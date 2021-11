Problém toulavých koček: Lidé je opustí na poli i u plotu, kastraci podceňují

Lenka Veselá z Hodějic na Vyškovsku: vozí s manželem kastrovat kočky lidem, co o to sice mají zájem, ale nemají auto, nebo někoho, kdo by jim je odvezl. Zajímá se kvůli tomu o problematiku toulavých koček v regionu, která s tím souvisí. Nešetří přitom kritikou na adresu obcí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kočka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Romana Netolická

„Nedělají vůbec nic. Přitom za zákona mají povinnost se o nalezené zvíře postarat. Realita je ale taková, že zákony sice jsou, ale jejich vymahatelnost je nulová. To je potřeba změnit, stejně jako je potřeba z lidí dostat středověké názory, že se kočky nekastrují, protože je to proti přírodě nebo že kočka se o sebe postará sama,“ zdůraznila Veselá. Někteří majitelé se ale koček zbavují schválně, protože je pro ně komplikované se o zvíře postarat. „Kočka totiž potřebuje péči, potřebuje vykastrovat, pravidelně a dobře krmit a jednou za čas odstranit zubní kámen. Kdo na toto nemá, může si pořídit plyšové zvíře,“ shrnula Veselá. Drahá návštěva veterináře? Náklady na léčbu mazlíčka může proplatit pojišťovna S toulavými kočkami má třeba ve Vyškově na sídlišti Tyršova zkušenosti Michaela Kuželová. „Dřív nám chodily až ke vchodům a k popelnicím. Nicméně, nedivím se tomu. Zvláště starší obyvatelé jim nechávají zbytky u vchodu v miskách a učí je tak sem chodit. Navíc v zeleni v okolí řeky Hané a na pozemku bývalé zahrady Základní školy Tyršova se zdržují také,“ komentovala Kuželová. Podle představitelů vyškovské radnice město nepracuje na žádných speciálních opatřeních zaměřených právě na toulavé kočky. „Do města jsem se nicméně přistěhovala před pár týdny znovu po dvou letech a koček alespoň v naší lokalitě, kde bydlím, viditelně ubylo,“ porovnávala Kuželová. Zájem o kastraci roste Podle Veselé sice stále fungují kastrační programy, ale lidé o nich dle jejích zkušeností neví, nebo je to nezajímá. „Tím, že kočku zadarmo vyvezou za pole, jsou bez starostí. Kastrují ale například ve spolku Kasprocats, nebo Felity,“ upozornila žena. Luboš Kristek z kastračního programu KasPro vyzdvihl rostoucí zájem majitelů o kastraci jejich koček a kocourů. „Zájem se zvyšuje v souvislosti s tím, jak se zlepšuje osvěta. Předsudky sice přetrvávají, ale o to více s nimi musíme pracovat. Nabízíme spolupráci také obcím,“ potvrdil Kristek. Ruší, nebo uklidňují? Sdílení postele s domácím mazlíčkem může tříštit spánek Například bučovičtí strážníci řeší problém ve spolupráci s místním Útulkem Tibet. „Město mu uvolňuje z rozpočtu určitou částku na provádění kastrací a také na odchytovou práci, když městští policisté nemohou výjimečně tuto činnost provádět,“ potvrdil velitel bučovických strážníků Marek Čulík. Ve Slavkově u Brna problém toulavých koček dle tamních představitelů není tak palčivý. „Většinou spíš hledáme majitele těch nalezených, které někomu chybí podle obojku a podobně. V tomto ohledu nám velmi pomáhá městský facebookový profil, kde se nám většinou do několika hodin po zveřejnění ozve majitel kočky a převezme si ji na služebně městské policie. V minulosti jsme takto několikrát „udali“ i koťátka, kastrace koček je individuální záležitostí každého majitele,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Desetidenní karanténa S množícími se pouličními zvířaty se vypořádávají lidé i jinde v kraji. Toulavé kočky ve Znojmě aktivně odchytává Městská policie Znojmo, která má k těmto účelům specializované vybavení. „Nalezené kočky jsou umístěné do Městského útulku v městské části Načeratice, kde jsou kastrované a speciálně označené,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická. V Brně provádí hromadné odchyty volně žijících koček v zájmu jejich regulace odchytová služba útulku provozovaného městskou policií v období od jarních měsíců do konce roku. „Žádosti o odchyt přijímá útulek výhradně od městských částí, jejichž pracovníci s místními znalostmi mohou posoudit, zda je jeho provedení provedení v dané lokalitě skutečně žádoucí. Lidé se mohou se svými podněty na toto téma obracet přímo na úřady městských částí,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba. Skončili by oběšeni či zastřeleni. Češi adoptují psy v nouzi z jiných zemí Všechny odchycené brněnské kočky jsou umístěné v útulku do karantény. „Vyšetří je přitom veterinární lékař, provede jejich kastraci, zbaví je vnějších i vnitřních parazitů, vakcinuje a označí tetováním. Přibližně po desetidenní karanténě tyto toulavé kočky vypouští zpět do přírody odchytová služba útulku městské policie,“ dodal Šoba. Existují různé možnosti, jak se kočka ocitne na ulici. „Někdy patřila někomu, kdo zemřel. Sousedi ji budou krmit, ale nemá se o to kdo postarat a platit. Někdo vám ale třeba prostě přehodí kočku přes plot, jednu takovou ostatně máme už patnáct let,“ svěřila se Lenka Veselá z Hodějic. Kastrace koček



* Rutinní operace při které jsou kočce či kocourovi odstraněny pohlavní reprodukční orgány.

* Kočka při zákroku necítí žádnou bolest, neboť se provádí v anestézii.

* U samic kastrace znamená odstranění vaječníků a dělohy.

* Kastrace je obvykle možná od šestého měsíce věku.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu