na začátku zkoumání.

Na vině je změna klimatu

„Naše práce naznačuje, že změny životního prostředí, konkrétně změna klimatu, by mohly být hlavním důvodem, proč ptáci, jako je sýkora modřinka, procházejí změnou svých fyzických znaků, konkrétně jasnosti a intenzity svého zbarvení," uvedl spoluautor studie David López-Idiáquez. Odborníci ve studii uvedli, že na změnu barevnosti opeření mohly mít vliv nárůst teploty i pokles srážek.

To ale není všechno. Změna barvy peří může mít podle autorů studie vliv i na „vzorce páření“ u tohoto druhu. Zbarvení je totiž u ptáků důležité pro určení kvality jedince ale taky pro rozmnožování.

Sýkora modřinkaZdroj: Pixabay.com

„Je důležité zdůraznit, že tato změna není genetická, ale plastická, což je jeden ze způsobů adaptace na nové podmínky prostředí," napsal López-Idiáquez. Server Science Daily doplňuje, že mezi další způsoby patří už zmíněná genetická změna, migrace a vymizení.

Vědci obecně vyzývají k dalším výzkumům dlouhodobého charakteru, které by umožnily lépe pochopit dopady klimatické krize na ekosystémy.

Jedinečné druhy vyhynou dříve

List Guardian doplňuje téma působení klimatické krize na společenství ptáků jinou studií zveřejněnou výzkumníky z University of Sheffield. Ta předpovídá, že ptačí druhy s výraznými rysy, jako jsou tukani či duhoví kolibříci, vyhynou v důsledku klimatické krize jako první. „Globální krize znamená, že ztrácíme jedinečné rysy a evoluční historii,“ uvedla vedoucí studie Emma Hughes. Výsledky výzkumu předpovídají krizi biologické rozmanitosti.

Oteplování má první oběť mezi savci. Australská krysa oficiálně vyhynula

Portál Imperial College London zveřejnil rady, co můžou lidé dělat, aby sami bojovali proti klimatické krizi. Zmiňuje například vyhýbání se masu a mléčným výrobkům. K dalším tipům patří omezení létání, které je lepší nahradit cestováním vlakem nebo na kole, či snížení spotřeby energie, a následně díky tomu vlastní uhlíkové stopy.

Fakta o klimatických změnách:

