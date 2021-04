A to za pomoci dvou zbývajících samic bílého nosorožce - Nájin a její dcery Fatu, kterým tým z Leibnizova institutu pro výzkum zoo a divokých zvířat (Leibniz-IZW), Safari Parku Dvůr Králové, Kenya Wildlife Service, Ol Pejeta Conservancy a Avantey odebírá jejich pohlavní buňky, aby z nich vytvořil embrya. Jako potenciální matky si pak vyhlédli samice nosorožců bílých jižních. Ty mají přijmout embrya vytvořená ze sperma Suniho a pohlavních buněk (oocytů) Fatu.

Poté, co byla Fatu 28. března 2021 uvedena do celkové anestezie, povedlo se z jejích vaječníků odebrat celkem 19 oocytů pomocí sondy vedené ultrazvukem. Anestezie i odběr vajíček proběhl hladce a bez komplikací. Po dozrání vajíček v laboratoři Avantea v Itálii bylo 14 z nich oplodněno rozmrazeným spermatem od samce Suniho. Čtyři oplodněné oocyty se vyvinuly v životaschopná embrya. Embrya jsou nyní uložena v tekutém dusíku spolu s pěti embryi z předchozích zákroků. Celkem už tedy bylo vyvinuto devět embryí, přičemž všechna pocházejí z oocytů mladší ze dvou zbývajících samic, Fatu.

„Výsledky posledního odběru v březnu 2021 nás naplnily nadšením. S devíti embryi nosorožců bílých severních by partneři projektu měli přistoupit k další fázi projektu – k přenosu embryí do jižních náhradních matek v Ol Pejetě. Nemůžeme se dočkat, až se narodí mláďata, která zajistí přežití tohoto druhu,“ uvedl keňský ministr turismu a divoké přírody Najib Balala. Radost má i ředitel Safari Parku ve Dvoře Králové Přemysl Rabas: „Výsledek posledního odběru v Keni je vynikající. Celý proces přenosu embrya do náhradní matky je teď nutné nejdříve provést s relativně méně cennými embryi nosorožců bílých jižních. Až na základě úspěšného provedení celého zákroku a potvrzené březosti s těmito embryi bude možné přistoupit k podobnému úkonu i s velmi vzácnými embryi nosorožců bílých severních.“