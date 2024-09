Extrémní deště v ČR sledujeme online ZDE.

Můžu zvířata nějak připravit už teď, dokud ještě situace není kritická?

Ideální je, pokud můžete drobné zvířectvo preventivně umístit třeba ke známým, u nichž žádné nebezpečí nehrozí. Pokud se nechcete od mazlíčka odloučit, měli byste zvážit, zda při jeho klasickém denním režimu nehrozí, v případě náhlého zhoršení situace, nějaké komplikace. Třeba nepředvídatelné toulání venku. „Obzvláště v případě koček doporučujeme zvíře pro jistotu nepouštět ven, aby je lidé v případě, že přijde výzva k evakuaci, nemuseli hledat po okolí a tím riskovat životy, ale mít je pod kontrolou tak, aby bylo možné obydlí opustit,“ poradila mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Klára Ochmanová.

V případě, že se jedná o drobná akvarijní, terarijní nebo klecová zvířata, kteří nevyžadují tak intenzivní a kontaktní péči svých páníčků, je možné je zásobit jídlem a vodou na několik dní a vystěhovat do vyšších pater budovy, kde nehrozí zatopení.

Pokud přijde výzva k evakuaci, můžu si s sebou domácí mazlíčky vůbec vzít?

Hasiči upozorňují, že pokud přijde výzva k evakuaci kvůli povodním, musí být reakce obyvatel okamžitá. Nikdo ale nebude bránit tomu, abyste si vzali svoje (nejen) čtyřnohé přátele do bezpečí s sebou. „Evakuovat se s domácími mazlíčky je samozřejmě možné. Pokud to lze, doporučujeme použít k jejich přenosu přepravky nebo přenosné klece, psy opatřit obojkem s vodítkem, nezapomenout náhubek,“ popsala Ochmanová. Počet zvířat, která je možné evakuovat, není úředně nijak omezený.

Je možné evakuovat i hospodářská zvířata, jako jsou krávy, koně nebo ovce?

V tomto případě čekat do poslední chvíle není vhodné. Pokud máte hospodářská zvířata, vyveďte je včas na vyšší místa. V případě, že není vlastník schopen preventivní evakuaci zajistit, může požádat o pomoc místní samosprávy. Pokud vlastník zvířat není schopen je evakuovat včas kvůli rychlému nástupu povodně, je lepší je vypustit z chovatelských objektů, aby sama mohla před povodní uniknout.

Jak uklidnit zvířata, než je umístíme do zavazadla?

Zejména kočky mají svojí hlavu a pokud dosud nebyly zvyklé například na přepravku, podle odborníků může být složité je v okamžiku krize do ní dostat. Existují zklidňující léky, ale ty je vždycky potřeba mít ozkoušené předem, jak na ně vůbec kočka zareaguje. „Za nejlepší radu tedy považuji mít vše, co jde připravené předem, včetně nouzových zavazadel pro sebe i pro kočku - abyste se mohli věnovat hledání a záchraně kočky, ne teprve hledání přepravky,“ poznamenala expertka na klinické chování zvířat a zakladatelka Kočičí polepšovny Kateřina Štiblická.

Co zvířatům zabalit do zavazadel?

Připravenou mějte veškerou dokumentaci, zejména tu zdravotní. Tedy očkovací průkaz, případně předpisy na léky, pokud je máte v papírové podobě. Léky samozřejmě nesmí chybět a zabalit byste měli i další zdravotnický materiál. „Ideálně i to, co není potřeba na denní bázi – třeba přípravky na čištění ran, na otravu. Hodit se můžou také například nůžtičky či bandáže,“ vyjmenovala Štiblická. V případě koček je ideální mít rozkládací kočičí záchod i se stelivem. Pomůže to lépe si zvyknout v cizím prostředí, kam po evakuaci páníčci s malíčky zamíří. Stejně tak sbalte dostatek jídla a vody.

Jak zvládnout nové prostředí?

Spousta domácích koček není na cestování a změny trénována, a někdy byt neopustí roky v kuse. Po evakuaci toho může být na zvíře hodně. Není od věci, pokud uvidíte, že je něco v nepořádku, se obrátit na veterináře. „Například když uvidíte u kočky dýchání s otevřenými ústy, když se schovává, ve svém úkrytu močí nebo odmítá jíst. Hladovění je pro kočku nebezpečné, měl by o tom tedy vědět veterinář, zvlášť pokud to trvá déle,“ upozornila Štiblická.

Se psy je to podobné. U těch se doporučuje vyhnout se utěšování nebo rozptylování hračkou. Důležité hlavně je, své mazlíčky neopouštět. Skvělé také je, dopřát mazlíčkům kontakt s něčím, co nese váš pach. Například nošené tričko. I v cizím prostředí pak navodí pocit známého a uklidňujícího.