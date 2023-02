Zatím jsou obě hnízda prázdná, chodím je kontrolovat. Už se nemůžu dočkat, píše na sociální síti Markéta H., která vyhlíží návrat čápů do Nových Mlýnů. Podobně jako ona se na ptáky těší stovky lidí, V roce 2014 spustila Česká společnost ornitologická projekt Čapí hnízda a do jejich sčítání a mapování se od té doby zapojuje široká veřejnost.

„V roce 2021 jsme zažili velmi úspěšnou sezónu – zapojilo se 1008 dobrovolníků, kteří spočítali 1567 vzletných mláďat. Bylo to nejvíc v historii programu,“ říká koordinátorka programu Čapí hnízda z České společnosti ornitologické Gabriela Dobruská.

Drony k čápům nesmí

Jenže obliba pozorování čápů s sebou přináší i určitá rizika pro samotná zvířata. Lidé kvůli ptákům investují do pozorovací techniky nebo fotoaparátů a snaží se pořídit pěkné snímky. Někteří ale přestávají mít na paměti, že v době hnízdění jsou čápi obzvlášť citliví na okolní hluk a pohyb.

Podle Karla Makoně, předsedy Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva, musí lidé při pozorování čápů oželet některou techniku, například stále populárnější drony. „Létání s dronem v blízkosti čapích hnízd vůbec nepřichází v úvahu. Pořizovat záznamy dronem mohou pouze orgány ochrany přírody za nějakým účelem, při přísných pravidlech a na udělenou výjimku. Jinak se jedná o jasné porušování zákona o ochraně přírody,“ poznamenává Makoň.

Dron totiž hlukem i pohybem může čápy rušit od hnízdění natolik, že ptáci svoje hnízdo na čas dokonce opustí. Pro ještě nevylíhlé jedince to má tragické následky. „I krátká chvilka stačí na to, aby na hnízdo přiletěl konkurenční čáp a vejce z hnízda jednoduše vyházel,“ vysvětluje Makoň. „Lidé si málo uvědomují, že o hnízda se mezi samci svádí před hnízděním boje,“ upozorňuje.

Čapí hnízdoZdroj: Jan Šafránek

Pořizování fotografických záznamů ze země je ale podle Makoně v pořádku. „To čápi neruší. Jejich sledování se stalo fenoménem a dokládá, že Češi mají kladný vztah k přírodě a ekologii,“ říká.

Nepřikrmovat, zvládnou to sami

Na sociálních sítích se také objevují příspěvky, ve kterých lidé řeší, jak hnízda připravit, aby do nich čápi přilétli. Případně diskutují, zda se jim dá v jejich rodičovské snaze nějak pomoci a třeba přilepšit potravou. Makoň ale před takovými zásahy důrazně varuje. „To je nesmysl a zásah do přirozeného vývoje. Čápi se dokáží o sebe postarat sami,“ varuje.

Čápy v české krajině přitom podle něj nedostatek potravy opravdu ohrožuje, je to problém spojený s úbytkem mokřadů, tůní a změn vlivem průmyslu a zemědělství. „To by se ale mělo řešit systémově. Nějaké sypání jídla pod věží, pod komínem, to je pitomost a není to k ničemu dobré,“ tvrdí odborník.

Lidé by se podle něj ani neměli snažit stavět hnízda v domnění, že čápy k sobě nalákají. „Hnízd máme v republice přetlak. Trochu panuje názor, že hnízdit by měl každý čáp, ale příroda to tak nezamýšlí. Hnízdit mají jen ti čápi, kteří zvládli cestu z teplých krajin a zvítězili v souboji o hnízdo,“ míní Makoň.